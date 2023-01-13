'Futbolun Babaları' halı saha turnuvasının kura çekimi gerçekleşti

Türk futbolunun eski yıldızları Ahmet Dursun, Ogün Temizkanoğlu ve Saffet Akyüz'ün hazır bulunduğu fikstür çekimi, Bağcılar Belediyesi Başkanlık Konferans Salonu'nda yapıldı.

40 yaş üstü ilçe sakinlerinin diyaloğunun geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen turnuvada 24 takım, 4 grupta mücadele edecek. Gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan takımlar çeyrek finale yükselecek. 15 Ocak'ta başlayacak turnuva 5 Mart'ta oynanacak final mücadelesiyle tamamlanacak.

- "Babaları ihmal etmediğimizi göstermek istedik"

Fikstür çekimi öncesinde açıklamalarda bulunan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, kendileri adına çok keyifli bir organizasyon olduğunu ifade ederek "Arkadaşlarımızla nasıl bir organizasyon yapalım diye çok düşündük ve güzel bir başlangıçla vatandaşlarımızın karşısına çıkıyoruz. 24 takımın müracaatını aldık. Bu akşam gruplar belli olacak. 4 gruptan çıkacak 2 takımla çeyrek finaller başlayacak. 5 Mart'ta final oynatmayı düşünüyoruz. Bağcılar'da bütün vatandaşlarımızın yanında yer alıyoruz. Gençlerin ve çocukların belediye başkanı olacağımızı söyledik. Kadınlarımızı ve engelli vatandaşlarımızı da hiç ihmal etmiyoruz. Yaşlı bakım evlerimizi inşa ettik. İhmal etmememiz gereken bir diğer husus da babalar. Onları da hatırladığımızı göstermek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Turnuvaya 40 yaş sınırı koyduklarını ve çok da güzel bir katılım olduğunu söyleyen Özdemir, final maçında da sürprizleri olduğunu belirterek "Eminim tribünler dolacaktır. Şenlik içinde bir organizasyon hayal ediyoruz. Final maçında sürprizlerimiz olacak. Önemli olan sürecin profesyonel devam etmesi. Finali profesyonel hakemin yönetmesini istiyoruz ve mutlaka başka sürprizlerimiz de olacaktır." açıklamasını yaptı.

Fotoğraf çekimiyle birlikte organizasyon sona erdi.