Çorumda kardeşler arasında çıkan silahlı kavgada anne yaralandı
Çorum'da iki kardeş arasında çıkan kavgayı ayırmak için araya giren anne silahla vurularak yaralandı
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Ocak 2023 09:23, Son Güncelleme : 13 Ocak 2023 10:23
Alınan bilgiye göre Osmancık Caddesi'ndeki evde Mustafa D. (28) ve Muhammet D. (28) kardeşler arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mustafa D, pompalı tüfekle kardeşine ateş etti. Silahtan çıkan saçmalar kavgayı ayırmak için araya giren anneleri Sabire D'ye (55) isabet etti.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bacaklarına isabet eden saçmalarla yaralanan kadın, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Mustafa D, polis ekiplerince gözaltına alındı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız