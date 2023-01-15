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Takvim netleşti: EYT için bakanlıktan metin bekleniyor

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığındaki hazırlıkların tamamlanması ile birlikte, AK Parti grubu düzenlemeyi hızlandırılmış bir takvimle Meclis'e yasalaştırmayı planlanıyor.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 15 Ocak 2023 08:42, Son Güncelleme : 15 Ocak 2023 08:44
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Takvim netleşti: EYT için bakanlıktan metin bekleniyor

EYT'nin ocak ayı içinde yasalaştırılacağına yönelik açıklamalar yapılmasına rağmen, bakanlıktaki hazırlıkların bitmemesinden kaynaklanan gecikme eleştiri konusu oldu.

Ak Parti grubu yöneticileri de şu ana kadar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından kendilerine henüz bir metin ulaşmadığını kaydetti.

Ak Parti Kaynakları, bakanlıktan kanun tekniğine uygun bir metin gelmesinin beklendiğini belirterek "EYT ile ilgili içerik artık belli. Yaş şartı olmayacak. Tarih belli. Bakanlık tüm bunları metne dönüştürüp Ak Parti grubuna gönderecek. Ardından Ak Parti grubunda kendi alanında uzman milletvekilleri, grup başkan vekilleri ve ilgili bakanlıkların temsilcileri ile bir mutfak çalışması yapılacak. Yaptığımız takvime göre bir haftada bu çalışmayı bitirip kanun teklifini Meclis'e sunacağız" dedi.

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