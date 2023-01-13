Davutoğlu: Madem öyle, masadan ayrılalım, seçim mi kazanacaksınız?

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin oy oranına ilişkin yaklaşımlara tepki göstererek, "Bırakalım siyaseti bu çok bilmişlere, şunun oy oranı bu desin. Mesela bizzat çıkalım masadan madem o zaman. Saadet Partisi'nin de oy oranına bakılsın. Demokrat Parti'nin de bakılsın. Ayrılalım, seçim mi kazanacaksınız?" dedi.

Ahmet Davutoğlu, TELE 1'de katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Davutoğlu, "Hep beraber elimizi taşın altına koyma kararı aldık. 6'lı Masa'da bir kriz beklediler. 6'lı Masa'yı yıpratmak için harekete geçtiler. 'Bunlar anlaşamayacaklar, farklı adaylar çıkacak' dendi. Benim ağzımdan Cumhurbaşkanlığı makamını vesayet altında bırakacak bir şey çıkmaz, peki 6 liderin ağzından böyle bir şey çıkar mı, asla çıkmaz." diye konuştu.

Daha önceki sözlerinin yanlış anlaşıldığını aktaran Davutoğlu, şunları kaydetti:

"Şunu net olarak ifade edeyim, biz Cumhurbaşkanını yalnız bırakmayacağız. O makamı en iyi şekilde temsil eden adayı hep beraber bulacağız ve arkasında duracağız. İmzadan kastım da Cumhurbaşkanlığı kabinesi aynı Bakanlar Kurulu gibi karar alırken kurumsal aklı harekete geçirecek. Bu, Cumhurbaşkanı üzerinde bir vesayet oluşturulacak anlamına gelmez. Bizim tanımladığımız sistemde asla Cumhurbaşkanına bir vesayet söz konusu değil. Cumhurbaşkanımız en önde olacak, içerde ve dışarda başı dik olacak. Demokrasi bir denge ve denetleme mekanizması, Cumhurbaşkanını bu mekanizma ile Meclis kontrol eder. Bir kriz çıkacağından değil, çıkmayacak. Bu günkü yönetimin yaşadığı krizleri görmeyenler bizim ileride olabilecek muhayyel bir krizimiz üzerinden iklim oluşturmaya çalışıyorlar, bu psikolojik bir operasyon. Seçtiğimiz 13. Cumhurbaşkanımızın arkasında hem yetki hem sorumluluklarla dimdik duracağız. Asla düşük profilli bir Cumhurbaşkanı olamaz, her şeyden önce biz reddederiz. Cumhurbaşkanının yüksek profilli olması için bütün liderler onun yanında omuz omuza duracağız "

- "Ayrılalım, seçim mi kazanacaksınız?"

Davutoğlu, partisinin oy oranına ilişkin yaklaşımları uygun bulmadığını da belirterek, "Daha iktidara gelmemiş insanların omuz omuza verdikleri bir masada ve trol çetelerinin hedefi haline gelmiş bir başbakana, 'senin oy oranın nedir?' diye sorana ben nezaketsiz derim. Türk siyasetini bilmiyorsun derim. İnsanların toplum nezdindeki itibarını bilmiyorsun derim. Çünkü gerçekten çok rencide edici bir şey. Daha biz yeni partiyiz. Oy oranımız çıktığında görürsünüz. Bırakalım siyaseti bu çok bilmişlere, şunun oy oranı bu desin. Mesela bizzat çıkalım masadan madem o zaman. Saadet Partisi'nin de oy oranına bakılsın. Demokrat Parti'nin de bakılsın. Ayrılalım, seçim mi kazanacaksınız?" değerlendirmesinde bulundu.