Türkiye'nin ilk yerli haberleşme uydusu TÜRKSAT-6A'nın testleri başarıyla sürüyor

Benzine bir zam daha geliyor
Benzine bir zam daha geliyor
Borsayı öngörmüştü, altın hakkında söyledikleri vatandaşı harekete geçirdi
Borsayı öngörmüştü, altın hakkında söyledikleri vatandaşı harekete geçirdi
Milletvekili ve emekli milletvekili maaşına gelen zam
Milletvekili ve emekli milletvekili maaşına gelen zam
EYT'de ilk emekli maaşları için tarih belli oldu!
EYT'de ilk emekli maaşları için tarih belli oldu!
6'lı Masa karmakarışık
6'lı Masa karmakarışık
Bakan Özer: İhtiyaç olan alanlara atama yapacağız
Bakan Özer: İhtiyaç olan alanlara atama yapacağız
2023 Ocak maaş bordroları e-devlet üzerinden yayınlandı
2023 Ocak maaş bordroları e-devlet üzerinden yayınlandı
MSB acı haberi duyurdu:1 askerimiz şehit oldu
MSB acı haberi duyurdu:1 askerimiz şehit oldu
İlk Evim İlk İş Yerim projesinde yeni kura tarihleri belli oldu
İlk Evim İlk İş Yerim projesinde yeni kura tarihleri belli oldu
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi nisan ayında bitirilecek
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi nisan ayında bitirilecek
AK Partili Turan'dan seçim tarihi açıklaması: Öne çekilebilir
AK Partili Turan'dan seçim tarihi açıklaması: Öne çekilebilir
Kamu-Sen, Bakan Bilgin ile görüştü, 'seyyanen zam' istedi
Kamu-Sen, Bakan Bilgin ile görüştü, 'seyyanen zam' istedi
MİT yalanıyla cinsel istismarda okul müdürlerinin ifadesi ortaya çıktı
MİT yalanıyla cinsel istismarda okul müdürlerinin ifadesi ortaya çıktı
Ek gösterge düzenlemesiyle maaşlarda artış olacak
Ek gösterge düzenlemesiyle maaşlarda artış olacak
Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu?
Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu?
BİLSEM öğrenci tanılama ve yerleştirme süreci başlıyor
BİLSEM öğrenci tanılama ve yerleştirme süreci başlıyor
Türkiye'nin en büyük kütüphanesi açıldı
Türkiye'nin en büyük kütüphanesi açıldı
Gram altın tüm zamanların en yükseğini gördü
Gram altın tüm zamanların en yükseğini gördü
Ak Partili Elitaş'tan açıklama: Ek zam farkları ne zaman ödenecek?
Ak Partili Elitaş'tan açıklama: Ek zam farkları ne zaman ödenecek?
29. Dönem POMEM mülakata girecekler açıklandı
29. Dönem POMEM mülakata girecekler açıklandı
YSK üyeliği için Danıştay'da 17 Ocak'ta seçim yapılacak
YSK üyeliği için Danıştay'da 17 Ocak'ta seçim yapılacak
Maliye Bakanlığı'ndan Mahalli İdari Sözleşmeli Personeli Ücretleri Hakkında Genelge
Maliye Bakanlığı'ndan Mahalli İdari Sözleşmeli Personeli Ücretleri Hakkında Genelge
Adalet Bakanı Bozdağ'dan kadına şiddetin önlenmesi genelgesi
Adalet Bakanı Bozdağ'dan kadına şiddetin önlenmesi genelgesi
Şehirler arası otobüs bilet fiyatlarına bu yıl zam yapılacak mı?
Şehirler arası otobüs bilet fiyatlarına bu yıl zam yapılacak mı?
Altının gram fiyatı 1.145 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.145 lira seviyesinden işlem görüyor
MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları başladı
MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları başladı
Merkez Bankası'na göre yıl sonunda Enflasyonda düşüş bekleniyor
Merkez Bankası'na göre yıl sonunda Enflasyonda düşüş bekleniyor
Erdoğan seçim tarihini ilan etmeye hazırlanıyor! 3 tarih öne çıkıyor
Erdoğan seçim tarihini ilan etmeye hazırlanıyor! 3 tarih öne çıkıyor
Seçmenin önüne 3 sandık gelebilir
Seçmenin önüne 3 sandık gelebilir
Davutoğlu: Madem öyle, masadan ayrılalım, seçim mi kazanacaksınız?
Davutoğlu: Madem öyle, masadan ayrılalım, seçim mi kazanacaksınız?
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Türkiye'nin ilk yerli haberleşme uydusu TÜRKSAT-6A'nın testleri başarıyla sürüyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu:- "Testlerde uydunun fırlatma süreci ve uzay ortamı yerde oluşturularak koşullara dayanıklılığı test edilmektedir. 2022 Aralık itibarıyla sistem seviyesi testlerinden ilk işlevsel testler ve ısıl vakum testleri başarıyla tamamlanmıştır"- "Türkiye, TÜRKSAT-6A'dan edindiği tecrübelerle bölgesindeki ülkeler için haberleşme uydusu üretim merkezi haline gelecek"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Ocak 2023 11:51, Son Güncelleme : 14 Ocak 2023 11:52
Yazdır
Türkiye'nin ilk yerli haberleşme uydusu TÜRKSAT-6A'nın testleri başarıyla sürüyor

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TÜRKSAT-6A Milli Haberleşme Uydusu'nun sistem seviyesi test faaliyetlerinin başarılı bir şekilde devam ettiğini belirterek, "Bu testlerde uydunun fırlatma süreci ve uzay ortamı yerde oluşturularak koşullara dayanıklılığı test edilmektedir. 2022 Aralık itibarıyla sistem seviyesi testlerinden ilk işlevsel testler ve ısıl vakum testleri başarıyla tamamlanmıştır." dedi.

"TÜRKSAT-6A Milli Haberleşme Uydu Proje Sözleşmesi ve ek Protokolü", Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, 2014 yılında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, TÜBİTAK ve TÜRKSAT arasında imzalanmış ve proje resmi olarak başlatılmıştı.

Türkiye'nin "ilk yerli haberleşme uydusu" unvanına sahip olacak TÜRKSAT-6A, kritik teknolojilerin yerli imkanlarla üretilmesi ve bu alanda insan kaynağının geliştirilmesinin yanı sıra daha önce kapsanmayan yeni coğrafyalara hizmet sunma yönünden de birçok katkı sağlayacak.

Bakan Karaismailoğlu, AA muhabirinin proje sürecine ilişkin sorularını yanıtladı. Karaismailoğlu, projenin yerli imkanlarla en üst seviyede titizlikle yürütüldüğünü ifade etti.

Tasarımın doğrulanması amacıyla uydunun "mühendislik modeli"nin üretim, entegrasyon ve testlerinin Ağustos 2022'de tamamlandığını anlatan Karaismailoğlu, yörüngede görev yapacak "uçuş modeli"nde ise entegrasyon faaliyetlerinin büyük ölçüde tamamlandığını dile getirdi.

Karaismailoğlu, uydunun sistem seviyesi test faaliyetlerinin başarılı bir şekilde sürdürüldüğünü ifade ederek, "Bu testlerde uydunun fırlatma süreci ve uzay ortamı yerde oluşturularak koşullara dayanıklılığı test edilmektedir. 2022 Aralık itibarıyla sistem seviyesi testlerinden ilk işlevsel testler ve ısıl vakum testleri başarıyla tamamlanmıştır." diye konuştu.

- TÜRKSAT-6A bu yıl SpaceX Falcon 9 roketiyle fırlatılacak

TÜRKSAT-6A Uydu Projesi'nin gereksinimler doğrultusunda ve proje takvimine göre süren faaliyetlerinin proje paydaşları ve ilgili kurumlarca yakından takip edildiğini belirten Karaismailoğlu, TÜRKSAT-6A'nın SpaceX Falcon 9 roketiyle bu yıl fırlatılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Karaismailoğlu, Türkiye'nin, TÜRKSAT-6A ile ilk yerli haberleşme uydusu platformunu geliştirmiş olacağının altını çizerek, projenin ülkeye sağlayacağı katkılara ilişkin şunları söyledi:

"TÜRKSAT-6A uydumuz, yörüngedeki yerini almasıyla, uzay kalifiye bir platform olacak ve sonraki haberleşme veya farklı görev yüklerine sahip uydular için de bu deneyim kullanılabilecek. Özellikle kritik bileşenlerin yerli imkanlarla üretilmesi ve yüksek yerlilik oranı ile uydu ve uzay sektöründe dışa bağımlılığı azaltacak. Ülke içinde uydu tasarım, üretim ve test altyapısı tamamlanmış, kullanılmış ve sonraki projeler için de aktif kullanılabilir olacak. Uydu uzay sektöründe yetişmiş insan kaynağı oluşturma konusunda önemli katkılar sunacak. Daha önce TÜRKSAT uydularıyla kapsanmayan Güney-Doğu Asya gibi yeni coğrafyalara hizmet sunacaktır. Türkiye, TÜRKSAT-6A'dan edindiği tecrübelerle bölgesindeki ülkeler için haberleşme uydusu üretim merkezi haline gelecek. Türkiye Yüzyılı'nda uzay vatanda yerli ve milli uydumuzla yerimizi alacağız."

- Afrika coğrafyasına TÜRKSAT 5B ile güçlü erişim

Bakan Karaismailoğlu, TÜRKSAT 5B uydusunun da 15 Haziran 2022'de devreye alındığını, bu tarihin de yeni bir dönüşümün başlangıcı olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin yanı sıra Orta Doğu'nun tamamı, Basra Körfezi, Kızıldeniz, Akdeniz, Kuzey ve Doğu Afrika, Nijerya, Güney Afrika ve yakın komşu ülkelerini içeren geniş bir kapsama alanında hizmet veren uydunun 35 yılın üzerindeki kullanım ömrüyle bugüne kadarki en yüksek manevra ömrüne sahip uydu olduğunu anlatan Karaismailoğlu, uydunun, sahip olduğu yüksek kapasiteli görev yükü ile Türksat filosunun en güçlü uydusu olduğunu belirtti.

Karaismailoğlu, Türksat 4A ve Türksat 4B uyduları ile kullanımı başlayan KA frekans bandının, Türksat 5B uydusunda çok yüksek kapasiteye ulaştığını belirterek şunları kaydetti:

"Türksat 5B'nin 42 derece doğu yörüngesine alınmasıyla bu yörüngedeki haberleşme uydusu sayımız 3'e çıkmıştır. 5B uydumuz diğerlerinden farklı olarak Sabit Uydu Servis sınıf uydulara göre en az 20 kat fazla kapasite verimliliği bulunan Yüksek Verimli Uydu kategorisinde yer alıyor ve Türkiye'nin uydu veri iletişimi kapasitesi olan KA band kapasitesini 17 kat artırıyor. Bu özellikleriyle 5B bugüne kadarki en yüksek kapasiteli uydumuz olarak hizmet vermeye başladı. Dolayısıyla önümüzdeki yıllarda uydu üzerinden geniş bant internet ihtiyacının 5B ile önemli ölçüde karşılanacağı bekleniyor. 5B ile birlikte diğer uydularımızdan farklı olarak Afrika bölgesinde çok geniş bir kapsama alanına sahip olunmuş ve özellikle Kuzey Afrika'da KA-bandda hizmet verilmesi imkanı doğmuştur. 5B'de KA-bandın yanı sıra KU-band kapsama alanımız da bulunmaktadır. Kesintisiz televizyon yayıncılığı açısından önem arz eden KU-bandda televizyon yayını yaptığımız uydularımızı yedekleyeceğimiz frekans bantları yer almaktadır. Bu anlamda yedeklilik açısından önem arz eden 5B ile birlikte sunduğumuz hizmetler de ek kapasiteyle çok artacaktır."

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Benzine bir zam daha geliyor
Benzine bir zam daha geliyor
Borsayı öngörmüştü, altın hakkında söyledikleri vatandaşı harekete geçirdi
Borsayı öngörmüştü, altın hakkında söyledikleri vatandaşı harekete geçirdi
458 bin 615 sözleşmeliye kadro müjdesi
458 bin 615 sözleşmeliye kadro müjdesi
İlk Evim İlk İş Yerim projesinde yeni kura tarihleri belli oldu
İlk Evim İlk İş Yerim projesinde yeni kura tarihleri belli oldu
Tesla satışlarını artırmak için ABD ve Avrupa'da fiyatlarını düşürdü
Tesla satışlarını artırmak için ABD ve Avrupa'da fiyatlarını düşürdü
Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa günü yükselişle tamamladı

Bu Habere Tepkiniz

14 Ocak 2023 tarihli atama kararı yayımlandı

14 Ocak 2023 tarihli atama kararı yayımlandı

14 Ocak 2023 tarihli atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
İDDK: Uyuşturucu satıcılarıyla 'Konsey' kuran hakimin meslekten atılması hukuka uygundur

İDDK: Uyuşturucu satıcılarıyla 'Konsey' kuran hakimin meslekten atılması hukuka uygundur

Danıştay İDDK, Ağır Ceza Mahkemesi üyesi olarak görev yapmakta iken 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 69. maddesinin son fıkrası uyarınca davacının meslekten çıkarma cezası ile cezalandırılmasına ilişkin Hakimler ve Savcılar Kurulu işlemini hukuka uygun buldu.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
İşte sözleşmeli personele kadro teklifinin tam metni

İşte sözleşmeli personele kadro teklifinin tam metni

AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, kamuda çalışan sözleşmelilere kadro verilmesine ilişkin kanun teklifinin, Meclis Başkanlığına sunulduğunu bildirdi
AYM, iade edilen akademisyenlere yönelik engelleyici düzenlemeyi iptal etti!

AYM, iade edilen akademisyenlere yönelik engelleyici düzenlemeyi iptal etti!

Anayasa Mahkemesi, olağanüstü hal döneminde ihraç edilen akademisyenlerin eski üniversitelerine dönmelerini engelleyen düzenlemeyi iptal etti!
Ek zam ile beraber yeni katsayı Genelgesi yayımlandı

Ek zam ile beraber yeni katsayı Genelgesi yayımlandı

Maliye Bakanlığı 2023 Yılı Ocak Ayına Ait Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Genelge yayımladı.
9 başlıkta memur zammının etki edeceği ödeme kalemleri

9 başlıkta memur zammının etki edeceği ödeme kalemleri

7431 sayılı Kanunla memur aylık katsayıları zamlanmış olup, aylık katsayı artışından etkilenen ödeme kalemlerine yer vereceğiz
2011 yılında memurluğa başlayan kadın memur için sosyal güvenlik hakları nasıl oluşur?

2011 yılında memurluğa başlayan kadın memur için sosyal güvenlik hakları nasıl oluşur?

1 Ekim 2008 öncesi memurluk hizmeti olmayanlar hakkında hem 5434, hem de 5510 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.
Yüzde 30 zam ile çalışan ve emeklilere getirilen haklar

Yüzde 30 zam ile çalışan ve emeklilere getirilen haklar

7431 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu İle Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 13.01.2023 tarihli ve 32072 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Memura yüzde 30 zam öngören Kanun Resmi Gazetede yayımlandı

Memura yüzde 30 zam öngören Kanun Resmi Gazetede yayımlandı

7431 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazetede yayımlandı
Kanuni dayanağı yoksa yönetmelikle denetim elemanlarının yetkileri genişletilemez

Kanuni dayanağı yoksa yönetmelikle denetim elemanlarının yetkileri genişletilemez

31/12/2013 tarih ve 28868 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Mali Denetçiliği Yönetmeliği'nin 32. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendinin hukuka aykırı olduğuna hükmetti. Aksi yöndeki Daire kararını bozdu.
BOTAŞ 261 işçi alacak

BOTAŞ 261 işçi alacak

BOTAŞ 261 işçi alacak. Son başvuru tarihi 20 Ocak 2023.
Sosyal medyayı sallayan görüntü!

Sosyal medyayı sallayan görüntü!

Özel bir şirkette kurye olarak çalışan gencin sipariş götürdüğü yerde piyano çalma anları sosyal medyada gündeme oturdu. Özel bir şirkette kurye olarak çalışan gencin sipariş teslim ettikten sonra mağazada gördüğü piyanoyu çalmak istemesi üzerine sosyal medyada gündem olan o video kaydedildi. Gencin kurye olarak çalıştığı şirketin sahibi Nazım Salur ise sosyal medyada büyük yankı uyandıran paylaşıma ilişkin açıklama yaptı. Salur paylaşımında, "Bravo. Arkadaşımızla konuştum. Hiç ders almadan kendisi öğrenmiş. Böyle bir yeteneğe mutlaka destek olacağız. Yarın şirkete davet ettik" dedi.
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1273 sözleşmeli personel alacak- Güncellendi

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1273 sözleşmeli personel alacak- Güncellendi

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1273 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 23 ocak 2023
Cüneyt Arkın'ın vasiyetnamesine itiraz!

Cüneyt Arkın'ın vasiyetnamesine itiraz!

Türk sinemasının usta isimlerinden Cüneyt Arkın'ın vefatının ardından 2009 yılında kendi el yazısıyla hazırladığı vasiyetnamesi açıklandı.