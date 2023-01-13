Doktoru darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı serbest bırakıldı
Isparta Şehir Hastanesinde doktoru darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Ocak 2023 21:37, Son Güncelleme : 13 Ocak 2023 22:06
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Doğan Ak'ı darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan hasta yakını H.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Zanlı, Isparta nöbetçi sulh ceza hakimliğince, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
- Olay
Isparta Şehir Hastanesinde doktor Op. Dr. Doğan Ak'ı, henüz belirlenemeyen nedenle darbeden hasta yakını H.A, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız