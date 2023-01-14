Kılıçdaroğlu: Siyaset istiyorsanız üniforma ile yapamazsınız
"Komutanlara alkış" tartışmasına ilişkin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan komuta kademesine seslenip "Siyaset istiyorsanız, o kutsal üniforma ile yapamazsınız. Türkiye'nin askerisiniz siz!" mesajını paylaştı.
Kaynak : NTV
Haber Giriş : 14 Ocak 2023 19:23, Son Güncelleme : 14 Ocak 2023 19:25
Siyasette "komutan alkışı" tartışması devam ediyor.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, TSK komuta kademesine 'Haddinizi bilin!' açıklamalarının ardından sosyal medya üzerinden yeniden komutanlara seslendi.
'İZİN VERMEM'
Twitter'dan açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, "Komuta kademesine tekrar sesleniyorum; siyaset istiyorsanız, o kutsal üniforma ile yapamazsınız. İzin vermem" ifadelerini kullandı.
CHP Genel Başkanı, "Türkiye'nin askerisiniz siz!" mesajını da paylaştı.
NE OLMUŞTU?
Kılıçdaroğlu hafta içinde Cumhurbaşkanı'nın CHP'yi eleştiren sözlerinin komutanlar tarafından alkışlanması üzerine "Haddinizi bilin" ifadelerini kullanmıştı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız