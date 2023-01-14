İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul Kartal'da yarın yapılacak Emek ve Özgürlük İttifakı'nın mitingi dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılırken, alternatif güzergahlar belirlendi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Ocak 2023 19:16, Son Güncelleme : 14 Ocak 2023 19:18
İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kartal Meydanı'nda yapılacak miting sebebiyle yarın saat 07.00'den miting bitimine kadar, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince, Neyzen Tevfik Caddesi, Hükümet Baba Caddesi ve Savarona Caddesi Sahil Yolu bağlantısı trafiğe kapatılacak.
Bu yollara alternatif güzergahlar olarak, D-100 Karayolu, Turgut Özal Bulvarı ve İstasyon Caddesi kullanılabilecek.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız