Kılıçdaroğlu'ndan, Davutoğlu'nun 'kriz çıkar' açıklamasına destek

MB'den zorunlu karşılık kararı: Oran sıfırlandı
MB'den zorunlu karşılık kararı: Oran sıfırlandı
Takvim netleşti: EYT için bakanlıktan metin bekleniyor
Takvim netleşti: EYT için bakanlıktan metin bekleniyor
Yasa teklifi Meclis'e sunuldu: Bozulan gıdaya geri ödeme
Yasa teklifi Meclis'e sunuldu: Bozulan gıdaya geri ödeme
Dolar konuşuldu, altın kazandırdı
Dolar konuşuldu, altın kazandırdı
Kadın mahkuma elektrik ücretsiz: Çocuk mamaları devletten
Kadın mahkuma elektrik ücretsiz: Çocuk mamaları devletten
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Bu ödemeler artık e-Devlet üzerinden yapılabilecek
Bu ödemeler artık e-Devlet üzerinden yapılabilecek
Otobüs ehliyetinde yaş sınırı düştü
Otobüs ehliyetinde yaş sınırı düştü
'Ordumuzun komutanları ile yaşadığımız sevince tahammül edemediler'
'Ordumuzun komutanları ile yaşadığımız sevince tahammül edemediler'
'Bakanlığımız bünyesinde 17 bin 438 sözleşmeli kadroya geçecek'
'Bakanlığımız bünyesinde 17 bin 438 sözleşmeli kadroya geçecek'
Benzine bir zam daha geliyor
Benzine bir zam daha geliyor
Borsayı öngörmüştü, altın hakkında söyledikleri vatandaşı harekete geçirdi
Borsayı öngörmüştü, altın hakkında söyledikleri vatandaşı harekete geçirdi
Milletvekili ve emekli milletvekili maaşına gelen zam
Milletvekili ve emekli milletvekili maaşına gelen zam
EYT'de ilk emekli maaşları için tarih belli oldu!
EYT'de ilk emekli maaşları için tarih belli oldu!
6'lı Masa karmakarışık
6'lı Masa karmakarışık
Bakan Özer: İhtiyaç olan alanlara atama yapacağız
Bakan Özer: İhtiyaç olan alanlara atama yapacağız
2023 Ocak maaş bordroları e-devlet üzerinden yayınlandı
2023 Ocak maaş bordroları e-devlet üzerinden yayınlandı
MSB acı haberi duyurdu:1 askerimiz şehit oldu
MSB acı haberi duyurdu:1 askerimiz şehit oldu
İlk Evim İlk İş Yerim projesinde yeni kura tarihleri belli oldu
İlk Evim İlk İş Yerim projesinde yeni kura tarihleri belli oldu
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi nisan ayında bitirilecek
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi nisan ayında bitirilecek
AK Partili Turan'dan seçim tarihi açıklaması: Öne çekilebilir
AK Partili Turan'dan seçim tarihi açıklaması: Öne çekilebilir
Kamu-Sen, Bakan Bilgin ile görüştü, 'seyyanen zam' istedi
Kamu-Sen, Bakan Bilgin ile görüştü, 'seyyanen zam' istedi
MİT yalanıyla cinsel istismarda okul müdürlerinin ifadesi ortaya çıktı
MİT yalanıyla cinsel istismarda okul müdürlerinin ifadesi ortaya çıktı
Ek gösterge düzenlemesiyle maaşlarda artış olacak
Ek gösterge düzenlemesiyle maaşlarda artış olacak
Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu?
Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu?
BİLSEM öğrenci tanılama ve yerleştirme süreci başlıyor
BİLSEM öğrenci tanılama ve yerleştirme süreci başlıyor
Türkiye'nin en büyük kütüphanesi açıldı
Türkiye'nin en büyük kütüphanesi açıldı
Gram altın tüm zamanların en yükseğini gördü
Gram altın tüm zamanların en yükseğini gördü
Ak Partili Elitaş'tan açıklama: Ek zam farkları ne zaman ödenecek?
Ak Partili Elitaş'tan açıklama: Ek zam farkları ne zaman ödenecek?
29. Dönem POMEM mülakata girecekler açıklandı
29. Dönem POMEM mülakata girecekler açıklandı
Ana sayfaHaberler Siyasi

Kılıçdaroğlu'ndan, Davutoğlu'nun 'kriz çıkar' açıklamasına destek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Sayın Davutoğlu'na soruyorlar 'Ya birisi çıkıp size dese ki efendim sizin oyunuz zaten kaç, dolayısıyla siz konuşmayın, size hak verilmesin gibi bir şey söylerse...' 'O zaman kriz çıkar' diyor. Doğru, yanlış mı?" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Ocak 2023 07:58, Son Güncelleme : 15 Ocak 2023 07:55
Yazdır
Kılıçdaroğlu'ndan, Davutoğlu'nun 'kriz çıkar' açıklamasına destek

Kılıçdaroğlu, TV100 kanalında Uğur Dündar'ın sunduğu "Haftanın Panoraması" programında soruları yanıtladı, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Altılı masanın görüşme takvimi anımsatılarak, "Siz cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, "6 liderin olduğu masada, cumhurbaşkanı adayının nitelikleri konusunda daha önce görüş birliğine vardık ve bunu bir bildiriyle kamuoyuna duyurduk. Son toplantıda cumhurbaşkanı adaylığı konuşulmadı, herhangi bir tartışma da olmadı zaten. Bu konuda zaten liderler acele de etmiyorlar çünkü önce üzerinde görüş birliğinin sağlandığı bir hükümet programı, yol haritası olması lazım." yanıtını verdi.

Yol haritası üzerinde yaklaşık 3-4 aydır, her partinin ayrı ayrı kendi içinde çalıştığını ayrıca partilerden 6 genel başkan yardımcısının da bu çalışmalara son şeklini verdiğini anlatan Kılıçdaroğlu, "Büyük bir olasılıkla yol haritası ve hükümet programı çıkıp, neyi nasıl yapacağımız, hangi amaçları güttüğümüz, hangi zaman diliminde neye odaklanacağımız konusunda bir yol haritası çıkarsa ondan sonra zaten cumhurbaşkanı adayının belirlenmesine gelecek." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, 30 Ocak'ta yapılacak yol haritası açıklamasında ana hatlarıyla hangi başlıkların yer alacağına ilişkin soruya karşılık, bunun yargı, sağlık, dış politika, teknoloji, bilim gibi başlıklarda nelerin yapılacağı, Türkiye'nin yaşadığı sıkıntılı durumdan nasıl çıkarılacağına ilişkin bir çalışma olduğunu söyledi.

- İmamoğlu hakkındaki dava

Yargının bağımsızlığıyla ilgili soruya karşılık, bunun son derece önemli olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, sorunların nasıl çözüleceğini şeffaf bir yönetim anlayışıyla kamuoyuyla paylaşacaklarının altını çizdi. Kılıçdaroğlu, hayata geçirilecek politikalara Durum ve Hasar Tespit Komisyonunun oluşturacağı raporun yön vereceğini vurguladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki davanın hatırlatılması üzerine, dava açılma süreçlerini anlatan Kılıçdaroğlu, "Davada birden fazla sorun var, karar avukat olmadan açıklanıyor. Bu hukuk, yargı tarihinde bir ilktir. Daha başlangıçtan itibaren yanlışlıklar zinciri başlıyor. Kişi geliyor oturuyor oraya, istediği kararı zaten verecek, önceden her şey hazırlanmış vaziyette. Dolayısıyla ağır ceza bize göre hukuka, insan haklarına, demokratik sürece aykırı bir karar veriyor. Amaç, Ekrem Beyi bulunduğu yerden almak, ona siyasal yasak getirmek, biz bu çerçevede değerlendiriyoruz." dedi.

- "Şimdi açıklamayı doğru bulmuyorum ama bunun gereğini yapacağız o zaman"

Kişilerin iktidarda oldukları sürede mal varlığına sahip olmaması gerektiğini aktaran Kılıçdaroğlu, mal edinen iktidar sahiplerinin halk yerine kendilerini korumayı tercih ettiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, "İmamoğlu'na yönelik hukuki kıskaçla neye varılmak isteniyor ve siz o varılmak istenen noktayla ilgili olarak nasıl bir demokratik tepki göstermeye hazırlanıyorsunuz?" sorusuna, şu sözlerle yanıt verdi:

"'Kimse cehennemin kapılarını aralamasın' dedim. Bunun çok ağır bir söz olduğunu herhalde sıradan bir vatandaş da bilir. Umarım bunlar olmaz, Ekrem Beye bu cezalar yazılmaz ve yargı gerçekten hukukun üstünlüğüne, vicdani kanaatine göre karar verir ve her şey rayında gider. Beklentimiz budur. Eğer bu beklenti olmaz da tam tersine yargı sarayın talimatını yerine getiren bir mekanizmaya dönüşürse bunun gereğini yapacağız. Bunu şimdi açıklamayı doğru bulmuyorum ama bunun gereğini yapacağız o zaman."

Kılıçdaroğlu, "Ekrem Beyi makamından alma girişimini yaptıkları takdirde pişman olabilecekleri bir demokratik süreç başlar mı demek istiyorsunuz?" sorusuna ise "Elbette. Bütün tavırlarımız demokrasiden yana olacaktır. Bu ülkeye demokrasiyi getiren, çok partili yaşamın, farklı düşüncelerin ne kadar değerli olduğuna inanan partiyiz biz." yanıtını verdi.

- "Seyyar hakimler, mahkemeler var"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, masadaki 6 liderin de yargının bağımsız ve tarafsız olması gerektiğine inandığını, bu konuda görüş birliği içinde olduğunu ifade etti.

Kılıçdaroğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Seyyar hakimler var, belli talimatın gereğini yerine getirmek üzere. Bir davada eğer farklı bir şey çıkacaksa seyyar hakim oraya atanıyor. Bir de üçlü hakimlerin olduğu seyyar mahkemeler var. Bu seyyar mahkemeler de yine belli davalarda oradan alınıp öbür davaya bakmak için görevlendiriliyor. Biz bu seyyar hakimleri de seyyar mahkemeleri de biliyoruz. Ama Hakimler ve Savcılar Kurulu onun da gereğini yapmak zorunda, seyyar hakim, mahkeme olmaz. Vicdanını satan, parayla pulla işi olan bir hakim olmaz. Uyuşturucu baronlarından para alanlar olmaz. Avukatın, savcının gidip hakime rüşvet teklif ettiği bir düzeni tamamen bitireceğiz."

Adalet kavramının yüceltildiği, toplum vicdanında "bu ülkede adalet var" algısı oluştuğu andan itibaren farklı bir Türkiye'nin ortaya çıkacağını belirten Kılıçdaroğlu, Türkiye'ye getirilecek yurt dışındaki temiz sermaye için de en büyük teminatın hukukun üstünlüğü ve demokrasi olacağını dile getirdi.

- EYT düzenlemesi

Kılıçdaroğlu, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinde mecburi stajın emeklilik süresine sayılmamasından kaynaklı bir mağduriyet oluşabileceğine yönelik soruya karşılık, "Gelecek kanun teklifinde bu yoksa staj süresinin de emekliliğe sayılması için bizim de bir önerimiz olacak. Umarım kabul ederler çünkü onların sayıları çok fazla değil ama sonuçta bir haksızlığı telafi etmek istiyorsanız bunun da giderilmesi lazım. Staj yapan kişi zaten çalışıyor demektir, öğrenci değildir artık." diye konuştu.

Köy okullarını açacaklarını, teknoloji liselerini kuracaklarını, bu kapsamda 100 bin artı 100 bin öğretmen ataması yapacaklarını belirten Kılıçdaroğlu, orta gelirlilerin ev sahibi olabilmeleri için de özel projeler geliştireceklerini anlattı.

- Babacan ve Davutoğlu'nun son dönemdeki açıklamaları

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun son dönemdeki açıklamalarının sorulması üzerine Kılıçdaroğlu, altılı masanın son toplantısında bakanlıkların paylaşılmasının gündeme gelmediğini aktardı.

Altılı masanın demokrasi özlemi için bir araya geldiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili sayın Babacan'a soruyorlar. 'Evet' diyor, 'Altı lider beni seçse kazanırım', doğru, yanlış değil ki. Altı lider oturup bir kişiyi cumhurbaşkanı adayı belirledikten sonra altı lider arkasında duracağız ve adayımızın kazanması için çalışacağız. Bu yanlış bir şey değil. Sayın Babacan'ı değil de başka birisi olursa yine altı lider arkasında duracağız." dedi.

Altılı masanın dağılma gibi bir niyetinin olmadığını belirten Kılıçdaroğlu, "Altı siyasi parti liderini ortak noktada buluşturmak için bu liderlerin önce oturup konuşmaları, görüş birliği sağlamaları gerekiyor. Her birimizin programı, ilkeleri farklı ama ortak noktalarımız var." diye konuştu.

Altı parti liderlerinin cumhurbaşkanını seçmek için ellerinden geleni yapacağını ifade eden Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"İmza olur, sayın Davutoğlu'nun söylediği. Eğer Cumhurbaşkanı yardımcısı olunacaksa onların da birer görevleri olacak doğal olarak. Belli yerlere imza atacaklar tabi. Oraya gelip de öyle sadece oturup aylık almak yok. Sayın Davutoğlu'na soruyorlar 'Ya birisi çıkıp size dese ki efendim sizin oyunuz zaten kaç, dolayısıyla siz konuşmayın, size hak verilmesin gibi bir şey söylerse...' 'O zaman kriz çıkar' diyor. Doğru, yanlış mı? Yani siz kalkıp da altılı masada bir genel başkana diyebilir misiniz 'Senin oyun kaç arkadaş, sen neden bu kadar konuşuyorsun?'"

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Altı kaptan bir gemiyi götüremez, tep kaptan götürür" ifadesinin sorulması üzerine, "Zaten bir kaptan ve yardımcıları olacak. Bu işler böyledir. Uçağa bindiğinizde bile tek bir kaptan yoktur, yanında bir tane daha vardır. Gemide de aynı şekilde vardır. Dolayısıyla hiçbir iktidar, devlet bir kişiye emanet edilemez." değerlendirmesinde bulundu.

- "Her koşulda Millet İttifakının cumhurbaşkanı adayı kazanacak"

"Altılı masada milletvekilleri kontenjanları değerlendirildi mi?" sorusuna ilişkin Kılıçdaroğlu, "Yok, hayır yapılmadı. Kararlı ve emin adımlarla gidiyoruz. İlerde herhangi bir tartışmaya meydan vermeden aldığımız kararları yönetime geldiğimizde süratli bir şekilde uygulamak ilk kararnamemizde olacak." dedi.

Çalışmalarını Mecliste çoğunluk elde etmek üzerine kurduklarını dile getiren Kılıçdaroğlu, seçim tarihinin 14 Mayıs olarak göründüğünü iddia etti.

Kılıçdaroğlu, altılı masanın cumhurbaşkanı adayının ne zaman açıklanacağına ilişkin soruya, "Onu 6 liderin konuşması lazım. Benim konuşmam doğru olmaz. Yol haritası, hükümet programı netleştikten sonra sıra cumhurbaşkanı adayına gelecek." bilgisini paylaştı.

HDP'nin kendi adayını çıkarma kararının sorulması üzerine Kılıçdaroğlu, "Altılı masadan tümüyle bağımsız olarak, CHP'nin Genel Başkanı olarak şunu ifade edeyim, demokrasiden yana tavır alan bir cumhurbaşkanı adayı çıktığında demokrasiyi savunan herkesin o cumhurbaşkanı adayına destek vermesi lazım." ifadelerini kullandı.

AK Parti ve MHP ile görüştükleri gibi HDP ile de görüştüklerini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Bana göre her koşulda Millet İttifakının cumhurbaşkanı adayı kazanacak." diye konuştu.

Türkiye'nin olağanüstü hal (OHAL) sürecinde seçime girme iddiasının sorulması üzerine Kılıçdaroğlu, "Hangi hal olursa olsun biz, bu ülkeye demokrasiyi getirmeye kararlıyız. Ama sabır istiyoruz. Elbette tahrik edilecek toplum, gerginlik ortamı yaratılmak istenecek. Hepimiz büyük bir sabırla sandığı bekleyeceğiz, gidip oyumuzu kullanacağız." cevabını verdi.

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Takvim netleşti: EYT için bakanlıktan metin bekleniyor
Takvim netleşti: EYT için bakanlıktan metin bekleniyor
Kadın mahkuma elektrik ücretsiz: Çocuk mamaları devletten
Kadın mahkuma elektrik ücretsiz: Çocuk mamaları devletten
Bahçeli'den 'referandum' açıklaması
Bahçeli'den 'referandum' açıklaması
Kılıçdaroğlu: Siyaset istiyorsanız üniforma ile yapamazsınız
Kılıçdaroğlu: Siyaset istiyorsanız üniforma ile yapamazsınız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siyasi istikrarın alternatifi çok seslilik değil kargaşadır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siyasi istikrarın alternatifi çok seslilik değil kargaşadır
Bakan Soylu: Cumhuriyet'in 100. yılında dağlarda tek terörist kalmayacak
Bakan Soylu: Cumhuriyet'in 100. yılında dağlarda tek terörist kalmayacak

Bu Habere Tepkiniz

Doktora Mezunlarının Lisansüstü Düzeyde Ders Vermelerinin Önü Açıldı!

Doktora Mezunlarının Lisansüstü Düzeyde Ders Vermelerinin Önü Açıldı!

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılan düzenlemeyle doktora mezunu öğretim elemanları ile doktora sonrası sözleşmeli araştırmacı olarak çalıştırılacak kişilerin lisansüstü düzeyde ders verebilmesine imkan sağlandı!
GİH'e atanan memurun daha önce avukat olarak geçen süreleri dikkate alınır mı?

GİH'e atanan memurun daha önce avukat olarak geçen süreleri dikkate alınır mı?

Danıştay 12. Dairesi, Bankası A.Ş. Mensupları Emekli ve Yardım Sandığı Vakfında 02/11/2007 - 07/01/2013 tarihleri arasında 4857 sayılı İş Kanunu'na tabi avukat olarak geçen 5 yıl, 2 ay, 6 günlük hizmetlerinin birleştirilerek kazanılmış hak aylığında dikkate alınması talebiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemi hukuka aykırı bulan ilk derece mahkemesi kararını onadı.
Her ayın 15'de memurlara özel %15 ekstra indirim

Her ayın 15'de memurlara özel %15 ekstra indirim

https://www.kitapsec.com/Konu/Memurlara-Ozel-15-indirim.html
14 Ocak 2023 tarihli atama kararı yayımlandı

14 Ocak 2023 tarihli atama kararı yayımlandı

14 Ocak 2023 tarihli atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
İDDK: Uyuşturucu satıcılarıyla 'Konsey' kuran hakimin meslekten atılması hukuka uygundur

İDDK: Uyuşturucu satıcılarıyla 'Konsey' kuran hakimin meslekten atılması hukuka uygundur

Danıştay İDDK, Ağır Ceza Mahkemesi üyesi olarak görev yapmakta iken 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 69. maddesinin son fıkrası uyarınca davacının meslekten çıkarma cezası ile cezalandırılmasına ilişkin Hakimler ve Savcılar Kurulu işlemini hukuka uygun buldu.
İşte sözleşmeli personele kadro teklifinin tam metni

İşte sözleşmeli personele kadro teklifinin tam metni

AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, kamuda çalışan sözleşmelilere kadro verilmesine ilişkin kanun teklifinin, Meclis Başkanlığına sunulduğunu bildirdi
AYM, iade edilen akademisyenlere yönelik engelleyici düzenlemeyi iptal etti!

AYM, iade edilen akademisyenlere yönelik engelleyici düzenlemeyi iptal etti!

Anayasa Mahkemesi, olağanüstü hal döneminde ihraç edilen akademisyenlerin eski üniversitelerine dönmelerini engelleyen düzenlemeyi iptal etti!
Ek zam ile beraber yeni katsayı Genelgesi yayımlandı

Ek zam ile beraber yeni katsayı Genelgesi yayımlandı

Maliye Bakanlığı 2023 Yılı Ocak Ayına Ait Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Genelge yayımladı.
9 başlıkta memur zammının etki edeceği ödeme kalemleri

9 başlıkta memur zammının etki edeceği ödeme kalemleri

7431 sayılı Kanunla memur aylık katsayıları zamlanmış olup, aylık katsayı artışından etkilenen ödeme kalemlerine yer vereceğiz
2011 yılında memurluğa başlayan kadın memur için sosyal güvenlik hakları nasıl oluşur?

2011 yılında memurluğa başlayan kadın memur için sosyal güvenlik hakları nasıl oluşur?

1 Ekim 2008 öncesi memurluk hizmeti olmayanlar hakkında hem 5434, hem de 5510 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.
BOTAŞ 261 işçi alacak

BOTAŞ 261 işçi alacak

BOTAŞ 261 işçi alacak. Son başvuru tarihi 20 Ocak 2023.
Sosyal medyayı sallayan görüntü!

Sosyal medyayı sallayan görüntü!

Özel bir şirkette kurye olarak çalışan gencin sipariş götürdüğü yerde piyano çalma anları sosyal medyada gündeme oturdu. Özel bir şirkette kurye olarak çalışan gencin sipariş teslim ettikten sonra mağazada gördüğü piyanoyu çalmak istemesi üzerine sosyal medyada gündem olan o video kaydedildi. Gencin kurye olarak çalıştığı şirketin sahibi Nazım Salur ise sosyal medyada büyük yankı uyandıran paylaşıma ilişkin açıklama yaptı. Salur paylaşımında, "Bravo. Arkadaşımızla konuştum. Hiç ders almadan kendisi öğrenmiş. Böyle bir yeteneğe mutlaka destek olacağız. Yarın şirkete davet ettik" dedi.
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1273 sözleşmeli personel alacak- Güncellendi

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1273 sözleşmeli personel alacak- Güncellendi

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1273 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 23 ocak 2023
Cüneyt Arkın'ın vasiyetnamesine itiraz!

Cüneyt Arkın'ın vasiyetnamesine itiraz!

Türk sinemasının usta isimlerinden Cüneyt Arkın'ın vefatının ardından 2009 yılında kendi el yazısıyla hazırladığı vasiyetnamesi açıklandı.