14 Ocak 2023'den önemli gündem başlıkları
14 Ocak 2023'den önemli gündem başlıkları.
1- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kızılcahamam ilçesinde Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret edecek, Patalya Otel'de düzenlenecek "Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu ve Milletvekilleri Ortak Toplantısı"na katılacak.
(Ankara/09.45/11.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Tarım-Orman Çalışanları Birliği Sendikası'nın (TOÇ BİR-SEN) 7. Olağan Genel Kuruluna iştirak edecek.
(Ankara/09.30)
SPOR
1- Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasına Fraport TAV Antalyaspor-Bitexen Giresunspor, Adana Demirspor-MKE Ankaragücü, Arabam.com Konyaspor-Beşiktaş, Trabzonspor-Medipol Başakşehir maçlarıyla devam edilecek.
(Antalya/13.30/Adana/Konya/16.00/Trabzon/19.00)
2- Spor Toto 1. Lig'de 20'inci hafta mücadelesi Dyorex Boluspor-Manisa FK, Ankara Keçiörengücü-Çaykur Rizespor, Yılport Samsunspor-Altay ve Göztepe-Sakaryaspor maçlarıyla sürecek.
(Bolu/Ankara/13.30/Samsun/16.00/İzmir/19.00)
3- TFF 2. Lig ve 3. Lig'de sezonun ikinci yarıları başlayacak. 2. Lig'in 20. haftasında gruplarda toplam 5, 3. Lig'in 18. haftasında gruplarda toplam 4 karşılaşma yapılacak.
- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 11. hafta mücadelesi başlayacak.
4- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 15'inci haftasına AYOS Konyaspor Basketbol-Pınar Karşıyaka, Aliağa Petkimspor-Türk Telekom, Bahçeşehir Koleji-TOFAŞ maçlarıyla devam edilecek.
(Konya/13.00/İzmir/15.30/İstanbul/18.00)
5- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. hafta mücadelesi Bursa Uludağ Basketbol-Rize Belediyespor, Emlak Konut-OGM Ormanspor, Galatasaray Çağdaş Faktoring-Çankaya Üniversitesi maçlarıyla sürecek.
(Bursa/13.00/İstanbul/15.00/16.00)
6- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 14. haftasına PTT-Çukurova Belediyesi Adana Demirspor, Nilüfer Belediyespor-İlbank, Galatasaray-Kuzeyboru, VakıfBank-Bolu Belediyespor, Eczacıbaşı Dynavit-Fenerbahçe Opet maçlarıyla devam edilecek.
(Ankara/14.00/Bursa/15.00/İstanbul/13.00/13.00/19.30)
7- Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası'nın son 16 turu rövanşında İzmir Büyükşehir Belediyespor İsrail'in Maccabi Arazim ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.
(Ramat Gan/20.00)
8- Suudi Arabistan'da düzenlenen 45. Dakar Rallisi'nin 13'üncü etap yarışı yapılacak.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız