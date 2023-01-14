Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siyasi istikrarın alternatifi çok seslilik değil kargaşadır

Bu ödemeler artık e-Devlet üzerinden yapılabilecek
Bu ödemeler artık e-Devlet üzerinden yapılabilecek
Otobüs ehliyetinde yaş sınırı düştü
Otobüs ehliyetinde yaş sınırı düştü
'Ordumuzun komutanları ile yaşadığımız sevince tahammül edemediler'
'Ordumuzun komutanları ile yaşadığımız sevince tahammül edemediler'
'Bakanlığımız bünyesinde 17 bin 438 sözleşmeli kadroya geçecek'
'Bakanlığımız bünyesinde 17 bin 438 sözleşmeli kadroya geçecek'
Benzine bir zam daha geliyor
Benzine bir zam daha geliyor
Borsayı öngörmüştü, altın hakkında söyledikleri vatandaşı harekete geçirdi
Borsayı öngörmüştü, altın hakkında söyledikleri vatandaşı harekete geçirdi
Milletvekili ve emekli milletvekili maaşına gelen zam
Milletvekili ve emekli milletvekili maaşına gelen zam
EYT'de ilk emekli maaşları için tarih belli oldu!
EYT'de ilk emekli maaşları için tarih belli oldu!
6'lı Masa karmakarışık
6'lı Masa karmakarışık
Bakan Özer: İhtiyaç olan alanlara atama yapacağız
Bakan Özer: İhtiyaç olan alanlara atama yapacağız
2023 Ocak maaş bordroları e-devlet üzerinden yayınlandı
2023 Ocak maaş bordroları e-devlet üzerinden yayınlandı
MSB acı haberi duyurdu:1 askerimiz şehit oldu
MSB acı haberi duyurdu:1 askerimiz şehit oldu
İlk Evim İlk İş Yerim projesinde yeni kura tarihleri belli oldu
İlk Evim İlk İş Yerim projesinde yeni kura tarihleri belli oldu
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi nisan ayında bitirilecek
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi nisan ayında bitirilecek
AK Partili Turan'dan seçim tarihi açıklaması: Öne çekilebilir
AK Partili Turan'dan seçim tarihi açıklaması: Öne çekilebilir
Kamu-Sen, Bakan Bilgin ile görüştü, 'seyyanen zam' istedi
Kamu-Sen, Bakan Bilgin ile görüştü, 'seyyanen zam' istedi
MİT yalanıyla cinsel istismarda okul müdürlerinin ifadesi ortaya çıktı
MİT yalanıyla cinsel istismarda okul müdürlerinin ifadesi ortaya çıktı
Ek gösterge düzenlemesiyle maaşlarda artış olacak
Ek gösterge düzenlemesiyle maaşlarda artış olacak
Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu?
Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu?
BİLSEM öğrenci tanılama ve yerleştirme süreci başlıyor
BİLSEM öğrenci tanılama ve yerleştirme süreci başlıyor
Türkiye'nin en büyük kütüphanesi açıldı
Türkiye'nin en büyük kütüphanesi açıldı
Gram altın tüm zamanların en yükseğini gördü
Gram altın tüm zamanların en yükseğini gördü
Ak Partili Elitaş'tan açıklama: Ek zam farkları ne zaman ödenecek?
Ak Partili Elitaş'tan açıklama: Ek zam farkları ne zaman ödenecek?
29. Dönem POMEM mülakata girecekler açıklandı
29. Dönem POMEM mülakata girecekler açıklandı
YSK üyeliği için Danıştay'da 17 Ocak'ta seçim yapılacak
YSK üyeliği için Danıştay'da 17 Ocak'ta seçim yapılacak
Maliye Bakanlığı'ndan Mahalli İdari Sözleşmeli Personeli Ücretleri Hakkında Genelge
Maliye Bakanlığı'ndan Mahalli İdari Sözleşmeli Personeli Ücretleri Hakkında Genelge
Adalet Bakanı Bozdağ'dan kadına şiddetin önlenmesi genelgesi
Adalet Bakanı Bozdağ'dan kadına şiddetin önlenmesi genelgesi
Şehirler arası otobüs bilet fiyatlarına bu yıl zam yapılacak mı?
Şehirler arası otobüs bilet fiyatlarına bu yıl zam yapılacak mı?
Altının gram fiyatı 1.145 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.145 lira seviyesinden işlem görüyor
MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları başladı
MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları başladı
Ana sayfaHaberler Siyasi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siyasi istikrarın alternatifi çok seslilik değil kargaşadır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Siyasi istikrarın alternatifi çok seslilik değil kargaşadır, kavgadır. Herkesin ayrı telden çaldığı bir cümbüş masasıdır." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Ocak 2023 18:05, Son Güncelleme : 14 Ocak 2023 18:08
Yazdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siyasi istikrarın alternatifi çok seslilik değil kargaşadır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'da Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğrenci Sarayı'nda "Sivil Toplum ve Muhtarlar Buluşması"na katıldı.

Konuşmasında, Muğlalıları selamlayan Erdoğan, programı organize edenlere teşekkür etti.

Hem eser ve hizmetlerin açılışını yapmak hem de Muğlalılar ve Fethiyelilerle kucaklaşmak için burada olduklarını belirten Erdoğan, bugün ilk olarak toplu açılış töreni gerçekleştirdiklerini anımsattı.

Bakanlıkların ve belediyelerin toplam yatırım bedeli 5 milyar 744 milyon lirayı bulan eser ve hizmetlerin hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, bu eser ve hizmetlerin kazandırılmasında katkısı olanları tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradan Fethiye'ye geçeceklerini ve orada kendilerini bekleyen vatandaşlarla gençlerle hasret gideceklerini belirtti.

"Biz şehirlerimizi ve insanlarımızı seçimden seçime hatırlayanlardan asla olmadık, olmayız." diyen Erdoğan, aşağı yukarı her hafta sonu bir ilin misafiri olmaya, vatandaşlarla gençlerle kadınlarla esnafla yüz yüze muhabbet etmeye özel önem verdiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çünkü bizim için aslolan milletimizin ne dediği, ne yaşadığı, ne istediğidir. Varsın birileri on binlerce kilometre ötede benzin istasyonlarında karanlık görüşmeler yapsın, biz 81 vilayetimizi adım adım dolaşıyoruz." diye konuştu.

Kimseyi ayırmadan, dışlamadan 85 milyonun her bir ferdini samimiyetle bağırlarına bastıklarını ifade eden Erdoğan, son 20 yıldır olduğu gibi bugün de aşkla çalışarak 780 bin kilometrekare vatan toprağını eserleriyle ilmek ilmek dokuduklarını kaydetti. Erdoğan, "Allah, ömür ve milletimiz de yetki verdikçe Muğla ile birlikte tüm şehirlerimize hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Rabb'im yol arkadaşlığımız ve beraberliğimizi daim eylesin." ifadesini kullandı.

Muhtarlar ve oda başkanlarının, demokrasinin yereldeki en önemli temsilcileri olduğunun altını çizen Erdoğan, "Mahalle sakinlerinin veya oda mensuplarının teveccühüyle göreve gelen bu kardeşlerimiz, sorumluluk duygusunun ne kadar ağır bir yük olduğun gayet iyi bilirler." dedi.

"Milletimiz, basiret ve feraset sahibidir"

Kimi zaman bu vazifelerin siyasette çok daha büyük makamların ilk adımı, başlangıcı, girizgahı konumunda olduğunu anlatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Siyasete bu görevlerden 'bismillah' deyip akabinde ilçesine, iline hatta tüm Türkiye'ye hizmet etmiş pek çok mümtaz isim vardır. Buradaki siz kardeşlerimizden de inşallah bu şekilde temayüz edecek, siyaset merdiveninin üst basamaklarına çıkacak dostlarımız olacaktır. Milletle bağını muhafaza eden, emanete ihanet etmeyen, temsilcisi olduğu insanlara karşı mesuliyetini hakkıyla yerine getiren her bir kardeşimizin önünde kapılar sonuna kadar açıktır. Hangi makamda olursa olsun aşkla tutkuyla fedakarlıkla ülkesine ve milletine hizmet edenlerin aşamayacağı hiçbir engel yoktur. Bizim milletimiz, basiret ve feraset sahibidir. Kimin kendine hizmetkar olduğunu, kimin de göz boyamayla vakit öldürdüğünü çok iyi bilir ve görür. Yarım asrı bulan siyasi hayatımız boyunca bu hakikate defalarca şahitlik ettik."

Erdoğan, "Muhtar bile olamaz" manşetlerinin atıldığı karanlık günlerden milletin iradesiyle Cumhurbaşkanlığı makamına geldiğini hatırlatarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Aslında bu başlığı atanlar, benim muhtar kardeşlerime hakaret ediyorlardı. 'Muhtar bile olamaz.' Yani muhtarlık öyle yüce bir makam değil ve olamazsın. Ama Rabb'im öyle bir makam nasip etti ki milletimin lütfuyla işte Cumhurbaşkanlığı makamına geldik. Allah'ın yardımı ve insanımızın desteğiyle belediye başkanı, başbakan ve cumhurbaşkanı olarak ülkemize hizmet etme şerefine nail olduk. Ülkemize tarihinin en büyük yatırımlarını, en kapsamlı demokrasi reformlarını kazandırma imkanı bulduk."

Sağlıkta, eğitimde, adalette, güvenlikte, ulaştırmada, turizmde, tarımda hasılı her alanda, Muğla'yı ve diğer 80 vilayeti 20 sene öncesiyle mukayese dahi edilemeyecek seviyelere getirdiklerini aktaran Erdoğan, şöyle devam etti:

"Vesayetin, yasakların, baskıların kol gezdiği bir ülkeden, millet iradesine vurulan zincirlerin tek tek parçalandığı demokratik bir Türkiye'ye kavuştuk. Halka ve halkın seçtiklerine tepeden bakan eski Türkiye zihniyetine son vererek halkın seçtiklerinin el üstünde tutulduğu bir anlayışı hakim kıldık. Bu süreçte milli iradenin uç beyleri olarak gördüğümüz muhtarlarımızın yetkilerini güçlendirmeye, özlük haklarını genişletmeye özel önem verdik. Sadece valiliklerimizin, kaymakamlıklarımızın, belediyelerimizin kapısını değil Cumhurbaşkanlığımızın kapısını da muhtarlarımıza ardına kadar biz açtık."

"38 bin muhtarla 52 ayrı buluşma gerçekleştirdik"

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2015 yılından bugüne ülkenin dört bir köşesinden 38 bin muhtarla 52 ayrı buluşma gerçekleştirdiklerini dile getiren Erdoğan, böylece muhtarların dertlerini, taleplerini, tekliflerini devletin zirvesiyle doğrudan paylaşma zemini bulduğunu söyledi.

Erdoğan, bu toplantılarda sadece hasbihal etmediklerini, muhtarlar aracılığıyla pek çok vatandaşın, mahallenin problemlerini çözdüklerini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı bünyesinde kurulan Muhtarlar Daire Başkanlığının yanı sıra illerde vali yardımcısı, büyükşehirlerde genel sekreter yardımcısı, diğer belediyelerde başkan yardımcısı düzeyinde muhataplar belirlediklerini anlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Muhtarlarımızdan gelen talep doğrultusunda, 29 Ekim tarihini Muhtarlar Günü olarak ülkemizde ilan ettik. Muhtarlarımızın özlük ve mali haklarının iyileştirilmesi noktasında Sosyal Güvenlik Kurumu primlerinin devlet tarafından ödenmesinden maaşlarının asgari ücret miktarına yükseltilmesine, silah ruhsatı harcı muafiyetinden tek tip muhtar kimliği uygulamasına, muhtarlıkların elektrik faturalarının konut tarifesine çevrilmesinden Ankara'da hizmete açtığımız Muhtarlar Evi'ne kadar pek çok adım attık.

Göreve geldiğimizde, sadece 97 lira olan muhtar ödeneğini son artışla birlikte 8 bin 506 liraya yükselttik. Bunların haricinde yaptıkları vazifenin önemine mütenasip sayısız düzenlemeyi hayata geçirerek muhtarlarımızın yanında olduk. İnşallah bundan sonra sizlerle birlikte yol yürümeye devam edeceğiz."

"Yürütmede çift başlılık sorununu da kesin ve kalıcı olarak çözüme kavuşturduk"

Esnaf ve sanatkar temsilcileri ile oda başkanlarıyla hep yakın mesai içinde olduklarını belirten Erdoğan, geçen günlerde Ankara'da esnafla coşkulu bir buluşma gerçekleştirdiklerini, bu buluşmada hem geçmişten bugüne esnafa sundukları hizmetlerin değerlendirmesini yaptıklarını hem de yeni müjdeleri paylaştıklarını söyledi.

Erdoğan, kendisinin de esnaflıktan gelen bir cumhurbaşkanı olarak bundan sonra da esnafla ülkeye hizmet mücadelesine devam edeceğini belirtti.

Devletin asli görevi olan vatandaşlara hizmet sorumluluğunu, son 20 yıldır layıkıyla yerine getirmesinin sırrının istikrar ve güven ortamı olduğunu vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Uzun yıllar sonra ilk defa ülkemizde siyasi istikrarın sağlanmasıyla birlikte yatırımlar hızlanmış, ekonomimiz büyümüş, vesayet gerilemiş, demokrasimiz güçlenmiş, uluslararası alanda ülkemizin itibarı artmıştır. Türkiye, iç siyasetinde istikrarı sağladıkça, dışarıda da daha etkili ve sonuç alıcı politikalar yürütme kabiliyetine kavuşmuştur. Bugün terör örgütlerinin başını, içeride ve dışarıda ezebilmemizin, Ege ve Doğu Akdeniz'deki çıkarlarımızı cesurca savunabilmemizin, yurt dışındaki vatandaşlarımızın haklarını koruyabilmemizin, yakın komşularımızdan başlayarak, mazlum ve mağdurlara el uzatabilmemizin velhasıl kazandığımız tüm başarıların en başta gelen sebebi güçlü bir yürütmenin, güçlü bir siyasi irade varlığıdır.

Önce cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesini sağlayarak, ardından 16 Nisan halk oylamasıyla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçerek, ülkemizin bu kazanımın daha da perçinledik. Bu iki önemli demokrasi hamlesiyle sadece milli iradeyi güçlendirmekle kalmadık. Aynı zamanda milletimize çok ağır bedeller ödetmiş yürütmede çift başlılık sorununu da kesin ve kalıcı olarak çözüme kavuşturduk.

Koronavirüs salgını başta olmak üzere, son dönemde karşılaştığımız tüm krizlerde, bu reformların ne kadar isabetli olduğunu bizzat tecrübe ettik. Bu gerçeği, sadece biz ve dostlarımız değil rakiplerimiz ve düşmanlarımız da görüyor kabul ediyor. Gezi Parkı olaylardan 15 Temmuz'a kadar Türkiye'yi kaosa sürüklemeyi amaçlayan her adımın doğrudan yürütmeyi ve siyasi istikrarı hedef almasının sebebi işte budur."

"Herkesin ayrı telden çaldığı bir cümbüş masası"

Hangi ambalaja sarılırsa sarılsın, Türkiye'de siyasi istikrarı zedeleyen bir adımın milletin ve memleketin hayrına olamayacağını söyleyen Erdoğan, "Siyasi istikrarın alternatifi çok seslilik değil kargaşadır, kavgadır. Herkesin ayrı telden çaldığı bir cümbüş masasıdır. Ülkemizde güven ve istikrarın teminatı olan kazanımların kaybedilmesi demek, Türkiye'nin tekrar eski kötü günlerine geri dönmesi tekrar batağa saplanması demektir. Giderek daha belirgin şekilde kavganın, entrikanın eksik olmadığı bir kriz masasına dönüşen altılı masanın ülkemize vadettiği sistem işte böyle bir yönetim modelidir." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tamamen siyaset mühendisliği ürünü olan bu derme çatma yapı, her hafta patlak veren kavgalarıyla tasavvur ve taahhüt ettiği yönetim modelini uygulamalı olarak milletimize göstermektedir." dedi.

Türkiye'yi nelerin beklediğini, ülkenin nasıl bir girdaba sürükleneceğinin, bu tabloya bakarak anlamanın mümkün olduğunu dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu:

"Halbuki bunların bir araya gelme amacı, seçimlerde bizimle yarışacak bir aday belirlemekti. Aylardır yaptığımız samimi çağrılara rağmen bizimle aşık atacak, er meydanında bizimle yarışacak birisini bir türlü karşımıza çıkaramadılar. Bir ara, 'Adayımız hazır, ancak yıpranmasını istemiyoruz.' dediler. Sonra 'Erken seçim olursa adayımızı hemen açıklarız.' dediler. Ardından 'Seçim tarihi belli olsun ondan sonra bakarız.' dediler. Her şeyi söylediler bir tek adaylarının ismini söyleyemediler. Sözlükte ne kadar bahane varsa hepsini tükettiler, ancak göğüslerini gere gere 'işte adayımız' diyecekleri birini halen bulamadılar.

Onca toplantının sonunda şimdi de çıkmışlar uzaktan kumandayla yönetilecek bir cumhurbaşkanından bahsediyorlar. Sandıkta en az 25-30 milyon oy alarak seçilecek bir cumhurbaşkanını, çoğu tabela partisinden hallice bir grup genel başkanın emir eri yapmayı millete 'eşitlikçe demokrasi' diye yutturmaya çalışıyorlar. Biz ülkeyi ve milleti vesayetin boyunduruğundan kurtarmakla övünüyoruz. Bunlar, ülkeyi ve milleti yeni bir vesayetin boyunduruğuna sokmak vaadiyle ortaya çıkıyorlar. Halkın huzuruna vaat olarak kriz senaryolarıyla çıkmak, dünyada ancak bizim kafası karışıklar kulübü kıvamındaki muhalefetimizin göze alabileceği bir kifayetsizliktir."

"4-5 ay sonra yapılacak seçimlerde, bu menfaat ortaklığı tamamen tasfiye olacaktır"

Millete, "Sen oy ver ama ülkeyi ve cumhurbaşkanını biz yönetelim." demenin insanların aklıyla irfanıyla izanıyla resmen alay etmek olduğunu ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Böyle bir teklifin muhtarlarımıza, 'Seçimi sen kazan fakat mahalleyi veya köyü başkaları yönetsin.' demekten hiçbir farkı yoktur. Böyle bir teklifin oda başkanlarımıza, 'Sen çalış, uğraş didin ama seçimi kazandıktan sonra odaya karışma.' demekten hiçbir farkı yoktur. Böyle teklifi yapabilmek için insanın ya milleti hiç kale almaması ya ülkesine bir kastının olması ya da aklını hırsının emrine vermesi gerekir. Zira milletle ve memleketle zerre kadar bağı ve irtibatı olan insanımıza bu absürt teklifi yapmaya utanır, hicap eder. Nefesleri daha ne kadar yeter, o günleri görebilirler mi bilmiyoruz ama Allah'ın izniyle 4-5 ay sonra yapılacak seçimlerde bu menfaat ortaklığı, bu kapkaç siyaseti tamamen tasfiye olacaktır.

Ama biz bunlardan da şimdiden itibarını beş paralık ettikleri adaylarından da ülkemize ve milletimize hiçbir hayır gelmeyeceğini çok iyi biliyoruz. Bunun için de tüm gücümüzle Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu inşa etmenin mücadelesini veriyoruz. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını, yeni bir dönemin, yepyeni bir atılımın sıçrama noktası haline getirmek için harıl harıl yeni programlar, yeni projeler, yeni reformlar üzerinde çalışıyoruz. Rekor kıran istihdamımızla üretimimizle ve ihracatımızla çalışanlarımıza yaptığımız yüksek oranlı gelir artışlarıyla her kesime yönelik teşvik ve destek paketlerimizle her gün bir yenisini açıkladığımız müjdelerimizle milletimizin huzuruna çıkıyoruz."

Savunma sanayi projeleri, enerji hamleleri, ulaşım ve altyapı yatırımlarını kararlılıkla devam ettirdiklerini belirten Erdoğan, "İnşallah bundan sonra da 'Aşkınan koşan yorulmaz' inancıyla ülkemiz ve milletimiz için çalışmayı sürdüreceğiz. Muğla ile birlikte diğer 80 vilayetimizi de hedeflerine ulaştırana kadar bize durmak, dinlenmek, soluklanmak haramdır." dedi.

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Bahçeli'den 'ortak miting' sorusuna yanıt
Bahçeli'den 'ortak miting' sorusuna yanıt
Bakan Soylu: Cumhuriyet'in 100. yılında dağlarda tek terörist kalmayacak
Bakan Soylu: Cumhuriyet'in 100. yılında dağlarda tek terörist kalmayacak
'Ordumuzun komutanları ile yaşadığımız sevince tahammül edemediler'
'Ordumuzun komutanları ile yaşadığımız sevince tahammül edemediler'
Bakan Varank, proje bazlı devlet yardımı kararlarını değerlendirdi:
Bakan Varank, proje bazlı devlet yardımı kararlarını değerlendirdi:
Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Emin Şen'den açıklama geldi
Emin Şen'den açıklama geldi

Bu Habere Tepkiniz

14 Ocak 2023 tarihli atama kararı yayımlandı

14 Ocak 2023 tarihli atama kararı yayımlandı

14 Ocak 2023 tarihli atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
İDDK: Uyuşturucu satıcılarıyla 'Konsey' kuran hakimin meslekten atılması hukuka uygundur

İDDK: Uyuşturucu satıcılarıyla 'Konsey' kuran hakimin meslekten atılması hukuka uygundur

Danıştay İDDK, Ağır Ceza Mahkemesi üyesi olarak görev yapmakta iken 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 69. maddesinin son fıkrası uyarınca davacının meslekten çıkarma cezası ile cezalandırılmasına ilişkin Hakimler ve Savcılar Kurulu işlemini hukuka uygun buldu.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
İşte sözleşmeli personele kadro teklifinin tam metni

İşte sözleşmeli personele kadro teklifinin tam metni

AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, kamuda çalışan sözleşmelilere kadro verilmesine ilişkin kanun teklifinin, Meclis Başkanlığına sunulduğunu bildirdi
AYM, iade edilen akademisyenlere yönelik engelleyici düzenlemeyi iptal etti!

AYM, iade edilen akademisyenlere yönelik engelleyici düzenlemeyi iptal etti!

Anayasa Mahkemesi, olağanüstü hal döneminde ihraç edilen akademisyenlerin eski üniversitelerine dönmelerini engelleyen düzenlemeyi iptal etti!
Ek zam ile beraber yeni katsayı Genelgesi yayımlandı

Ek zam ile beraber yeni katsayı Genelgesi yayımlandı

Maliye Bakanlığı 2023 Yılı Ocak Ayına Ait Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Genelge yayımladı.
9 başlıkta memur zammının etki edeceği ödeme kalemleri

9 başlıkta memur zammının etki edeceği ödeme kalemleri

7431 sayılı Kanunla memur aylık katsayıları zamlanmış olup, aylık katsayı artışından etkilenen ödeme kalemlerine yer vereceğiz
2011 yılında memurluğa başlayan kadın memur için sosyal güvenlik hakları nasıl oluşur?

2011 yılında memurluğa başlayan kadın memur için sosyal güvenlik hakları nasıl oluşur?

1 Ekim 2008 öncesi memurluk hizmeti olmayanlar hakkında hem 5434, hem de 5510 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.
Yüzde 30 zam ile çalışan ve emeklilere getirilen haklar

Yüzde 30 zam ile çalışan ve emeklilere getirilen haklar

7431 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu İle Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 13.01.2023 tarihli ve 32072 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Memura yüzde 30 zam öngören Kanun Resmi Gazetede yayımlandı

Memura yüzde 30 zam öngören Kanun Resmi Gazetede yayımlandı

7431 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazetede yayımlandı
Kanuni dayanağı yoksa yönetmelikle denetim elemanlarının yetkileri genişletilemez

Kanuni dayanağı yoksa yönetmelikle denetim elemanlarının yetkileri genişletilemez

31/12/2013 tarih ve 28868 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Mali Denetçiliği Yönetmeliği'nin 32. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendinin hukuka aykırı olduğuna hükmetti. Aksi yöndeki Daire kararını bozdu.
BOTAŞ 261 işçi alacak

BOTAŞ 261 işçi alacak

BOTAŞ 261 işçi alacak. Son başvuru tarihi 20 Ocak 2023.
Sosyal medyayı sallayan görüntü!

Sosyal medyayı sallayan görüntü!

Özel bir şirkette kurye olarak çalışan gencin sipariş götürdüğü yerde piyano çalma anları sosyal medyada gündeme oturdu. Özel bir şirkette kurye olarak çalışan gencin sipariş teslim ettikten sonra mağazada gördüğü piyanoyu çalmak istemesi üzerine sosyal medyada gündem olan o video kaydedildi. Gencin kurye olarak çalıştığı şirketin sahibi Nazım Salur ise sosyal medyada büyük yankı uyandıran paylaşıma ilişkin açıklama yaptı. Salur paylaşımında, "Bravo. Arkadaşımızla konuştum. Hiç ders almadan kendisi öğrenmiş. Böyle bir yeteneğe mutlaka destek olacağız. Yarın şirkete davet ettik" dedi.
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1273 sözleşmeli personel alacak- Güncellendi

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1273 sözleşmeli personel alacak- Güncellendi

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1273 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 23 ocak 2023
Cüneyt Arkın'ın vasiyetnamesine itiraz!

Cüneyt Arkın'ın vasiyetnamesine itiraz!

Türk sinemasının usta isimlerinden Cüneyt Arkın'ın vefatının ardından 2009 yılında kendi el yazısıyla hazırladığı vasiyetnamesi açıklandı.