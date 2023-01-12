Bakan Akar: İsveç'i derhal tedbir almaya davet ediyoruz
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İsveç'te PKK terör örgütü üyelerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'yi hedef almasına ilişkin, "İğrenç eylemi şiddetle kınıyor, İsveç'i derhal tedbir almaya davet ediyoruz" dedi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 12 Ocak 2023 21:36, Son Güncelleme : 12 Ocak 2023 21:36
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "NATO'ya girmek isteyen bir ülkede, 70 yıllık NATO üyesi bir ülkenin Cumhurbaşkanı'na karşı yapılan iğrenç eylemi şiddetle kınıyor, İsveç'i derhal tedbir almaya davet ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız