14 Ocak 2023 tarihli atama kararı yayımlandı
14 Ocak 2023 tarihli atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
ATAMA KARARLARI
Adli Tıp Kurumu Altıncı Adli Tıp İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyeliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Uzm. Dr. Gamze BAŞ atanmıştır.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Afyonkarahisar İl Müdürü Bekir YÜMNÜ, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çorum İl Müdürü Yahya ÇOBAN, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Emrah AYTEKİN atanmıştır.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan Uluslararası İşgücü Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Metehan ÖZCAN atanmıştır.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan İş Başmüfettişliklerine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince iş Müfettişleri Zeynep AKYÜREK ORMAN, Gözde Begüm AKYOL ve Safa KIZIL atanmıştır.
Sosyal Güvenlik Kurumunda açık bulunan Başkan Yardımcılığına ve Yönetim Kurulu Üyeliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri ile 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 408 inci maddesi gereğince Oğuzhan TEKİN atanmıştır.
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı;
- İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömer ALBAYRAK,
- Balıkesir Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Sadullah ÖZEL,
- Giresun Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Cengiz VAROL,
görevden alınmış,
- İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne, Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömür ÖZDİL,
- Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne, Ağrı Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Emin Oral BÜLBÜLOĞLU,
- Balıkesir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne, Elazığ Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Kadir KANDEMİR,
- Elazığ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Hikmet ŞİŞECİOGLU,
- Erzurum Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Faruk ÇELİK,
- Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Melih Melik KARA,
- Çorum Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Cemal İbrahim YALÇIN, atanmıştır.
Kültür ve Turizm Bakanlığı
Burdur İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdullah KILIÇ, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.
- Gümüşhane İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, Afyonkarahisar 11 Milli Eğitim Müdürü Metin YALÇIN,
- Afyonkarahisar 11 Milli Eğitim Müdürlüğüne Miraç SÜNNETÇİ,
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında açık bulunan Müfettişliğe, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Murat YILDIZ atanmıştır.
13 Ocak 2023
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANIMemurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız