Kırklareli'nde köprü ayağına çarpan otomobildeki çift hayatını kaybetti
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Ocak 2023 11:43, Son Güncelleme : 14 Ocak 2023 11:43
Alınan bilgiye göre, Hakan Kaya (38) idaresindeki 39 AAG 459 plakalı otomobil Sevgi Mahallesi İstasyon Caddesi'nde inşaat yapımı devam eden köprünün ayağına çarptı.
Kazada sürücü ile otomobildeki eşi Nergis Kaya (34) olay yerinde yaşamını yitirdi.
Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından çiftin cenazesi Lüleburgaz Devlet Hastanesi morguna götürüldü.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız