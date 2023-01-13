Emekli olan trafik polisine yaya geçidinde sarılıp veda ettiler
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde emekli olan trafik polisi Sezgin Beşer için önünde görev yaptığı Piri Reis İlkokulu'nda tören düzenlenip çiçek ve plaket verildi. Beşer'e yaya geçidinde sarılıp vedalaşan öğrenciler ağladı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 13 Ocak 2023 23:35, Son Güncelleme : 13 Ocak 2023 23:32
Gölcük ilçesinde görev yapan ve emekli olan 23 yıllık trafik polisi Sezgin
Beşer için, yaklaşık 12 yıl boyunca önünde görev yaptığı Piri Reis İlkokulu'nda
tören düzenlendi.
Sezgin Beşer, okul bahçesinde toplanan öğrencilere veda konuşması yapıp öğütler
verirken, okul yönetimi emekli olan polis memuruna çiçek ve plaket verdi.
Törenin ardından görev yaptığı yaya geçidine son kez gelen Beşer, burada görevini
tamamladıktan sonra polis telsizinden anons yaparak helallik istedi.
POLİS MEMURUNA SARILIP AĞLADILAR
Emeklilik kararını üzüntüyle karşılayan öğrenciler, polis memuru Sezgin Beşer'i görev yaptığı yaya geçidinde uğurladı. Bazı öğrencilerin Beşer'e veda ederken sarılıp ağladı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız