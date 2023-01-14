2023 Ocak maaş bordroları e-devlet üzerinden yayınlandı
2023 Ocak maaş bordroları e-devlet üzerinden yayınlandı. Buna göre memurların Ocak ayı maaş bordrolarındaki hesaplamalar % 16,48 oranı ile yapılmıştır. Farklar daha sonra hesaplanarak memurların hesaplarına yatırılacaktır.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Ocak 2023 08:22, Son Güncelleme : 14 Ocak 2023 08:30
2023 Ocak maaş bordroları e-devlet üzerinden yayınlandı
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında çalışan memurların 2023 yılı Ocak ayı maaş bordroları E-devlet üzerinden erişime açıldı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı e-Bordro Hizmeti kapsamında erişime açılan bordrolara T.C kimlik numarası ve şifre ile e-Devlet'e giriş yapıldıktan sonra maaş bordrosu görüntülemesi yapılabilmektedir.
Memurların Ocak ayı maaş bordrolarındaki hesaplamalar % 16,48 oranı ile yapılmıştır. Farklar daha sonra hesaplanarak memurların hesaplarına yatırılacaktır.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız