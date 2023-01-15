Görme engelli kadın önce memur oldu ardından üniversite diploması aldı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yaşayan, kız kardeşi de görme engelli olan Yasemin Kaygısuz, Tokat Mehmet Akif Ersoy Görme Engelliler İlkokulu/Ortaokulu'nu tamamladıktan sonra Sivas Gazi Lisesi'nden mezun oldu.

Kaygısuz, lise eğitiminin ardından 2012 yılında girdiği engellilere yönelik KPSS'de 82 puan alarak, 2013'te Sorgun İlçe Sağlık Müdürlüğüne santral memuru olarak atandı.

İşe girdikten sonra da eğitimini sürdürmek isteyen Kaygısuz, 2016'da kazandığı Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesinde 4 yıllık sosyoloji bölümünden 2020'de mezun oldu.

Bilgisayar kullanabildiğini belirten Kaygısuz, AA muhabirine, santral görevinin dışında evrak kayıt işlemlerini yürüttüğünü ve fotokopi çektiğini söyledi.

Her şeyi duyarak yaptığı için hafızasının geliştiğini anlatan Kaygısuz, "Söylenen telefonları istemsiz olarak ezberlemiş oluyorum. Aslında ezberlemek istemiyorum ama bir kere duyduğumda direkt hafızama kaydoluyor. Bilgisayar kullanabiliyorum, klavyede 10 parmak yazıyorum. Konuşma programlı bilgisayarlarımız var ama ben ekran okuyucu olmadan da yazabilirim. Harflerin yerini ezberledim. Okumayı çok seviyorum, kabartma yazılı kitaplar alıp okuyorum." dedi.

Görme engellilere okula gitmelerini ve eğitimlerini tamamlamaları tavsiyesinde bulunan Kaygısuz, "Kesinlikle okullarını okusunlar. Sonra da ellerinden gelen gayreti gösterip işe girsinler. Gerçekten iş yerindeki arkadaşlarımız bizlere karşı gereken özveriyi gösteriyorlar. Sosyalleşme açısından iyi oluyor." ifadelerini kullandı.

- "İnsanlardan duyarlılık bekliyoruz"

Kaygısuz, beyaz baston kullanamadığı için tek başına hiçbir yere gidemediğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Bize beyaz baston kullanımı öğretilip yollar ve kaldırımlar da kabartmalı yapılırsa kendi başımıza gidip alışverişimizi yapabiliriz. Ben esnaftan da duyarlılık istiyorum. Gittiğimizde bize yardımcı olsunlar. Yanımıza görevli versinler. Yanımıza verilen görevliler de sadece bizim istediğimizi versin. Restoranlara gittiğimizde bizlere ne yemek istediğimizi sorsunlar, yanımdaki kişilere değil. Ben görme engelliyim ama onların sorduğu sorulara cevap verebilirim. Böyle bir duyarlılık da istiyorum."

Yasemin Kaygısuz'un iş arkadaşlarından Hasbiye Erol, Yasemin'i engelli olarak görmediklerini vurguladı.

Erol, "Yasemin, hastalar aradığı zaman bize ulaşıyor. Hastaların geleceğini veya bir problem olduğunu açıklıyor. Biz de ona göre işlerimizi güzel bir şekilde yürütüyoruz." ifadesini kullandı.

Betül Akkuş da Yasemin Kaygısuz'un kurumdaki yeni sistem uygulamalarına hızla adapte olduğunu dile getirerek, "Çok güzel, hızlı bir şekilde öğreniyor, arkadaşımızın hafızası çok kuvvetli. İmkanlar doğrultusunda kendini her yönde geliştirmiş diyebilirim. Gören arkadaşlarımızdan çoğu banka işlerini bilemezken Yasemin işlemleri kendisi yaptığı gibi gören arkadaşlarımıza da yardımcı oluyor. Onların işlemlerini de yapıyor." bilgilerini verdi.