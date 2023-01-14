Beşiktaş son nefeste galip
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş, 1. dakikada 1-0 geriye düştüğü maçta uzatmada attığı golle Arabam.com Konyaspor'u deplasmanda 2-1 yendi. Bu sonuçla siyah-beyazlılar, galibiyet serisini 3 maça çıkardı.
MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan müsabakada ev sahibi Arabam.com Konyaspor, ilk dakikada öne geçti. Beşiktaş'ın sağ beki Valentin Rosier'in gönderdiği geri pasta siyah-beyazlıların kalecisi Mert Günok topu uzaklaştırmak isterken ayağının altıdan geçen top kaleye doğru yöneldi. Deneyimli kalecinin tüm müdahalesine rağmen top ağlarla buluştu: 1-0
Mücadelenin ilk yarısı bu skorla tamamlandı.
67. dakikada Beşiktaş, Cenk Tosun'un attığı gol ile beraberliği yakaldı. Sol kanatta Arthur Masuaku'nun kaptığı top sonrası Georges-Kevin N'Koudou'nun pasında topla buluşan Gedson Fernandes kaleye sırtı dönükken topuk pasıyla topu Cenk Tosun'a aktardı. Cenk gelişine yaptığı plase vuruşunda topu sağ köşeye kaleci Erhan Erentürk'ün uzanamayağı noktaya gönderip ağlarla buluşturdu: 1-1
Konuk Beşiktaş, 90+5 Josef de Souza ile 2-1 öne geçti. Kalan sürede başka gol olmadı ve siyah-beyazlılar sahadan 3 puanla ayrıldı.
3 maçlık aradan sonra deplasmanda kazanma başarısı gösteren Beşiktaş, puanını 32'ye yükselterek zirve takibini sürdürdü. Ev sahibi Arabam.com Konyaspor ise 27 puanda kaldı.
İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI...
GOL: Ev sahibi ekip maçın ilk dakikasında öne geçti. Valentin Rosier'in geri pasında topu kontrol edemeyen kaleci Mert Günok, meşin yuvarlağı kalesinde gördü: 1-0.
13. dakikada Muleka'nın sol kanattan ortasına arka direkte Redmond'un vuruşunda, top yan ağlarda kaldı.
15. dakikada Rosier'in sağ kanattan ceza sahasına gönderdi topu Cenk Tosun bekletmeden yay üzerindeki Josef'e bıraktı. Bu oyuncunun sert şutunda top az farkla yandan auta gitti.
26. dakikada Redmond'un pasıyla süratlenen Fernandes'in ceza sahası içinden sert şutunda, kaleci Erhan Erentürk güçlükle topu kornere çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı Konyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Beşiktaş son dakika golüyle rakibini 2-1 mağlup ettiMemurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız