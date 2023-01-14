Elazığ'da kar nedeniyle 2 yol ulaşıma kapandı
Elazığ'da kar yağışı ve tipi etkili oluyor. Yoğun yağış nedeniyle ulaşıma kapanan 30 köy yolundan 28'i açıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Ocak 2023 19:18, Son Güncelleme : 14 Ocak 2023 19:19
Kentin yüksek kesimlerinde kar ve tipi etkili oldu.
Merkezde 10, ilçelerden Baskil'de 1, Sivrice'de 19 köy yolu ulaşıma kapandı. 57 araç ve 96 personelin çalışmasıyla 28 köy yolu ulaşıma açıldı.
Ekiplerin, Sivrice ilçesine bağlı 2 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışması sürüyor.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız