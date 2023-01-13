Dolar 18,80 TL sınırında
Güne yatay seyirle başlayan dolar, günü 18,79 TL'ye yükselerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Ocak 2023 18:20, Son Güncelleme : 13 Ocak 2023 18:21
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|18,7810
|18,7820
|18,7940
|18,7950
|Avro
|20,2640
|20,2650
|20,3350
|20,3360
|Sterlin
|22,7430
|22,8570
|22,8670
|22,9820
|İsviçre Frangı
|20,1520
|20,2530
|20,1900
|20,2910
|ANKARA
|ABD Doları
|18,7510
|18,8310
|18,7640
|18,8440
|Avro
|20,2240
|20,3040
|20,2950
|20,3750
|Sterlin
|22,6830
|22,8930
|22,8070
|23,0170