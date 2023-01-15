Öğretim Elemanlarının Görevlendirme Haklarında Önemli Düzenleme

Hatırlanacağı üzere, 29 Kasım 2018 tarihli "YÖK, bilimsel araştırma yapmayı engelleyen yönetmeliği acilen değiştirmeli!" başlıklı yazımızda, Yükseköğretim Kurulu, öğretim elemanlarının TÜBİTAK burs programı kazanmalarına rağmen üniversitelerden görevlendirme izni alamamalarını engelleyen yönetmeliği acilen değiştirmesi gerektiğine dikkat çekmiştik.

Aradan epey zaman geçse de, konuya dair düzenleme 15 Ocak 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelik değişikliğiyle birlikte akademisyenlerin uzun süreli görevlendirme hakları bütünüyle ele alarak olumlu yeni adımlar atıldı.

Buna göre;

-Yurtiçi/yurtdışı kurum/kuruluşlardan burs alan öğretim elemanları doktora eğitimlerinden sonra kadrosunun bulunduğu üniversitenin kadrolarında en az iki yıl görev yapması halinde bir yıl AYLIKSIZ İZİN alabilecek. Önceden TÜBİTAK gibi devlet kurumundan burs alan öğretim elemanları dahi öğretim üyesi olarak en az altı yıl çalışmadıkları gerekçesiyle görevlendirme alamıyorlardı. Bu engelin aşılması oldukça önemli bir düzenleme olmuştur.

-50-d statüsünde görev yapmakta olan araştırma görevlilerinin uzun süreli olarak tabir ettiğimiz üç ay ve üzeri yurt dışı görevlendirmelerinde belirsizlik hali vardı. YÖK tarafından yapılan düzenlemeyle bu statüde olan kişilerin en az bir yıl araştırma görevlisi olarak görev yapmaları halinde en fazla altı aya kadar AYLIKLI İZİN almaları mümkün hale gelmiştir. Bu statüde olan kişilerin görevlendirme işlemlerine karar verilirken mecburi hizmetlerine yerine getirmek için yeterli çalışma süresine sahip olması hususu gözetilerek üniversite tarafından karara bağlanabilecek.

-33/a statüsünde olan ve en az bir yıl hizmeti bulunan araştırma görevlileri, yurtdışında en fazla bir yıla kadar aylıklı olarak görevlendirilebilecek. Bu kişilerin yurtdışında görevlendirme süreleri kısa süreli görevlendirmeler de dahil olmak üzere toplamda iki yılı geçemeyecektir.

-Öğretim üyelerinin uzun süreli görevlendirme haklarında da esnekliğe gidilmiştir. Önceki düzenlemeye göre devlet yükseköğretim kurumlarında fiilen altı yıl öğretim üyesi olarak çalışan kişilere uzun süreli görevlendirme hakkı tanınmaktaydı. Yapılan yönetmelik değişikliğiyle birlikte öğretim üyesinin kadrosunun bulunduğu üniversitede veya 2809 sayılı Kanun kapsamındaki devlet üniversitelerinde toplam olarak en az altı yıl ÖĞRETİM ELEMANI olarak çalışmış olması şartı aranacaktır. Öğretim üyelerinin bu kapsamda alacakları görevlendirme süresi AYLIKLI olarak bir yılı aşamayacaktır. Bu süre öğretim üyesinin talebi ve üniversitenin gerekli görmesi halinde bir yıl AYLIKSIZ olarak uzatılabilecektir.

-Son olarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından YÖK Akademik Hareketlilik projesine öğretim üyesi katılımını teşvik etmek amacıyla "Yurtiçinde ve Yurtdışında Görevlendirmelerde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğinde" de düzenleme yapılmıştır. Bu kapsamda, Yükseköğretim Kurulu Akademik Hareketlilik Projesi kapsamında en az iki yarıyıl görevlendirilen öğretim üyeleri yurtdışında uzun süreli görevlendirme taleplerinde mezkür Yönetmelikte aranan hizmet süresi şartının yarısına tabi olacaktır.

