Nevzat Tarhan'dan 'maneviyat psikolojisi' açıklaması

Otobüs ehliyetinde yaş sınırı düştü
Otobüs ehliyetinde yaş sınırı düştü
'Ordumuzun komutanları ile yaşadığımız sevince tahammül edemediler'
'Ordumuzun komutanları ile yaşadığımız sevince tahammül edemediler'
'Bakanlığımız bünyesinde 17 bin 438 sözleşmeli kadroya geçecek'
'Bakanlığımız bünyesinde 17 bin 438 sözleşmeli kadroya geçecek'
Benzine bir zam daha geliyor
Benzine bir zam daha geliyor
Borsayı öngörmüştü, altın hakkında söyledikleri vatandaşı harekete geçirdi
Borsayı öngörmüştü, altın hakkında söyledikleri vatandaşı harekete geçirdi
Milletvekili ve emekli milletvekili maaşına gelen zam
Milletvekili ve emekli milletvekili maaşına gelen zam
EYT'de ilk emekli maaşları için tarih belli oldu!
EYT'de ilk emekli maaşları için tarih belli oldu!
6'lı Masa karmakarışık
6'lı Masa karmakarışık
Bakan Özer: İhtiyaç olan alanlara atama yapacağız
Bakan Özer: İhtiyaç olan alanlara atama yapacağız
2023 Ocak maaş bordroları e-devlet üzerinden yayınlandı
2023 Ocak maaş bordroları e-devlet üzerinden yayınlandı
MSB acı haberi duyurdu:1 askerimiz şehit oldu
MSB acı haberi duyurdu:1 askerimiz şehit oldu
İlk Evim İlk İş Yerim projesinde yeni kura tarihleri belli oldu
İlk Evim İlk İş Yerim projesinde yeni kura tarihleri belli oldu
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi nisan ayında bitirilecek
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi nisan ayında bitirilecek
AK Partili Turan'dan seçim tarihi açıklaması: Öne çekilebilir
AK Partili Turan'dan seçim tarihi açıklaması: Öne çekilebilir
Kamu-Sen, Bakan Bilgin ile görüştü, 'seyyanen zam' istedi
Kamu-Sen, Bakan Bilgin ile görüştü, 'seyyanen zam' istedi
MİT yalanıyla cinsel istismarda okul müdürlerinin ifadesi ortaya çıktı
MİT yalanıyla cinsel istismarda okul müdürlerinin ifadesi ortaya çıktı
Ek gösterge düzenlemesiyle maaşlarda artış olacak
Ek gösterge düzenlemesiyle maaşlarda artış olacak
Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu?
Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu?
BİLSEM öğrenci tanılama ve yerleştirme süreci başlıyor
BİLSEM öğrenci tanılama ve yerleştirme süreci başlıyor
Türkiye'nin en büyük kütüphanesi açıldı
Türkiye'nin en büyük kütüphanesi açıldı
Gram altın tüm zamanların en yükseğini gördü
Gram altın tüm zamanların en yükseğini gördü
Ak Partili Elitaş'tan açıklama: Ek zam farkları ne zaman ödenecek?
Ak Partili Elitaş'tan açıklama: Ek zam farkları ne zaman ödenecek?
29. Dönem POMEM mülakata girecekler açıklandı
29. Dönem POMEM mülakata girecekler açıklandı
YSK üyeliği için Danıştay'da 17 Ocak'ta seçim yapılacak
YSK üyeliği için Danıştay'da 17 Ocak'ta seçim yapılacak
Maliye Bakanlığı'ndan Mahalli İdari Sözleşmeli Personeli Ücretleri Hakkında Genelge
Maliye Bakanlığı'ndan Mahalli İdari Sözleşmeli Personeli Ücretleri Hakkında Genelge
Adalet Bakanı Bozdağ'dan kadına şiddetin önlenmesi genelgesi
Adalet Bakanı Bozdağ'dan kadına şiddetin önlenmesi genelgesi
Şehirler arası otobüs bilet fiyatlarına bu yıl zam yapılacak mı?
Şehirler arası otobüs bilet fiyatlarına bu yıl zam yapılacak mı?
Altının gram fiyatı 1.145 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.145 lira seviyesinden işlem görüyor
MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları başladı
MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları başladı
Merkez Bankası'na göre yıl sonunda Enflasyonda düşüş bekleniyor
Merkez Bankası'na göre yıl sonunda Enflasyonda düşüş bekleniyor
Ana sayfaHaberler Yaşam

Nevzat Tarhan'dan 'maneviyat psikolojisi' açıklaması

Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü, Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, "Kişinin inanç sistemlerini devreye sokabilmesi, o kişi için rutin hayatını daha sağlıklı götürmesini sağlıyor. Herhangi bir yüksek değer ve güce sığınabilenler yalnızlık duygusunu ve korku duygusunu kontrol edebiliyor. Kişide eğer öyle bir duygu yoksa kişi tedaviye eksi birde başlıyor. Özetle maneviyat, psikolojik sağlamlığın bir parçasıdır." ifadelerini kullandı.

Haber Giriş : 14 Ocak 2023 12:58, Son Güncelleme : 14 Ocak 2023 12:59
Yazdır
Nevzat Tarhan'dan 'maneviyat psikolojisi' açıklaması

Tarhan, maneviyatın ruh sağlığı üzerindeki etkilerine ilişkin yaptığı açıklamada, son yıllarda özellikle 2000'li yıllardan sonra yapılan araştırmalarda küresel olarak maddi refahın artmasına rağmen manevi refahın paralel oranda artmamasının dikkati çektiğini aktardı.

Üsküdar Üniversitesi'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Tarhan, yapılan beyin çalışmalarının çoklu zeka kuramını doğruladığını belirterek, "Beyinde sosyal beceriler, duygusal beceriler, mantıksal beceriler ile ilgili çeşitli atmosfer olduğu anlaşıldı. Duygusal okuryazarlık, sosyal okuryazarlık gibi kavramlar sosyal körlük, duygusal körlük gibi kavramlar ortaya çıktı. Doğa zekası ve ahlak zekası gibi kavramlar da ortaya çıktı. Yani vicdan duygusu olarak da tanımlanıyor." ifadelerini kullandı.

Bu zeka türünde olan kişilerle ilgili çeşitli çalışmalar da yapıldığını ifade eden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, şunları kaydetti:

"Harvard'ın psikoloji profesörlerinden David McClelland, kendini manevi olarak daha dindar ya da maneviyatı daha yüksek olarak tanımlayan kişilerle, maneviyatla daha az ilgisiz olan kişiler üzerine çok çeşitli çalışmalar yapılmış. Bu kişilerin genel sağlık durumları ve bağışıklık sistemleri karşılaştırılmış. Bir gruba aşk filmi, diğer gruba ise Rahibe Teresa'nın hayatını anlatan bir film izletilmiş. Daha sonra bu kişilerin, kan hücreleri inceleniyor. Bağışıklık sisteminin iyi çalıştığını gösteren T hücrelerinin faaliyetlerini araştırıyorlar. Araştırma sonunda Rahibe Teresa'nın hayatını izleyen grupta T hücre faaliyetinin arttığı görülüyor. Bu ne demektir? Aşk filmi seyredenlerde T hücreleri zayıflıyor ama diğer filmi izleyen kişilerde bir dinginlik, enginlik, rahatlık hissi oluyor. Bu duygular, T hücrelerini yükseltiyor. T hücresinin iyi çalışması bağışıklık sisteminin iyi çalıştığını gösteriyor."

- "İnanç duygusu ruh sağlığına olumlu etki yapıyor"

Tarhan, kişilerin inanç sistemlerinin onların bağışıklık sistemini etkilediğini belirterek, yapılan çalışmaların da bunu ortaya koyduğunu bildirdi.

Otonom sinir sisteminin, özerk olmadığını ifade eden Tarhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tamamen beyninizdeki kimyasallarla, komutlarla ve kimyasal mesajlarla çalışıyor. Bir kimse 'savaş-kaç' durumundaysa, devamlı 'kötü bir şey olacak' kaygısı taşıyorsa her an tehlikede hissediyorsa, bir hastalık yaşadığında 'beni kim yarattı, hangi maddeden yarattı, inorganik maddeden yarattı. Karbon, oksijen, hidrojen, azot bana hesap sormuyor ki o halde öldükten sonra yok olup gideceğim' diye düşünüyorsa beyni devamlı stres hormonları salgılıyor ve parasempatik sinir sistemi devreye sokulamıyor.

Bu ne demektir vücut gevşemeyi rahatlamayı yapamıyor demektir. Maneviyatı olan kişiler kontrolü sağlıyor yani 'Bu hayat tesadüfi değil, bu olaylar kendi başına olmuyor' diye akıl yürütüyor. Yani inanç duygusu ruh sağlığına olumlu etki yapıyor. Kişi önlem aldıktan sonra teslimiyet duygusu önemli. Mesela otobüse bindin kaptana güvenmek zorundasın kaptana güvenmiyorsan uyuyamazsın. Hayatta da insan bu evrenin sahibine güven hissettiği zaman kişi orada kendini rahatlatabiliyor. Kişinin 'Her şeyi bilen, her şeyi kontrol eden bir güç var. O bana yardım edebilir' şeklindeki düşüncesi önemli."

Prof. Dr. Tarhan, uygulanan üçüncü dalga metakognitif psikoterapi yöntemleri ve zihin üstü tedavilerin kişide zihinsel sığınaklarını keşfetmesinde yardımcı olmayı amaçladığını belirterek, herhangi bir şeye sığınabilenlerin yalnızlık duygusunu ve korku duygusunu kontrol edebildiğini kaydetti.

Yüce bir güce inanıldığı zaman üç şeyin olduğunu belirten Prof. Dr. Nevzat Tarhan, "Teselli değeri var, anlam katma değeri var, bir de kişinin o yaratıcıyla bütünleştiği zaman iç huzuru değeri." ifadelerini kullandı.

- "Maneviyat duygusu kişiye huzur veriyor"

Prof. Dr. Tarhan, maneviyat duygusunun kişiye huzur verdiğini belirterek, "Maneviyatın kişiye kazandırdığı şey bütün isteklerinin karşılanması, bütün ihtiyaçlarının giderilmesi ve evrenle bütünleşme duygusu oluyor. Kişi bunu yaptığı zaman teselliyle yaşıyor, her şey anlamlı hale geliyor. 'Evrende bir anlam var, tesadüfen gelmemişiz' diyor ve en önemlisi kişi ölüme açıklama getiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

İnsan beyninin bir özelliğinin de hayal üretmesi olduğuna dikkati çeken Tarhan, şunları kaydetti:

"Bir canlıdaki beyin sadece yemek, içmek, barınmak, üremekle sınırlıdır. Ama insanın beyni soyut düşünceyle ilgilenir, kavramsal düşünceyle ilgilenir. Sembolik düşünceyle ilgili hayal kuruyor. Şimdi hayalleri sınırsız ama gücü sınırlı. Hayallerle gücü arasındaki sınırını belirlemek için beyinde gerçekliği test etme networkü var. Şizofrenlerde network bozuluyor. Bu network bozulduğu için onlar hayalle gerçeği ayırt edemiyorlar ama sağlıklı insanlarda bu network çalışıyor fakat kişi kontrol duygusu yüksekse beyindeki bu networkü bozabiliyor.

Kişi her şeye müdahale ediyor, kendi ruh sağlığına da karışıyor. Bu nedenle insanın maneviyatını devreye sokabilmesi için böyle durumlarda kendi gücünün sınırlarını iyi bilmesi gerekiyor. Kendi acizliğini, güçsüzlüğünü, zayıflığını anladığı zaman, 'her şeyi bilen, her şeyi kontrol eden görünmeyen bir gerçeklik var' diye inandığı zaman bu kişiler hayata anlam katıyor."

Prof. Dr. Nevzat Tarhan, maneviyatın artık ruh sağlığının bir parçası olarak görülmesi gerektiğini belirterek, "Maneviyatı ruh sağlığının parçası olarak görmemek eski anlayış. Kişinin inanç sistemlerini devreye sokabilmesi, o kişi için rutin hayatını daha sağlıklı götürmesini sağlıyor. Herhangi bir yüksek değer ve güce sığınabilenler yalnızlık duygusunu ve korku duygusunu kontrol edebiliyor. Kişide eğer öyle bir duygu yoksa kişi tedaviye eksi birde başlıyor. Özetle maneviyat, psikolojik sağlamlığın bir parçasıdır." ifadelerini kullandı.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
Stokları tükenince yüzde 75 zam geldi
Stokları tükenince yüzde 75 zam geldi
Nezaket depresyona çare mi?
Nezaket depresyona çare mi?
Umre'ye giden Ekrem İmamoğlu'ndan ilk fotoğraf geldi
Umre'ye giden Ekrem İmamoğlu'ndan ilk fotoğraf geldi
Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali 2022'de yaklaşık 15 milyon yolcu ağırladı
Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali 2022'de yaklaşık 15 milyon yolcu ağırladı
Su maymununun beslenme anı kameraya yansıdı
Su maymununun beslenme anı kameraya yansıdı
NASA'nın keşif aracı Perseverance, Ingenuity helikopterini fotoğrafladı
NASA'nın keşif aracı Perseverance, Ingenuity helikopterini fotoğrafladı

Bu Habere Tepkiniz

14 Ocak 2023 tarihli atama kararı yayımlandı

14 Ocak 2023 tarihli atama kararı yayımlandı

14 Ocak 2023 tarihli atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
İDDK: Uyuşturucu satıcılarıyla 'Konsey' kuran hakimin meslekten atılması hukuka uygundur

İDDK: Uyuşturucu satıcılarıyla 'Konsey' kuran hakimin meslekten atılması hukuka uygundur

Danıştay İDDK, Ağır Ceza Mahkemesi üyesi olarak görev yapmakta iken 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 69. maddesinin son fıkrası uyarınca davacının meslekten çıkarma cezası ile cezalandırılmasına ilişkin Hakimler ve Savcılar Kurulu işlemini hukuka uygun buldu.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
İşte sözleşmeli personele kadro teklifinin tam metni

İşte sözleşmeli personele kadro teklifinin tam metni

AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, kamuda çalışan sözleşmelilere kadro verilmesine ilişkin kanun teklifinin, Meclis Başkanlığına sunulduğunu bildirdi
AYM, iade edilen akademisyenlere yönelik engelleyici düzenlemeyi iptal etti!

AYM, iade edilen akademisyenlere yönelik engelleyici düzenlemeyi iptal etti!

Anayasa Mahkemesi, olağanüstü hal döneminde ihraç edilen akademisyenlerin eski üniversitelerine dönmelerini engelleyen düzenlemeyi iptal etti!
Ek zam ile beraber yeni katsayı Genelgesi yayımlandı

Ek zam ile beraber yeni katsayı Genelgesi yayımlandı

Maliye Bakanlığı 2023 Yılı Ocak Ayına Ait Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Genelge yayımladı.
9 başlıkta memur zammının etki edeceği ödeme kalemleri

9 başlıkta memur zammının etki edeceği ödeme kalemleri

7431 sayılı Kanunla memur aylık katsayıları zamlanmış olup, aylık katsayı artışından etkilenen ödeme kalemlerine yer vereceğiz
2011 yılında memurluğa başlayan kadın memur için sosyal güvenlik hakları nasıl oluşur?

2011 yılında memurluğa başlayan kadın memur için sosyal güvenlik hakları nasıl oluşur?

1 Ekim 2008 öncesi memurluk hizmeti olmayanlar hakkında hem 5434, hem de 5510 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.
Yüzde 30 zam ile çalışan ve emeklilere getirilen haklar

Yüzde 30 zam ile çalışan ve emeklilere getirilen haklar

7431 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu İle Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 13.01.2023 tarihli ve 32072 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Memura yüzde 30 zam öngören Kanun Resmi Gazetede yayımlandı

Memura yüzde 30 zam öngören Kanun Resmi Gazetede yayımlandı

7431 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazetede yayımlandı
Kanuni dayanağı yoksa yönetmelikle denetim elemanlarının yetkileri genişletilemez

Kanuni dayanağı yoksa yönetmelikle denetim elemanlarının yetkileri genişletilemez

31/12/2013 tarih ve 28868 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Mali Denetçiliği Yönetmeliği'nin 32. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendinin hukuka aykırı olduğuna hükmetti. Aksi yöndeki Daire kararını bozdu.
BOTAŞ 261 işçi alacak

BOTAŞ 261 işçi alacak

BOTAŞ 261 işçi alacak. Son başvuru tarihi 20 Ocak 2023.
Sosyal medyayı sallayan görüntü!

Sosyal medyayı sallayan görüntü!

Özel bir şirkette kurye olarak çalışan gencin sipariş götürdüğü yerde piyano çalma anları sosyal medyada gündeme oturdu. Özel bir şirkette kurye olarak çalışan gencin sipariş teslim ettikten sonra mağazada gördüğü piyanoyu çalmak istemesi üzerine sosyal medyada gündem olan o video kaydedildi. Gencin kurye olarak çalıştığı şirketin sahibi Nazım Salur ise sosyal medyada büyük yankı uyandıran paylaşıma ilişkin açıklama yaptı. Salur paylaşımında, "Bravo. Arkadaşımızla konuştum. Hiç ders almadan kendisi öğrenmiş. Böyle bir yeteneğe mutlaka destek olacağız. Yarın şirkete davet ettik" dedi.
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1273 sözleşmeli personel alacak- Güncellendi

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1273 sözleşmeli personel alacak- Güncellendi

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1273 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 23 ocak 2023
Cüneyt Arkın'ın vasiyetnamesine itiraz!

Cüneyt Arkın'ın vasiyetnamesine itiraz!

Türk sinemasının usta isimlerinden Cüneyt Arkın'ın vefatının ardından 2009 yılında kendi el yazısıyla hazırladığı vasiyetnamesi açıklandı.