Başsavcılık PKK/YPG destekçilerinin İsveç'teki provokasyonuna ilişkin soruşturma başlattı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatının şikayeti üzerine terör örgütü PKK/YPG destekçilerinin İsveç'teki provokasyonuna ilişkin soruşturma başlattı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatının şikayeti üzerine terör örgütü PKK/YPG destekçilerinin İsveç'teki provokasyonuna ilişkin soruşturma başlattı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan ve suç teşkil eden eylemlerin failleri hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.
İsveç'teki terör propagandasıyla ilgili suç duyurusu
Aydın'ın şikayeti üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Stokholm'deki provokasyonda yer alanlara yönelik soruşturma başlattı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, avukatı aracılıyla İsveç'in başkenti Stokholm'de terör örgütü PKK/YPG destekçilerinin düzenlediği gösterilerin failleri hakkında soruşturma açılması talebiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsveç'in Stokholm kentinde, terör örgütü PKK tarafından organize edildiği anlaşılan gösterilerde, Cumhurbaşkanımızı hedef alan ve suç teşkil eden eylemler nedeniyle failler hakkında soruşturma açılması talebiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur." ifadelerini kullandı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız