İlk Evim İlk İş Yerim projesinde yeni kura tarihleri belli oldu

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Eylül'de açıkladığı ve ilk kuraların 7 Kasım 2022'de Ardahan ve Şırnak'ta başlayan "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde noter huzurundaki kura çekimlerinin ilk 5 etabı 58 ilde sona erdi.

Kuralarda 1 milyon 954 bin 686 başvurudan 139 bin 218 konutun hak sahipleri belirlendi.

Bugüne kadar 67 günde 58 il ve ilçede çekilen kuralarda 3 bin 116 şehit ailesi ve gazi, 10 bin 764 engelli vatandaş, 32 bin 246 emekli, 55 bin 587 genç ve 37 bin 505 diğer kategori olmak üzere toplamda 139 bin 218 vatandaş hak sahibi oldu.

- "6'ncı etap sosyal konut kura çekilişi, 13-22 Ocak'ta 7 ilde 24 bin 636 konut için yapılacak"

Eskişehir'de bugün başlayan kura çekilişi yarın tamamlanacağı belirtilen açıklamada, 6'ncı etap kuralarının 7 ilde 22 Ocak'a kadar devam edeceği bildirildi.

Açıklamada, 24 bin 636 hak sahibi için yapılacak çekilişlerin illere göre dağılımı ve kura tarihleri şöyle sıralandı:

"13-14 Ocak Eskişehir 2 bin 599 konut, 14-17 Ocak Mersin 5 bin 100 konut, 15 Ocak Bilecik 1037 konut, 16-17 Ocak Sakarya 2 bin 750 konut, 18-21 Ocak Kocaeli 5 bin 200 konut, 18-22 Ocak Antalya 7 bin 150 konut ve 22 Ocak Yalova 800 konut."

Proje kapsamında, 81 ilde 250 bin sosyal konutun marta kadar etaplar halinde kuralarının çekilmesi ve hak sahiplerinin belirlenmesi planlanıyor.