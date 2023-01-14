Bakan Özer: İhtiyaç olan alanlara atama yapacağız

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Yeni öğretmen atamasında ihtiyaçlarımızı belirleyip hangi alanlarda ne kadar ihtiyacımız varsa oraya ağırlık vererek bir dağılımı ortaya koyacağız" dedi. Bakan Özer, kamuoyunda merak edilen öğretmen atamaları başta olmak üzere birçok konuda gazetemize özel açıklamalarda bulundu. Açık lise tartışmaları için ise Özer "Dar bir kesim açık öğretim üzerinden spekülasyon yapıyor" çıkışında bulundu.

Bakan Özer, açıklamasının devamında "Bu yıl da öğretmen atamasını yapacağız mutlaka. Atamalar, branş bazında kontenjan dağılımı ihtiyaç duyulan alanlara göre yapılır. Herkes müsterih olsun, çalışmalarımız tamamlandığında paylaşacağız" dedi.