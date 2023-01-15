Kılıçdaroğlu'ndan Davutoğlu'nun açıklamalarına yanıt

Siyasette Ahmet Davutoğlu'nun sözleriyle birlikte çıkan 'ortak yetki' tartışması sürerken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bu sözlere yönelik bir açıklama geldi.

TV100'deki bir programa katılan CHP Genel Başkanı, ''Uçağa bindiğinizde bile tek kaptan yoktur" diyerek Davutoğlu'nun sözlerine yönelik şöyle konuştu:

''Zaten bir kaptan, kaptan yardımcıları olacak. Bu işler böyledir. Uçağa bindiğinizde bile tek kaptan yoktur. Yanında bir tane daha vardır. Gemide de aynı şekilde vardır. Dolayısıyla hiçbir iktidar bir devlet bir kişiye emanet edilemez. Edilmemiştir''

''KRİZ ÇIKAR DİYOR, DOĞRU''

Davutoğlu'nun ''Tek başına hareket ederse o Meclis çoğunluğunu kaybedeceğini bilecek. Geçiş sürecinde kim genel mutabakata aykırı davranmışsa halkın önünde o krizin hesabını verir'' yönelik de değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu, Ya birisi çıkıp size dese ki, sizin oyunuz kaç, dolayısıyla siz konuşmayın gibi. Size bir hak verilmesin ya da buna benzer bir şey söylerse. O zaman kriz çıkar diyor. Ee doğru. Yanlış mı?'' dedi.

DAVUTOĞLU NE DEMİŞTİ?

Ahmet Davutoğlu, ''6'lı masada olanların hepsi cumhurbaşkanı yardımcısı olacak ve en az 1 bakanlık alacak" diyerek Meclis'te 6 partinin de Cumhurbaşkanı'nın arkasında olacağını söylemişti.

"Tek başına hareket ederse o Meclis çoğunluğunu kaybedeceğini bilecek." diye de konuşan Davutoğlu, 30 Ocak'ta açıklayacakları modelin geçiş dönemi için geçerli olacağını vurgulaşmış ve "Geçiş sürecinde kim genel mutabakata aykırı davranmışsa halkın önünde o krizin hesabını verir." açıklamasında bulunmuştu.