Tekirdağ'da görevli doktor Aslıhan, evinde ölü bulundu
Tekirdağ'da, Dr. Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde görevli doktor Aslıhan Uzun (49), evinde ölü bulundu.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 12 Ocak 2023 23:05, Son Güncelleme : 12 Ocak 2023 23:06
Tekirdağ Dr. Fehmi Cumaloğlu Şehir Hastanesi'nde tıbbi mikrobiyoloji uzmanı doktor Aslıhan Uzun'dan haber alamayan yakınları, Hürriyet Mahallesi'nde oturduğu sitedeki evine gitti. Eve giren yakınları, Uzun'u hareketsiz halde buldu.
İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde doktor Uzun'un yaşamını yitirdiği belirlendi. 3 çocuk annesi Aslıhan Uzun'un cansız bedeni, polis ekiplerince evde yapılan incelemenin ardından otopsisi yapılmak üzere Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Olayla ilgili ilgili başlatılan inceleme polis tarafından sürdürülüyor.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız