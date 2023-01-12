Erdoğan'dan sanatçı Burhan Çaçan için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden sanatçı Burhan Çaçan için başsağlığı mesajı yayımladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Ocak 2023 17:52, Son Güncelleme : 12 Ocak 2023 18:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan, evinde vefat eden sanatçı Çaçan için sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Vefat haberini aldığımız, Türk halk müziğinin değerli isimlerinden Burhan Çaçan'a Allah'tan rahmet diliyor; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız