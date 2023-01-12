Bakan Kirişci: Yusufeli Barajı'nda ilk su tahliyesi gerçekleşti

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Yusufeli Barajı'na ilişkin sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamasında, "Mühendislerimizin şaheseri Yusufeli Barajı'nda ilk su tahliyesi gerçekleşti. Dipsavaklarımızın testleri başarıyla sonuçlandı. Su seviyesi 63 metreye, biriken su miktarı 49 milyon metreküpe ulaşan Yusufeli Barajı ve HES, Türkiye Yüzyılı'na enerji katacak" ifadelerine yer verdi.

Yusufeli Barajı'nda 4 adet dipsavak başarıyla test edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle 22 Kasım 2022 tarihinde su tutmaya başlayan Yusufeli Barajı'nda su seviyesi 63 metreye ulaşarak dipsavakların seviyesine geldi. Türkiye'nin en yüksek, dünyanın beşinci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı'nda su yüksekliğinin 63 metreye yükselmesiyle birlikte su seviyesinin artışını kontrol edecek 4 adet dipsavak başarıyla test edildi. Böylece barajdan ilk su tahliyesi gerçekleşmiş oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün en büyük yatırımlarından olan baraj gölünde biriken su miktarı ise 49 milyon metreküpe ulaştı. Suyun bu seviyeye ulaşmasıyla birlikte baraj gövdesi üzerinde bulunan ve su tutma programına uygun bir şekilde su seviyesinin yükselmesini kontrol edecek olan 4 adet dipsavak açılıp kapatılarak sorunsuz bir şekilde test edildi. Dipsavaklar, barajda su tutarken su seviyesinin günde 1 metreyi geçmeyecek şekilde kontrollü bir şekilde yükselmesini sağlıyor. Suyun fazla gelmesi halinde dipsavaklar açılarak fazla suyu tahliye ediliyor. Dipsavaklar, su seviyesini sabit tutmak için gelen suyun tahliyesini ve büyük bir taşkın anında dolusavaklardan su tahliyesi yeterli olmadığı zaman açılarak barajın emniyeti için su tahliyesi görevlerini gerçekleştiriyor. Yusufeli Barajı ve HES Kontrollü Su Tutma Programının uygulanabilmesi için her biri 140 metre küp bölü saniye kapasiteli dört dip savak bulunuyor.