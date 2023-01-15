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Dolar konuşuldu, altın kazandırdı

Vatandaş, 2022'de doları dilinden düşürmese de altın sessiz sedasız yükselişiyle yatırımcısını sevindirdi. Uzmanlar; 2023'e yükselişle başlayan gram altındaki yükselişe dikkat çekiyor. Küresel ekonomideki iyileşmeye bağlı olarak altındaki yukarı yönlü hareketin süreceğini söyleyen piyasa uzmanları, 'Altınla borçlanmayın' uyarısı yaptı.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 15 Ocak 2023 07:52, Son Güncelleme : 15 Ocak 2023 07:52
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Dolar konuşuldu, altın kazandırdı

Ayşe Teyze'nin, yatırımcının güvenli liman ve kötü gün dostu olarak gördüğü altın, 2023'e hızlı başladı. Altının gram satış fiyatı 2022'de yüzde 40,22 değer kazandı. Geçen yılın sonunda 780,20 liradan satılan 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 2022 yılının son işlem gününde 1.094 liraya çıktı. 2023'e 1.096 lira ile başlayan gram altın cuma son işlem gününde bin 1.160 lira seviyelerini gördü. Altının son 2 haftalık yükseliş trendini vurguluyor uzmanlar, altının uzun vadeli yatırım aracı olma özelliğine dikkat çekiyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarında yükselişin daha yeni başladığını belirterek, "Dolar birçok yerde konuşuluyor olsa da altın güvenli liman olma özelliğini koruyor" ifadesini kullandı.

GRAMINDA 1.550-1.600 TL BEKLENTİSİ HAKİM

Altının her yıl olduğu gibi bu yıl da yine değer kazanmaya devam ettiğini vurgulayan Memiş, gram altının bin 114 lira seviyesinden bin 170 lira seviyesine kadar yükseldiğini ve iki haftalık yükseliş trendinin devam ettiğini söyledi. Memiş, yıllık bazda bakıldığında altın fiyatlarında yeni rekorların geleceği tahmininde bulunarak şöyle devam etti:

"Özellikle kısa vadede bu iki haftalık yükseliş trendinden sonra kar satışı olabilir. Ama önümüzdeki aylara baktığımız zaman bin 250- bin 280 ve yıllık bazda bin 550 hatta bin 600 lira seviyesine kadar yükselen bir gram altın karşımızda olabilir. Ons altında 2 bin 350 dolar seviyesine kadar yükseliş bekliyorum. Bütün küresel piyasalarda 2 bin dolar seviyesi üzerinde ataklar bekleniyor. Resesyon endişeleri, jeopolitik riskler ABD Merkez Bankası Fed'in faizleri artırma noktasında son viraja gelmesi gibi etkenler, ons altını pozitif yönde etkiliyor. Haziran ayından sonra, hem doların hem de onsun yükselmesi gram altın fiyatında bin 450 lira üzerindeki rakamları gündeme getirebilir." Altının Türk halkı için her zaman güvenli liman olduğuna değnen İslam Memiş, yatırım yapmak isteyenlere şu tavsiyelerde bulundu:

UZUN VADELİ YATIRIM ARACI OLDUĞUNU UNUTMAYIN

"Altın borçlanmak zorunda kalan vatandaşlar varsa, gram altının bin 450 liraya seviyelerine kadar yükseleceğini göz önünde bulundursunlar. Yılın yarısından sonraki süreçte gram altının bin 450-bin 550 lira rakamlarını bekliyorum. Çeyrek altın ise 2 bin 380 liraya kadar yükselir. Elinde altını bulunanlar satış için acele etmesinler. Altın uzun vadeli bir yatırım aracıdır. Altın almayı düşünenler ise önümüzdeki iki hafta boyunca geri çekilmeleri fırsata çevirebilir."

YERLİ YATIRIMCI İÇİN VAZGEÇİLMEZ

Finans Uzmanı Murat Tufan ise merkez bankalarının ileride yaşanabilecek, jeopolitik riskler, yeni bir savaş olasılığı gibi senaryolar için özellikle Çin Merkez Bankası'nın çok ciddi altın talebi olduğunu söyledi. Altına olan yatırım talebinin arttığından bahseden Tufan, "Altının ons fiyatında 2 bin doların üzerinde bir rakamı yıl içinde göreceğiz. Altına olan ilgi 2023 ve sonrasında devam edecek. Türk yatırımcısının en çok sevdiği yatırım aracı altın. Altının dolar bazında yıl içinde 2 bin dolar üzerini göreceğini ve tutunacağını varsayarsak, yıl sonunda gram altının bin 400-bin 600 TL seviyelerinde olması bekleniyor" diye konuştu.

DÜĞÜNLER İÇİN TALEP BAŞLADI

Kuyumcu Cem Özboyacı ise "En güvenli liman olan altın yatırımcısının yüzünü güldürdü ve güldürmeye de devam edecek. Kapalıçarşı piyasasında yatırımcılar tekrar altına rağbet gösteriyor. Özellikle Darphane'nin bastığı ziynet liralar, ata liralar gibi yatırım araçlarına yöneldiler. Düğünlerde kullanılan 22 ayar altın bileziklerimiz, takılarımız rağbet görüyor. Altın her zaman özellikle kriz dönemlerinde varlıklarınızı akıllıca dağıtmakta. Yumurtaları aynı sepette tutmamak lazım" değerlendirmesinde bulundu.

Mesude Demirhan

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