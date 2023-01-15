Doktora Mezunlarının Lisansüstü Düzeyde Ders Vermelerinin Önü Açıldı!
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılan düzenlemeyle doktora mezunu öğretim elemanları ile doktora sonrası sözleşmeli araştırmacı olarak çalıştırılacak kişilerin lisansüstü düzeyde ders verebilmesine imkan sağlandı!
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Ocak 2023 09:20, Son Güncelleme : 15 Ocak 2023 09:23
15 Ocak 2023 tarihli Resmi Gazete yayımlanan "Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği" ile "Lisansüstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilat-İşleyiş Yönetmeliği"nde yapılan düzenlemelerle doktorasını tamamlamış araştırma görevlisi ve öğretim görevlileri ile 2547 sayılı Kanunun ek 46 ncı maddesi kapsamında doktora sonrası sözleşmeli araştırmacı olarak çalışacak kişilerin lisansüstü düzeyde ders verebilmelerine imkan sağlandı.
Bununla birlikte, doktora sonrası sözleşmeli araştırmacı olarak çalışacak kişiler
kendilerinin muvafakatı, öğrencinin talebi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla
tez danışmanı olarak da atanabilecekler.