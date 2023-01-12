Bir çağrı da lokanta ve restoranlara: Fiyatları sabitleyin

Bingöl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati tarafından açıklanan Kredi Garanti Fonu (KGF) paketlerine teşekkür ederek, bu desteklerin reel sektör için çok önemli olduğunu söyledi.

Kısa süre önce yetkililerle görüşerek Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) nedeniyle ortaya çıkacak kıdem tazminatı yükü için kredi tahsis edilmesini talep ettiklerini aktaran Bingöl, bu kapsamda KGF desteği sunulduğunu, işverenlerin yükünü hafifletecek paket için teşekkür ettiklerini belirtti.

Bingöl, zincir ve yerel marketlerin fiyat sabitleme ve indirim kampanyalarının diğer sektörlerde de hayata geçmesi, enflasyonla mücadeleye tüm işletmelerin destek vermesi gerektiğini vurguladı.

Son dönemde birçok emtia ve girdi fiyatında gerileme yaşandığını, dolardaki hareketliliğin durulduğunu, akaryakıt fiyatlarının düştüğünü, elektriğe bir zam gelmeyeceğinin açıklandığını anlatan Bingöl, "Bu nedenle tüm restoran ve lokantalara ramazan ayına kadar fiyat sabitleme çağrısında bulunuyoruz. Gelin, enflasyonla mücadelede hep beraber elimizi taşın altına koyalım." diye konuştu.

Bingöl, ramazan ayının başlamasına yaklaşık 2,5 ay kaldığını hatırlatarak, bu süreçte fiyatların artırılmamasının tüketicilere yönelik önemli bir destek olacağını da söyledi.

- "İşletmelerde menüler kapılara asılmalı"

TÜRES Başkanı Bingöl, son zamanlarda özellikle orta gelirlilere hitap eden restoran ve lokantalarda tüketicilerin sürpriz fiyatlarla karşılaştığına dair şikayetler aldıklarını bildirdi.

"Lüks restoranlara gidenler zaten fiyatların yüksek olduğunu biliyor ancak normal işletmelerde bile fahiş ve haksız fiyatlamaların yaşandığını duyuyoruz" diyen Bingöl, müşterilere dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Bingöl, "Müşterilerin yüksek ve sürpriz fiyatlarla karşılaşmamaları için işletmelere, 'kapılarına menüleri asmaları' çağrısında bulunuyoruz. Bu konuda girişimlerimiz de olacak. Gelen müşteri oturmadan fiyatlara bakabilsin ve sonradan bir sürprizle karşılaşmasın." şeklinde konuştu.