Gazeteciye başörtüsü nedeniyle hakaret eden kişi serbest
İstanbul Beşiktaş'ta özel bir televizyon kanalının muhabiri Meryem Nas Mercan'a başörtüsü nedeniyle hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Aylin A, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Ocak 2023 20:18, Son Güncelleme : 13 Ocak 2023 20:18
Beşiktaş'taki bir manavda meyve fiyatlarıyla ilgili haber çalışması yapan Kanal 7 muhabiri Mercan'a röportaj sırasında hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Aylin A, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Soruşturma savcılığına çıkarılan Aylin A, ifadesinin alınmasının ardından "mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı hakaret" suçundan hakkında adli kontrol tedbiri talebiyle hakimliğe sevk edildi.
Nöbetçi Hakimlik, Aylin A'nın haftada bir ikametine en yakın karakola giderek imza atması şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız