2011 yılında memurluğa başlayan kadın memur için sosyal güvenlik hakları nasıl oluşur?

1 Ekim 2008 öncesi memurluk hizmeti olmayanlar hakkında hem 5434, hem de 5510 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

Soru : Sn Yetkili, Forumda çok güzel yazılarınızı inceledim. Derinlere daldıkça içinden çıkılmaz hal aldı. Kadın,18.09.1976 doğumluyum. Sigorta 4a başlangıç 14.09.1998 . 01.08.2011 memuriyet başlangıcı. Memuriyet öncesi 1855 gün birleştirme yapıldı. 23.05.2002 e kadar prim 1089 prim gün. Toplam prim gün sayısı 5935.

1-Kaç yaşında emekli olurum?

2-kaç yıl net çalışma gerekli ?

3-2006 doğumlu çocuğum var borçlanma ile yaşı geri çekebilir miyim ?

3-Hangi kanun ve maddesi geçerli olur? veya ilave bilgiler.



Detaylar/Değerlendirmeler:

1 Ekim 2008 tarihinden önce memurluk hizmeti olmayanlar hakkında 5510 sayılı Kanun hükümleri uygulanır. Ancak, bu tarihten önce memurluk dışında işçi, esnaf gibi hizmetleri olanlar hakkında yalnızca emeklilik yaş hesabı açısından 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

5434 sayılı Kanun hükümleri gereği de;

8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışılmış hizmetlerin (işçi veya esnaf olarak) olması şartıyla kadın memur için 20 hizmet yılı aranır. Emeklilik yaşı bakımından da 23/05/2002 tarihine kadar olan hizmet süresinin toplamı en az 3 tam yıldan fazla ise kademeli yaş grubuna göre hesap edilir (5434 sayılı Kanun Geçici Madde 205)

8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışılmış hizmetleri olmayanlar için ise kadın memur için 25 hizmet yılı aranır ve emeklilik yaşı da 58 yaşın dolumu olur. (5434 sayılı Kanun Madde 39)

NOT: Şayet, EYT konusunda yasal düzenleme içeriği 8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışmaya başlayanlar hakkında sadece hizmet süresi arandığında ise kademeli yaş ortadan kalkar ve sadece 20 hizmet yılı emeklilik kazanımı açısından yeterli olur. Bunun için kanun içeriği şimdilik bilinmediğinden net bir ifade kullanılması doğru olmayacaktır.

Memurlar için borçlanma yoluyla yaşı daha erkene alabilmek için borçlanılacak sürenin mutlaka 23/05/2002 tarihinden önce geçmesi gerekir, bu tarihten sonra geçmiş ise borçlanma sadece emeklilik hizmet süresini artırmaya katkı sağlar, emeklilik yaşına bir etkisi olmaz.

Bu açıklamalarımız bağlamında sorularınızın cevabını verdiğiniz bilgilere göre şu şekilde değerlendirmekteyiz:

Soru 1-Kaç yaşında emekli olurum?

Cevap 1- Verdiğiniz bilgilere göre 23/05/2002 tarihine kadar olan toplam hizmetleriniz 3 yıl 8 gün olduğundan emeklilik yaş şartı açısından 55 yaşınızı dolduracağınız tarih olur. Ancak, belirttiğimiz gibi EYT konusunda 8 Eylül 1999 öncesi çalışmaya başlayanlar için yaş şartı aranmadığı takdirde ve verdiğiniz bilgilere göre de ilk sigortalı çalışmaya başlama ve SGK primleri ödenmiş hizmetlerinizin başlama tarihinizin 14/9/1998 tarihi olması nedeniyle 20 hizmet yılınızı tamamlamanızın emeklilik hakkınızı kazandıracağını değerlendirmekteyiz.



Soru 2-kaç yıl net çalışma gerekli?

Cevap 2- Memurluktan emekli olabilmeniz için 20 hizmet yılınızın olması gereklidir. 20 hizmet yılı içerisinde işçi olarak çalışılan prim ödeme gün sayıları da dahil edilir.



Soru 3-2006 doğumlu çocuğum var borçlanma ile yaşı geri çekebilir miyim?

Cevap 3- 23/05/2002 tarihinden sonraki süreler için yapılan borçlanmalar sadece hizmeti artırır, emeklilik yaşına etkisi olmaz. Ayrıca, bilgi olarak memurluk öncesi ancak işçilik sonrası doğum nedeniyle yapılan borçlanmalar da işçi statüsünde geçen süre olarak kabul edilmektedir.



Soru 3-Hangi kanun ve maddesi geçerli olur?

Cevap 3- 1 Ekim 2008 öncesi memurluk hizmetlerinizin olmaması nedeniyle Emeklilik yaşı, emeklilik hizmet yılı ve emekli ikramiyesi açısından 5434 (5434 sayılı Kanun Geçici Madde 205, Madde 89), emekli aylığı açısından ise 5510 sayılı Kanuna (5510 sayılı Kanun Geçici Madde 2) tabi olursunuz.

