Benzine bir zam daha geliyor
Benzinin litre fiyatına salı gününden itibaren 67 kuruş zam bekleniyor
Kaynak : NTV
Haber Giriş : 14 Ocak 2023 11:48, Son Güncelleme : 14 Ocak 2023 11:50
BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?
Benzinin litre fiyatına salı gününden itibaren 67 kuruş zam bekleniyor.
Motorin grubunda fiyat değişikliği öngörülmüyor.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 22,11 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 19,67 satılıyor.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız