İstiklal Caddesi'ndeki bombalı terör saldırısı şüphelilerinden Hazni Gölge tutuklandı

Beyoğlu'nda bulunan İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım 2022 Pazar günü bombalı bir terör saldırısı gerçekleşmiş, olayda biri çocuk 6 kişi yaşamını yitirirken, 81 kişi de yaralanmıştı. Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, saldırının kilit isimlerinden firari şüpheli Bilal Hassan'ın yurt dışına kaçmasına yardım ettiği iddia edilen şüpheli Hazni Gölge, Bulgaristan'da Türkiye ve Bulgaristan emniyet birimlerinin ortak operasyonu ile yakalanmış ve Türkiye'ye teslim edilmişti. Emniyet görevlilerince teslim alınan ve İstanbul'a getirilen şüpheli Gölge, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Burada ifadesi alınmak üzere Savcılığa çıkarılan şüpheli Gölge, ifadesinin ardından 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hazni Gölge, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.