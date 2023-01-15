ORC araştırdı: İstanbul ve Kırıkkale'de partilerin oy oranları
ORC Araştırma, 10-12 Ocak 2023 tarihleri arasında İstanbul ve Kırıkkale'de yaptığı araştırmanın sonuçlarını paylaştı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Ocak 2023 19:22, Son Güncelleme : 15 Ocak 2023 19:47
ORC Araştırma, İstanbul'da 'Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?' diye sordu.
İşte İstanbul'da partilerin son oy durumları;
(CHP+İyi Parti)
Millet İttifakı: %45,1
(Ak Parti+MHP)
Cumhur İttifakı: %35,5
ORC Araştırma, 10-12 Ocak 2023 tarihleri arasında Kırıkkale'de 1145 kişiye 'Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?' diye sordu.
İşte Kırıkkale'de partilerin son oy durumları;Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız