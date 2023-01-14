458 bin 615 sözleşmeliye kadro müjdesi

Milletvekili ve emekli milletvekili maaşına gelen zam
Milletvekili ve emekli milletvekili maaşına gelen zam
EYT'de ilk emekli maaşları için tarih belli oldu!
EYT'de ilk emekli maaşları için tarih belli oldu!
6'lı Masa karmakarışık
6'lı Masa karmakarışık
Bakan Özer: İhtiyaç olan alanlara atama yapacağız
Bakan Özer: İhtiyaç olan alanlara atama yapacağız
2023 Ocak maaş bordroları e-devlet üzerinden yayınlandı
2023 Ocak maaş bordroları e-devlet üzerinden yayınlandı
MSB acı haberi duyurdu:1 askerimiz şehit oldu
MSB acı haberi duyurdu:1 askerimiz şehit oldu
İlk Evim İlk İş Yerim projesinde yeni kura tarihleri belli oldu
İlk Evim İlk İş Yerim projesinde yeni kura tarihleri belli oldu
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi nisan ayında bitirilecek
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi nisan ayında bitirilecek
AK Partili Turan'dan seçim tarihi açıklaması: Öne çekilebilir
AK Partili Turan'dan seçim tarihi açıklaması: Öne çekilebilir
Kamu-Sen, Bakan Bilgin ile görüştü, 'seyyanen zam' istedi
Kamu-Sen, Bakan Bilgin ile görüştü, 'seyyanen zam' istedi
MİT yalanıyla cinsel istismarda okul müdürlerinin ifadesi ortaya çıktı
MİT yalanıyla cinsel istismarda okul müdürlerinin ifadesi ortaya çıktı
Ek gösterge düzenlemesiyle maaşlarda artış olacak
Ek gösterge düzenlemesiyle maaşlarda artış olacak
Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu?
Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu?
BİLSEM öğrenci tanılama ve yerleştirme süreci başlıyor
BİLSEM öğrenci tanılama ve yerleştirme süreci başlıyor
Türkiye'nin en büyük kütüphanesi açıldı
Türkiye'nin en büyük kütüphanesi açıldı
Gram altın tüm zamanların en yükseğini gördü
Gram altın tüm zamanların en yükseğini gördü
Ak Partili Elitaş'tan açıklama: Ek zam farkları ne zaman ödenecek?
Ak Partili Elitaş'tan açıklama: Ek zam farkları ne zaman ödenecek?
29. Dönem POMEM mülakata girecekler açıklandı
29. Dönem POMEM mülakata girecekler açıklandı
YSK üyeliği için Danıştay'da 17 Ocak'ta seçim yapılacak
YSK üyeliği için Danıştay'da 17 Ocak'ta seçim yapılacak
Maliye Bakanlığı'ndan Mahalli İdari Sözleşmeli Personeli Ücretleri Hakkında Genelge
Maliye Bakanlığı'ndan Mahalli İdari Sözleşmeli Personeli Ücretleri Hakkında Genelge
Adalet Bakanı Bozdağ'dan kadına şiddetin önlenmesi genelgesi
Adalet Bakanı Bozdağ'dan kadına şiddetin önlenmesi genelgesi
Şehirler arası otobüs bilet fiyatlarına bu yıl zam yapılacak mı?
Şehirler arası otobüs bilet fiyatlarına bu yıl zam yapılacak mı?
Altının gram fiyatı 1.145 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.145 lira seviyesinden işlem görüyor
MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları başladı
MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları başladı
Merkez Bankası'na göre yıl sonunda Enflasyonda düşüş bekleniyor
Merkez Bankası'na göre yıl sonunda Enflasyonda düşüş bekleniyor
Erdoğan seçim tarihini ilan etmeye hazırlanıyor! 3 tarih öne çıkıyor
Erdoğan seçim tarihini ilan etmeye hazırlanıyor! 3 tarih öne çıkıyor
Seçmenin önüne 3 sandık gelebilir
Seçmenin önüne 3 sandık gelebilir
Davutoğlu: Madem öyle, masadan ayrılalım, seçim mi kazanacaksınız?
Davutoğlu: Madem öyle, masadan ayrılalım, seçim mi kazanacaksınız?
İçişleri Bakanlığı taşraya 300 il planlama uzman yardımcısı alacak
İçişleri Bakanlığı taşraya 300 il planlama uzman yardımcısı alacak
2023 yılı aylık katsayıları kamu görevlilerinin hangi ödemelerini değiştirdi?
2023 yılı aylık katsayıları kamu görevlilerinin hangi ödemelerini değiştirdi?
Ana sayfaHaberler Ekonomi

458 bin 615 sözleşmeliye kadro müjdesi

458 bin 615 sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesiyle ilgili kanun teklifi Meclis'e sunuldu. Buna göre, 28 Kasım 2022'den önce işe başlayanlar kadroya geçirilecek. Düzenlemenin ayrıntılarını açıklayan AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Belediyelerde çalışan sözleşmeliler 3 yıl şartı aranmadan kadroya geçecek" dedi

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 14 Ocak 2023 08:30, Son Güncelleme : 14 Ocak 2023 07:39
Yazdır
458 bin 615 sözleşmeliye kadro müjdesi

AK Parti'nin hazırladığı ve 458 bin 615 sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesiyle ilgili kanun teklifi TBMM'ye sunuldu. Buna göre 28 Kasım 2022'den önce işe başlayanlar kadroya geçirilecek.

Gelecek hafta teklifi yasalaştırmayı planladıklarını belirten AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, teklifle memur kadrosuna geçen personel bir yıl süreyle aynı kadroda, çalıştıktan sonra tayin hakkı da kazanmış olacak. Bu kapsamda 458 bin 615 sözleşmeli personel görevde yükselme, unvan değişikliği, memuriyet güvencesi, tayin imkanı kazanacak. Kadroya geçişler talebe bağlı olacak. Kadroya geçmek istemeyen sözleşmeli personellerin hakları görevleri sona erene kadar şahsa bağlı olarak korunacak.

BAŞVURU SÜRESİ BİR AY OLACAK

Kamu hizmetlerinde aksama yaşanmaması için bu kapsamda kadroya geçecek mahalli idareler personelinin sadece mahalli idareler arasındaki nakli yapılmasına olanak sağlandı. Diğer sözleşmeli personel ise sözleşmeli statüdeki süreleri dahil 4 yıllık hizmetini doldurduktan sonra nakil hakkına kavuşacak.

Bu kapsamda; Sağlık Bakanlığı'nda 657 sayılı kanuna 86'ıncı maddesine göre istihdam edilenler ile birlikte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıktan vekil imam-hatip ve vekil müezzin olarak görev yapan personelin düzenlemenin yürürlüğe girmesinden itibaren 1 ay içinde yazılı başvurmaları halinde ataması yapılacak. Bu şekilde ataması yapılan kişi 4 yıl boyunca başka bir kamu kurum ve kuruluşunda görev alamayacak.

EYT 10 GÜNDE GEÇER

  • Mustafa Elitaş, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili yapılacak yasal düzenleme ile ilgili de konuştu. Elitaş, "EYT taslak metni henüz Meclis'e gelmedi. EYT ile ilgili çalışmayı bitireceğiz ama bizden bir tarih istemeyin. Çünkü muhalefet, 20 milletvekiliyle Meclis'i tıkayabiliyor. Bu engellemeleri de dikkate alırsak bir süre vermemiz mümkün değil. Bakanlıktan metin geldikten sonra 10 günlük bir çalışma süresi olacak" dedi.

Uğur Duyan

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
İlk Evim İlk İş Yerim projesinde yeni kura tarihleri belli oldu
İlk Evim İlk İş Yerim projesinde yeni kura tarihleri belli oldu
Tesla satışlarını artırmak için ABD ve Avrupa'da fiyatlarını düşürdü
Tesla satışlarını artırmak için ABD ve Avrupa'da fiyatlarını düşürdü
Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa günü yükselişle tamamladı
Dolar 18,80 TL sınırında
Dolar 18,80 TL sınırında
Ek gösterge düzenlemesiyle maaşlarda artış olacak
Ek gösterge düzenlemesiyle maaşlarda artış olacak
Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu?
Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu?

Bu Habere Tepkiniz

14 Ocak 2023 tarihli atama kararı yayımlandı

14 Ocak 2023 tarihli atama kararı yayımlandı

14 Ocak 2023 tarihli atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
İDDK: Uyuşturucu satıcılarıyla 'Konsey' kuran hakimin meslekten atılması hukuka uygundur

İDDK: Uyuşturucu satıcılarıyla 'Konsey' kuran hakimin meslekten atılması hukuka uygundur

Danıştay İDDK, Ağır Ceza Mahkemesi üyesi olarak görev yapmakta iken 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 69. maddesinin son fıkrası uyarınca davacının meslekten çıkarma cezası ile cezalandırılmasına ilişkin Hakimler ve Savcılar Kurulu işlemini hukuka uygun buldu.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
İşte sözleşmeli personele kadro teklifinin tam metni

İşte sözleşmeli personele kadro teklifinin tam metni

AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, kamuda çalışan sözleşmelilere kadro verilmesine ilişkin kanun teklifinin, Meclis Başkanlığına sunulduğunu bildirdi
AYM, iade edilen akademisyenlere yönelik engelleyici düzenlemeyi iptal etti!

AYM, iade edilen akademisyenlere yönelik engelleyici düzenlemeyi iptal etti!

Anayasa Mahkemesi, olağanüstü hal döneminde ihraç edilen akademisyenlerin eski üniversitelerine dönmelerini engelleyen düzenlemeyi iptal etti!
Ek zam ile beraber yeni katsayı Genelgesi yayımlandı

Ek zam ile beraber yeni katsayı Genelgesi yayımlandı

Maliye Bakanlığı 2023 Yılı Ocak Ayına Ait Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Genelge yayımladı.
9 başlıkta memur zammının etki edeceği ödeme kalemleri

9 başlıkta memur zammının etki edeceği ödeme kalemleri

7431 sayılı Kanunla memur aylık katsayıları zamlanmış olup, aylık katsayı artışından etkilenen ödeme kalemlerine yer vereceğiz
2011 yılında memurluğa başlayan kadın memur için sosyal güvenlik hakları nasıl oluşur?

2011 yılında memurluğa başlayan kadın memur için sosyal güvenlik hakları nasıl oluşur?

1 Ekim 2008 öncesi memurluk hizmeti olmayanlar hakkında hem 5434, hem de 5510 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.
Yüzde 30 zam ile çalışan ve emeklilere getirilen haklar

Yüzde 30 zam ile çalışan ve emeklilere getirilen haklar

7431 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu İle Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 13.01.2023 tarihli ve 32072 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Memura yüzde 30 zam öngören Kanun Resmi Gazetede yayımlandı

Memura yüzde 30 zam öngören Kanun Resmi Gazetede yayımlandı

7431 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazetede yayımlandı
Kanuni dayanağı yoksa yönetmelikle denetim elemanlarının yetkileri genişletilemez

Kanuni dayanağı yoksa yönetmelikle denetim elemanlarının yetkileri genişletilemez

31/12/2013 tarih ve 28868 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Mali Denetçiliği Yönetmeliği'nin 32. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendinin hukuka aykırı olduğuna hükmetti. Aksi yöndeki Daire kararını bozdu.
BOTAŞ 261 işçi alacak

BOTAŞ 261 işçi alacak

BOTAŞ 261 işçi alacak. Son başvuru tarihi 20 Ocak 2023.
Sosyal medyayı sallayan görüntü!

Sosyal medyayı sallayan görüntü!

Özel bir şirkette kurye olarak çalışan gencin sipariş götürdüğü yerde piyano çalma anları sosyal medyada gündeme oturdu. Özel bir şirkette kurye olarak çalışan gencin sipariş teslim ettikten sonra mağazada gördüğü piyanoyu çalmak istemesi üzerine sosyal medyada gündem olan o video kaydedildi. Gencin kurye olarak çalıştığı şirketin sahibi Nazım Salur ise sosyal medyada büyük yankı uyandıran paylaşıma ilişkin açıklama yaptı. Salur paylaşımında, "Bravo. Arkadaşımızla konuştum. Hiç ders almadan kendisi öğrenmiş. Böyle bir yeteneğe mutlaka destek olacağız. Yarın şirkete davet ettik" dedi.
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1273 sözleşmeli personel alacak- Güncellendi

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1273 sözleşmeli personel alacak- Güncellendi

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1273 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 23 ocak 2023
Cüneyt Arkın'ın vasiyetnamesine itiraz!

Cüneyt Arkın'ın vasiyetnamesine itiraz!

Türk sinemasının usta isimlerinden Cüneyt Arkın'ın vefatının ardından 2009 yılında kendi el yazısıyla hazırladığı vasiyetnamesi açıklandı.