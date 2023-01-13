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Galatasaray'dan üst üste 10. galibiyet

Galatasaray, Hatayspor maçıyla birlikte Spor Toto Süper Lig'deki galibiyet serisini 8'e çıkardı. Ziraat Türkiye Kupası'ndaki 2 maçla da birlikte sarı-kırmızılılar bu sezon üst üste 10. galibiyetini aldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 13 Ocak 2023 22:05, Son Güncelleme : 13 Ocak 2023 22:05
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Galatasaray'dan üst üste 10. galibiyet

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray evinde Hatayspor ile mücadele etti. Sarı-kırmızılılar karşılaşmadan 4-0'lık skorla galip ayrıldı ve galibiyet serisine devam etti. Aslan bu maçla birlikte 8'i Süper Lig, 2'si de Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere seriyi 10 karşılaşmaya çıkardı.

Bu karşılaşmalarda Galatasaray ligde Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Sivasspor, MKE Ankaragücü, Fenerbahçe ve Hatayspor'u, Türkiye Kupası'nda da Ofspor ile Ankara Keçiörengücü'nü yendi.

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