Sivas'ta 80 kilo ağırlığında alev püskürtebilen bir ejderha

2023 Yılı Yatırım Programı Resmi Gazete'de yayımlandı
2023 Yılı Yatırım Programı Resmi Gazete'de yayımlandı
42 madenci ölmüştü, istenen cezalar belli oldu
42 madenci ölmüştü, istenen cezalar belli oldu
MEB öğretmenler için rehber kitap yayımladı
MEB öğretmenler için rehber kitap yayımladı
Orta gelirliye konut projesine başvurular yarın başlıyor
Orta gelirliye konut projesine başvurular yarın başlıyor
TBMM sözleşmelilere kadro mesaisi yapacak
TBMM sözleşmelilere kadro mesaisi yapacak
700 bin kamu işçisinin sözleşme süreci başlıyor
700 bin kamu işçisinin sözleşme süreci başlıyor
Fiyat sabitleme ve indirim çağrısı raf fiyatlarına yansıdı
Fiyat sabitleme ve indirim çağrısı raf fiyatlarına yansıdı
YÖK'ten Akademik Hareketlilik Projesi'ni teşvik eden düzenleme
YÖK'ten Akademik Hareketlilik Projesi'ni teşvik eden düzenleme
Sınıf öğretmeni Süper Lig yardımcı hakemliğine yükseldi
Sınıf öğretmeni Süper Lig yardımcı hakemliğine yükseldi
MB'den zorunlu karşılık kararı: Oran sıfırlandı
MB'den zorunlu karşılık kararı: Oran sıfırlandı
Takvim netleşti: EYT için bakanlıktan metin bekleniyor
Takvim netleşti: EYT için bakanlıktan metin bekleniyor
Yasa teklifi Meclis'e sunuldu: Bozulan gıdaya geri ödeme
Yasa teklifi Meclis'e sunuldu: Bozulan gıdaya geri ödeme
Dolar konuşuldu, altın kazandırdı
Dolar konuşuldu, altın kazandırdı
Kadın mahkuma elektrik ücretsiz: Çocuk mamaları devletten
Kadın mahkuma elektrik ücretsiz: Çocuk mamaları devletten
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Bu ödemeler artık e-Devlet üzerinden yapılabilecek
Bu ödemeler artık e-Devlet üzerinden yapılabilecek
Otobüs ehliyetinde yaş sınırı düştü
Otobüs ehliyetinde yaş sınırı düştü
'Ordumuzun komutanları ile yaşadığımız sevince tahammül edemediler'
'Ordumuzun komutanları ile yaşadığımız sevince tahammül edemediler'
'Bakanlığımız bünyesinde 17 bin 438 sözleşmeli kadroya geçecek'
'Bakanlığımız bünyesinde 17 bin 438 sözleşmeli kadroya geçecek'
Benzine bir zam daha geliyor
Benzine bir zam daha geliyor
Borsayı öngörmüştü, altın hakkında söyledikleri vatandaşı harekete geçirdi
Borsayı öngörmüştü, altın hakkında söyledikleri vatandaşı harekete geçirdi
Milletvekili ve emekli milletvekili maaşına gelen zam
Milletvekili ve emekli milletvekili maaşına gelen zam
EYT'de ilk emekli maaşları için tarih belli oldu!
EYT'de ilk emekli maaşları için tarih belli oldu!
6'lı Masa karmakarışık
6'lı Masa karmakarışık
Bakan Özer: İhtiyaç olan alanlara atama yapacağız
Bakan Özer: İhtiyaç olan alanlara atama yapacağız
2023 Ocak maaş bordroları e-devlet üzerinden yayınlandı
2023 Ocak maaş bordroları e-devlet üzerinden yayınlandı
MSB acı haberi duyurdu:1 askerimiz şehit oldu
MSB acı haberi duyurdu:1 askerimiz şehit oldu
İlk Evim İlk İş Yerim projesinde yeni kura tarihleri belli oldu
İlk Evim İlk İş Yerim projesinde yeni kura tarihleri belli oldu
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi nisan ayında bitirilecek
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi nisan ayında bitirilecek
AK Partili Turan'dan seçim tarihi açıklaması: Öne çekilebilir
AK Partili Turan'dan seçim tarihi açıklaması: Öne çekilebilir
Ana sayfaHaberler Yaşam

Sivas'ta 80 kilo ağırlığında alev püskürtebilen bir ejderha

Sivas'ta demir doğrama ustası, metal malzemelerden 80 kilo ağırlığında ağzından alev püskürtebilen bir ejderha yaptı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 15 Ocak 2023 16:08, Son Güncelleme : 15 Ocak 2023 16:14
Yazdır
Sivas'ta 80 kilo ağırlığında alev püskürtebilen bir ejderha

Sivas'ta yaşayan demir doğrama ustası İbrahim Doğan, hurda ve metal malzemeleri bir araya getirerek adeta bir sanat eserlerine dönüştürüyor. Küçük yaşlardan buyana demir işçiliğinde yeteneği olan Doğan, son olarak 160 santimetre boyunda ve yaklaşık 80 kilo ağırlığında hareket eden ve ağzından alev püskürten bir ejderha tasarladı. Doğan'ın elektronik ve mekanik aksamlar kullanarak ortaya çıkarttığı metal ejderhanın yapımı yaklaşık 4 ay sürdü. Özellikleriyle adeta gerçek bir ejderhayı andıran eser vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Doğan, böyle bir modeli ilk defa kendisinin tasarladığını belirterek, ejderhayı görenlerin şaşkınlık yaşadığını ve yoğun ilgi gösterdiklerini söyledi.

"AĞZINDAN ALEV PÜSKÜRTÜYOR"

Doğan tasarladığı ejderha figürüne gerçekçilik katmak için alev püskürtme özelliği kattığını belirterek, "Metal sanatında ustalığını ve sanatkarlığını ispat etmiş arkadaşların olduğunu biliyordum. Ben biraz daha farklı bir yöne yönelmek istedim. Metal sanatında yaptığımız model hareketli olsun istedim. Bu yüzden yaptığım ejderhanın kanatlarına ve çenesine hareket kabiliyeti kattım. Aynı zamanda ağzından alev püskürtüp burnundan duman çıkarıyor. Dijital olarak kontrol edilebildiği için ismini 'Cyber Dragon' koydum. Böyle bir modeli sanırım ilk kez ben yaptım. Bu çalışmamda birde mesajı vermek istedim. Ejderhanın ayağının altında bir terminatör kafası var. Biliyorsunuz yeni bir dünya düzeninde yapay zekanın hakim olduğu, insanların kontrol altına alınmak istediği bir dünyadan bahsediliyor. Biz insanoğlu olarak böyle bir hayatı istemiyoruz. Ona istinaden ayağının altına bir robot kafası koydum" ifadelerini kullandı.

"BİR KAYNAK MAKİNEM VE SPİRALİM VAR"

Doğan, figürü maddi imkansızlıklar içerisinde yaptığını ve atölyesini geliştirmek için destek beklediğini ifade ederek, "Eğer bir destek gelirse ben bu sanatı daha uç noktalara çekmek istiyorum. Devlet büyüklerimden yer tahsisi konusunda destek bekliyorum. Ben bu çalışmayı çok kısıtlı imkanlarla yaptım. Genellikle sac malzeme kullandım. Sadece ayakları 2 bine yakın parçadan oluşuyor. Hepsini tek tek el makasıyla beden gücü kullanarak kestim. Bir kaynak makinem ve spiralim var. Başka profesyonel takım olarak ekipmanım yok. Yapımı için 3-4 ay kadar uğraştım. Bazen işe gidip geldik ara vermek zorunda kaldım. Fiyat konusunda yeni bir sanat olduğu için tekliflere bakacağım. Satın almak isteyen olursa bunu konuşuruz. İleride büyük bir atölye kurmak istorum. Bu sanatı destek alabilirsem olabildiğince uç noktalara götürmek istiyorum. Yapım aşamasından itibaren dikkat çekiyordu. Hemen hemen her gün üç dört kişi gelip resim çekiniyordu. Etraftan yoğun ilgi görüyor" şeklinde konuştu.

"İMKAN VERİLİRSE DAHA BAŞARILI İŞLER YAPABİLİR"

Mahalle sakinlerinden Halil Doğan, arkadaşının imkan bulması durumunda daha başarılı işlere imza atacağını belirterek, "Bu dar imkanlarda küçücük dükkanda arkadaşımız bunu başarabiliyorsa güzel imkanlar verildiği sürece daha güzellerini yapar. Daha önce böyle bir şey görmemiştim. Güzel bir eser yapmış, eline koluna sağlık" dedi.

"NE AŞAMADA OLDUĞUNU GÖRMEK İÇİN 2 SAATE BİR BAKMAYA GİTTİK"

Mahalle esnaflarından Selahattin Ateş, figürün yapım aşamasında sürekli merak ederek bakmaya gittiklerini ifade ederek, "Ejderhayı görünce çok şaşırdım. İbrahim arkadaşımız gayet başarılı ve sabırlı birisi. Bu iş gerçekten çok sabır istiyor. İbrahim bu figürü yaparken bizde ne aşamada olduğunu görmek için 2 saate bir bakmaya geldik. Bazen arkadaşlarımızın çocuklarına bak ejderha sizi yer diye şakalarda yapıyoruz. Arkadaşımda başarılar diliyorum. Gerekli imkanlar sağlandığı zaman çok iyi işler yapacağına inanıyorum" diye konuştu.

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Doğu Akdeniz'e 'kuvvetli yağış' uyarısı
Doğu Akdeniz'e 'kuvvetli yağış' uyarısı
TBMM Komisyonu'ndan sigorta önerisi: Yaşlı bakımını üstlenen kişi güvence altına alınmalı
TBMM Komisyonu'ndan sigorta önerisi: Yaşlı bakımını üstlenen kişi güvence altına alınmalı
Aile sobadan zehirlendi; 2'sinin el ve ayakları da yandı
Aile sobadan zehirlendi; 2'sinin el ve ayakları da yandı
'EYT nedeniyle acil satılık'
'EYT nedeniyle acil satılık'
Meteorolojiden kar ve sağanak yağış uyarısı
Meteorolojiden kar ve sağanak yağış uyarısı
Yeni bir yüz yeni bir hayat! 2 yaşından beri 47 kez ameliyat oldu
Yeni bir yüz yeni bir hayat! 2 yaşından beri 47 kez ameliyat oldu

Bu Habere Tepkiniz

Öğretim Elemanlarının Görevlendirme Haklarında Önemli Düzenleme

Öğretim Elemanlarının Görevlendirme Haklarında Önemli Düzenleme

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, akademisyenlerin uzun süreli görevlendirme işlemlerinde yaşanan sorunları bütünüyle çözecek yeni düzenlemeleri hayata geçirdi.
Doktora Mezunlarının Lisansüstü Düzeyde Ders Vermelerinin Önü Açıldı!

Doktora Mezunlarının Lisansüstü Düzeyde Ders Vermelerinin Önü Açıldı!

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılan düzenlemeyle doktora mezunu öğretim elemanları ile doktora sonrası sözleşmeli araştırmacı olarak çalıştırılacak kişilerin lisansüstü düzeyde ders verebilmesine imkan sağlandı!
Her ayın 15'de memurlara özel 50 TL indirim

Her ayın 15'de memurlara özel 50 TL indirim

https://www.kitapsec.com/Konu/Memurlara-Ozel-15-indirim.html
GİH'e atanan memurun daha önce avukat olarak geçen süreleri dikkate alınır mı?

GİH'e atanan memurun daha önce avukat olarak geçen süreleri dikkate alınır mı?

Danıştay 12. Dairesi, Bankası A.Ş. Mensupları Emekli ve Yardım Sandığı Vakfında 02/11/2007 - 07/01/2013 tarihleri arasında 4857 sayılı İş Kanunu'na tabi avukat olarak geçen 5 yıl, 2 ay, 6 günlük hizmetlerinin birleştirilerek kazanılmış hak aylığında dikkate alınması talebiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemi hukuka aykırı bulan ilk derece mahkemesi kararını onadı.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
14 Ocak 2023 tarihli atama kararı yayımlandı

14 Ocak 2023 tarihli atama kararı yayımlandı

14 Ocak 2023 tarihli atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
İDDK: Uyuşturucu satıcılarıyla 'Konsey' kuran hakimin meslekten atılması hukuka uygundur

İDDK: Uyuşturucu satıcılarıyla 'Konsey' kuran hakimin meslekten atılması hukuka uygundur

Danıştay İDDK, Ağır Ceza Mahkemesi üyesi olarak görev yapmakta iken 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 69. maddesinin son fıkrası uyarınca davacının meslekten çıkarma cezası ile cezalandırılmasına ilişkin Hakimler ve Savcılar Kurulu işlemini hukuka uygun buldu.
İşte sözleşmeli personele kadro teklifinin tam metni

İşte sözleşmeli personele kadro teklifinin tam metni

AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, kamuda çalışan sözleşmelilere kadro verilmesine ilişkin kanun teklifinin, Meclis Başkanlığına sunulduğunu bildirdi
AYM, iade edilen akademisyenlere yönelik engelleyici düzenlemeyi iptal etti!

AYM, iade edilen akademisyenlere yönelik engelleyici düzenlemeyi iptal etti!

Anayasa Mahkemesi, olağanüstü hal döneminde ihraç edilen akademisyenlerin eski üniversitelerine dönmelerini engelleyen düzenlemeyi iptal etti!
Ek zam ile beraber yeni katsayı Genelgesi yayımlandı

Ek zam ile beraber yeni katsayı Genelgesi yayımlandı

Maliye Bakanlığı 2023 Yılı Ocak Ayına Ait Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Genelge yayımladı.
9 başlıkta memur zammının etki edeceği ödeme kalemleri

9 başlıkta memur zammının etki edeceği ödeme kalemleri

7431 sayılı Kanunla memur aylık katsayıları zamlanmış olup, aylık katsayı artışından etkilenen ödeme kalemlerine yer vereceğiz
BOTAŞ 261 işçi alacak

BOTAŞ 261 işçi alacak

BOTAŞ 261 işçi alacak. Son başvuru tarihi 20 Ocak 2023.
Sosyal medyayı sallayan görüntü!

Sosyal medyayı sallayan görüntü!

Özel bir şirkette kurye olarak çalışan gencin sipariş götürdüğü yerde piyano çalma anları sosyal medyada gündeme oturdu. Özel bir şirkette kurye olarak çalışan gencin sipariş teslim ettikten sonra mağazada gördüğü piyanoyu çalmak istemesi üzerine sosyal medyada gündem olan o video kaydedildi. Gencin kurye olarak çalıştığı şirketin sahibi Nazım Salur ise sosyal medyada büyük yankı uyandıran paylaşıma ilişkin açıklama yaptı. Salur paylaşımında, "Bravo. Arkadaşımızla konuştum. Hiç ders almadan kendisi öğrenmiş. Böyle bir yeteneğe mutlaka destek olacağız. Yarın şirkete davet ettik" dedi.
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1273 sözleşmeli personel alacak- Güncellendi

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1273 sözleşmeli personel alacak- Güncellendi

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1273 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 23 ocak 2023
Cüneyt Arkın'ın vasiyetnamesine itiraz!

Cüneyt Arkın'ın vasiyetnamesine itiraz!

Türk sinemasının usta isimlerinden Cüneyt Arkın'ın vefatının ardından 2009 yılında kendi el yazısıyla hazırladığı vasiyetnamesi açıklandı.