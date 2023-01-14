6'lı Masa karmakarışık

6'lı masada CHP ve İYİ Parti içinde homurdanmalara neden olan 'eşitlik' krizi bitmiyor. Tartışmanın fitilini ateşleyen Ahmet Davutoğlu'na İYİ Parti'den oy hatırlatması geldi. İYİ Partili kaynaklar "Herkes ağırlığı kadar konuşmalı" dedi. 5 Ocak toplantısı ile birlikte ortak aday çıkarmak için çalışmalara start veren 6'lı masada gündem adayı seçtikten sonra cumhurbaşkanını 'yönetme' biçimi ve ortakların buna etkisine ilişkin Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun çıkışı.

MATEMATİKTE EŞİTLİK

Davutoğlu'nun masanın aktörü olma niyetinde olduğunu ifade eden CHP'li kurmaylar, "Masada herkes eşit ama matematikten de vazgeçilmemeli" değerlendirmesini yapıyor. Masada bulunan partilerin bakanlıklar alacağını, ama oy oranına göre yüzde 0,5 alan bir partinin 1-2 bakanlıktan üstünü almasının işin doğasına uygun bir çözüm olmadığı ifade ediliyor. Masada bulunan her liderin aktör olduğu ama baş aktörün ise oyu en yüksek parti olan CHP olduğunun altı çiziliyor.

MASAYA ZARAR VERİYOR

İYİ Partili bir kaynak ise her partinin kendi gücü kadar o masada bulunduğunu vurguladı. Masada bulunan herkesin adayı belirlemede ve sonrasında söz sahibi olduğu hatırlatılırken ancak bu tür konuşmaların erken olduğu ve masaya zarar verdiği bildiriliyor. Bu çerçevede "Herkes ağırlığı kadar konuşmalı" ifadeleri kullanılıyor.

VAATLERİ HER GEÇEN GÜN BÜYÜTÜYOR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, adaylığını garantiye almak için 6'lı masanın 4 küçük ortağına hem kendi partisini hem İYİ Parti'yi kızdıracak vaatlerde bulunmuştu. CHP lideri, yüzde 1 ya da yüzde 25 alan partiler arasında ayrım yapılmayacağını, hepsinin masada eşit olduğunu ve genel başkanlarına "Cumhurbaşkanı Yardımcılığı" verileceğini söylemişti.

Mehmet Güney