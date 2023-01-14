Ayder Yaylası 2022'de turist rekoru kırdı
Rize'nin dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nda 1 milyonu aşkın ziyaretçiyle 2022 yılında turist rekoru kırıldı. Gözde turizm merkezi sadece yaz mevsiminde değil kışın da yerli ve yabancı turistlerin gözdesi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Ocak 2023 21:32, Son Güncelleme : 14 Ocak 2023 21:34
Rize'ye geçen yıl 1 milyon 265 bin turist geldi. Bu veri bir önceki yıla göre yüzde 300 artış anlamına geliyor.
Rize'ye gidenlerin önemli bir kısmı gözde turizm merkezi Ayder Yaylası'nı da ziyaret etti.
Ayder yaz mevsiminde olduğu kadar kışın da popüler.
Ayder Yaylası bugünlerde uluslararası bir etkinliğe, yüzme ve doğa şenliğine de ev sahipliği yapıyor.
Ayder Yaylası beyaza bürünmüş eşsiz doğası, sessiz ve huzurlu ortamıyla kış turizminde de cazibe merkezi olmayı sürdürüyor.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız