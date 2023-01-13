Seçmenin önüne 3 sandık gelebilir
AK Parti, muhalefet destek vermezse başörtüsü konusundaki anayasa değişikliğini referanduma götürecek. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği ile birlikte vatandaşın önüne 3 sandık konacak.
Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 13 Ocak 2023 08:29, Son Güncelleme : 13 Ocak 2023 08:31
Cumhur İttifakı ortaklarının başörtüsüne güvence getiren ve aile kurumunun güçlendirilmesini öngören anayasa değişikliği teklifinin Meclis'teki görüşme takvimi konusunda strateji belli oldu.
Teklifin Meclis'teki görüşmeleri önümüzdeki hafta Anayasa Komisyonunda başlayacak. AK Parti'nin uzlaşma arayışlarını randevu vermeyerek reddeden muhalefet cephesinin tavrı da komisyondaki görüşmelerde ortaya çıkmış olacak. Altılı Masa'dan geçtiğimiz günlerde kendi tekliflerini getirme kararı çıkmıştı. Anayasa değişikliği teklifinin verilebilmesi için 200 imza gerekiyor. 175 milletvekili olan muhalefet cephesinin sandalye sayısı HDP'nin desteğini almadan, teklifi vermeye yeterli olmuyor. Bu durumda muhalefet, Cumhur İttifakı'nın te ...Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız