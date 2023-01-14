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'Bakanlığımız bünyesinde 17 bin 438 sözleşmeli kadroya geçecek'

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: Devlet Su İşleri ve Orman Genel Müdürlüğümüz başta olmak üzere tüm Bakanlık birimlerimizdeki 17 bin 438 sözleşmeli çalışma arkadaşımız kadroya geçecektir.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Ocak 2023 13:00, Son Güncelleme : 14 Ocak 2023 13:21
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'Bakanlığımız bünyesinde 17 bin 438 sözleşmeli kadroya geçecek'

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Devlet Su İşleri ve Orman Genel Müdürlüğü başta olmak üzere tüm Bakanlık birimlerindeki 17 bin 438 sözleşmeli çalışanın kadroya geçirileceğini belirterek, "Orman muhafaza memurlarının teknik sınıfa dahil edilmesiyle ilgili Toç Bir-Sen ile çalışma başlatacağız." dedi.

Kirişci, Kızılcahamam Çam Otel'de düzenlenen Tarım-Orman Çalışanları Birliği Sendikasının (Toç Bir-Sen) 7. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, tarımın, ülkenin ve Türkiye Yüzyılı'nın en stratejik alanlarından biri olduğunu söyledi.

Gençleri tarımsal üretimin her aşamasında daha fazla görmek istediklerini dile getiren Bakan Kirişci, tarım ve orman çalışanlarının rehberliğinin çok önemli olduğunu ifade etti. Kirişci, "Sahada daha fazla bulunmanızı ve daha aktif olmanızı bekliyorum. Ülkemizin bölgesel özelliklerine göre hazırladığımız planların uygulanmasında, gerektiğinde ihtiyaca göre revize edilmesinde ve bölge halkı tarafından benimsenmesinde sizin çabalarınız çok önemlidir. Sizlerin bilgi ve birikiminizi sahaya, tarımsal üretim süreçlerine daha fazla yansıtmak mecburiyetindeyiz." diye konuştu.

- "Toplu sözleşme süreçlerinde Toç Bir-Sen'in emekleri çok önemli"

Bakanlık çalışanlarının haklarının korunması, gözetilmesi ve iyileştirilmesi noktasında toplu sözleşme süreçlerinde verilen mücadele ve elde edilen kazanımlarda Toç Bir-Sen'in emekleri, katkılarının çok önemli olduğunu belirten Kirişci, şunları ifade etti:

"Kamu görevlilerinin 2022 ve 2023 yılı 6. Dönem Toplu Sözleşme metninde Bakanlığımız çalışanlarına ilişkin birçok kazanım yer alıyor. Bunların başında ise kontrol hizmetlerinde ilave ödeme, koruyucu gıda yardımı, koruyucu giyim ve donanım malzemesi verilmesi gibi kazanımların yer aldığı bilinmelidir. 2022-2023 yıllarına ait malzemeler bu yıl birlikte verilecek. Bu kazanımların personelimize ulaşmasını sağlamak amacıyla yetkili sendikamız ile koordineli bir şekilde mevzuat düzenlemelerini gerçekleştirdik."

Kirişci, Tarım ve Orman Bakanlığı personeline yönelik "Koruyucu Gıda Yardımı Yönergesi" ile "İlave Ödeme Yönergesi"nin geçen yılın aralık ayında yürürlüğe girdiğini dile getirerek, "Kontrol Hizmetlerinde İlave Ödeme Kapsamının Belirlenmesi ve Uygulama Birlikteliğinin Sağlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge" kapsamında taşra personelinin ilave ödemelerini aldığını söyledi.

- "Hayvanlara uygulanan küpe uygulama ücretlerini artırdık"

Bakanlık Personel Genel Müdürlüğü ve Toç Bir-Sen ile hazırlanan "Koruyucu Giyim ve Donanım Malzemesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge"nin de yürürlüğe girdiğini belirten Kirişci, "Sizlere buradan yeni bir düzenlememizi daha açıklamak istiyorum. İlgili kanun ve yönetmelik gereği hayvanlara uygulanan veteriner biyolojik ürün ve tanımlama araçlarının (küpe) uygulama ücretlerini artırdık. Ücret artışlarına ilişkin bu kararımız, uygulayıcı veteriner hekim, tekniker ve teknisyenlerimize hayırlı olsun." dedi.

Kirişci, AK Parti hükümetleri olarak her zaman çalışanların, emekçilerin yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Kamuoyunda emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) olarak bilinen düzenlemeyi, herhangi bir yaş şartı getirmeden hayata geçirerek yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşımızı sevindirdik. Şimdi de AK Parti'miz tarafından Gazi Meclis'imize sunulan teklifle kamuda çalışan sözleşmeli personele kadro verilecek. Teklifle, kamuda 28 Kasım 2022'den önce sözleşmeli olarak başlayanlar memur kadrosuna geçecekler. Bu düzenleme de elbette milletvekillerimizin takdirleriyle en güzel haliyle Gazi Meclis'imizde yasalaştırılacaktır. Bu çerçevede köklü kurumlarımız Devlet Su İşleri ve Orman Genel Müdürlüğümüz başta olmak üzere tüm Bakanlık birimlerimizdeki 17 bin 438 sözleşmeli çalışma arkadaşımız kadroya geçecektir. Orman muhafaza memurlarının teknik sınıfa dahil edilmesiyle ilgili Toç Bir-Sen ile çalışma başlatacağız."

- "Çözülmez denilen sorunları çözdük"

Toç Bir-Sen Başkanı Hüseyin Öztürk de Memur-Sen'in parçası olmaktan gurur duyduklarını belirterek, Toç Bir-Sen'in tarım ve ormancılık hizmet kolunda sendikal mücadelenin öncüsü, güçlü ve güvenilir bir emek örgütü olduğunu söyledi.

Toç Bir-Sen olarak sağladıkları kazanımların yanı sıra 'çözülemez' denilen sorunları çözdüklerini vurgulayan Öztürk, şöyle dedi:

"Bundan sonra da yeni kazanımlara yine biz imza atacağız. Toç Bir-Sen olarak hak arama mücadelemizi, bilgi ve tecrübelerimizle yoğurarak, kurumlarımızla çatışmadan ama asla haklı taleplerimizden ödün vermeden yürüttük. Toç Bir-Sen Akademi'yi kurarak ülkemizin umudu, geleceği olan genç kamu görevlilerimizin eğitimine katkı sunduk. Son 4 yılda şube ve il başkanlarımızla, Yönetim Kurulu üyeleriyle, iş yeri temsilcilerimizle, kadınlar ve engelliler komisyonlarımızla toplamda yaklaşık 4 bin 200 kişiyi eğitimlere aldık. Bundan sonra da milletimiz için, ülkemiz için, üyelerimiz, kamu çalışanlarımız ve bizim yolumuzu gözleyen mazlumlar için tüm teşkilatımızla birlikte mücadele ederek bu onuru yaşamaya ve bu mutluluğu paylaşmaya devam edeceğiz."

Genel Kurul kapsamında yarın başkanlık seçimi yapılacak.

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