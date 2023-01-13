Yunanistan'a kaçmaya çalışan 23 FETÖ, PKK ve DHKP/C mensubu yakalandı
Edirne'de, bir haftada Yunanistan'a kaçmaya çalışan 23 FETÖ, PKK ve DHKP/C mensubu gözaltına alındı
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Ocak 2023 12:08, Son Güncelleme : 13 Ocak 2023 12:09
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve 54. Mekanize Piyade Tugayına bağlı hudut birliklerince son bir haftada Yunanistan sınırında birinci derece askeri yasak bölgede yapılan kontrollerde yasal olmayan yollarla Yunanistan'a geçmeye çalıştığı belirlenen 23 şüpheli yakalandı.
Bunlardan 16'sının FETÖ, 6'sının PKK, birinin de DHKP/C üyesi oldukları için arandığı belirlendi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız