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'Memurlara verilen yüzde 30 zammı yetersiz buluyoruz'

Diyanet-Sen 7. Olağan Genel Kurul Seçimlerinde başkan adaylığını açıklayan Dr. Cebrail Yakışır adaylık sürecindeki çalışmalarını memurlar.net'e anlattı. Başkan adayı Yakışır, memurlara verilen yüzde 30 zammın yetersiz olduğunu ve memurlara seyyanen ek zam yapılması gerektiğinin altını çizdi.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 16 Ocak 2023 10:15, Son Güncelleme : 16 Ocak 2023 10:39
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Türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası (Diyanet- Sen) 7. Olağan Genel Kurul Seçimlerinde başkan adaylığını açıklayan Dr. Cebrail Yakışır adaylık sürecindeki çalışmalarını memurlar.net'e anlattı.

Fatih Arslan - Memurlar.net

Diyanet-Sen sendikasında 16 yıldır çeşitli görevlerde bulunan Cebrail Yakışır, sendikanın 18 Ocak Çarşamba günü gerçekleştireceği 7. Olağan Genel Kurul Seçimlerinde başkanlık yarışı için kolları sıvadı.

Mevcut yönetimde Basın ve İletişimden sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan Yakışır, yeni dönemde başkanlık yarışı için çalışmalar yürütecek.

Dr. Cebrail Yakışır, memurlar.net'e verdiği röportajda, Din görevlilerinin çözüm bekleyen sorunlarını en hızlı şekilde çözeceklerini ve Diyanet personelinin özlük hakları konusunda iyileştirilmeyi bekleyen hususları en hızlı şekilde çözüme kavuşturacaklarının sözünü verdi

Diyanet-Sen olarak , 25 yıldır din görevlilerinin hakkını savunan ve 90 binden fazla üyeye sahip olduklarını anımsatan Dr.Yakışır, sözlerine şöyle devam etti:' 2004 yılından itibaren Diyanet işleri Başkanlığı bünyesinde çalışan kişilerin tüm kazanımlarının altında Diyanet-Sen imzası vardır. Diyanet-Sen'in çalışmalarıyla Diyanet personeli altın çağını yaşadı. Sendikamız, KİT toplantıları ve toplu sözleşme süreçlerinde yetkili bir sendikadır. Kur'an kursu öğreticilerinin ek ders ücreti alması, Din görevlilerinin bayram mesaisi alması, Ramazan ayında din görevlilerinin fazla çalışma ücreti alması, Yaz Kur'an kurslarındaki 12 yaş sınırı engelini kaldırılması, hastanelerde din görevlisi bulundurulması, teşkilat yasasının çıkarılması ve Cuma namazı saatinde kamu görevlilerinin idari izinli sayılması gibi pek çok husus Diyanet-Sen öncülüğünde hayata geçirilmiştir.' İfadelerini kullandı.

Yakışır: 'Memurlara verilen yüzde 30 zammı yetersiz buluyoruz'

Diyanet-Sen Başkanlığına adaylığını açıklayan Dr. Cebrail Yakışır, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yüzde 30 memur zammına ilişkin 'Bu bizim beklentilerimizin uzağında kaldı' ifadelerini kullandı. Başkan adayı Yakışır sözlerini şöyle sürdürdü: 'Enflasyonun arttığı şu günlerde memur maaşları ciddi anlamda değer kaybetti. Cumhurbaşkanımız ilk başta zam oranını yüzde 25 olarak açıklamıştı daha sonra memur-sen'in talebiyle bu zam yüzde 30 olarak değiştirildi.

Ama bu ekonomik veriler ışığında açıklanan yüzde 30 zam ile memurların ev geçindirmesi bir hayli zor olacaktır. Bu durum bizleri hayal kırıklığına uğrattı.' dedi.

'En az yüzde 30 daha zam bekliyoruz'

Diyanet-Sen Genel Başkan Yardımcısı Cebrail Yakışır, zam beklentisi hususunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sonsuz güven duyduklarının altını çizdi. Yakışır, memur zamlarına ilişkin olarak: Biz, Diyanet-Sen olarak seyyanen yüzde 30 bir zam daha talep ediyoruz. Bunu yaparsa sayın Cumhurbaşkanımız yapar, daha önce nasıl yüzde 30 zam yaptıysa, yine seyyanen bir yüzde 30 zam daha yaparak, memurların beklentilerine cevap verir bu durumu da çözüme kavuşturur Allah'ın izniyle' İfadelerini kullandı.

'En az 15 bin personel daha alınmalı'

Diyanet-Sen Genel Başkan yardımcısı Dr. Yakışır, 28 Aralık 2022 tarihli resmi gazetede yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığının 6 bin 200 personel alımı sayısının yetersiz olduğunu belirterek, 'en az 15 bin personele daha ihtiyaç var' açıklamasında bulundu.

'Tüm sözleşmeliler kadroya alınsın'

3600 Ek gösterge, sözleşmeli personel gibi konularda da açıklamada bulunan Başkan adayı Yakışır, 'Kamuda sözleşmeli ve kadrolu ayrımına son verip tüm sözleşmeli personel kadroya alınmalıdır' İfadelerini kullandı. Cebrail Yakışır sözlerini şöyle sürdürdü: 'Diyanet İşlerinde ve Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesinde çok sayıda çalışan 3600 ek gösterge düzenlemesinden faydalanmak istiyor, Din hizmetleri sınıfı, yardımcı hizmetler sınıfı, Eğitim hizmetleri sınıfı bu kadroların da 3600 ek gösterge düzenlemesinden Faydalanması gerekiyor. Bu düzenlemeden yararlanmak isteyen birçok kurum içi çalışanı 3600 ek göstergeden yararlanmak için imamlığa geçiş yapıyor. Bu durum olunca iş barışı sağlanamıyor, kurum içindeki işleyiş yavaşlıyor. Birimde çalışan VHKİ ve yardımcı hizmetler sınıfında çalışan personel de 3600 ek düzenlemesinden faydalanmalıdır. Sözleşmeli personel hususuna gelecek olursak, süreli sözleşmeli, süresiz sözleşmeli gibi ayrımlara son verilmelidir. Tek tip sözleşmeli modeline geçilmelidir. Mağduriyetlerin giderilmesi için tüm sözleşmelilerin kadroya alınması gerekir.' İfadelerini kullandı.

Dr. Yakışır: Din Görevlilerine kira desteği sağlanmalıdır!

Diyanet-Sen 7. Olağan Genel Kurulu seçimlerinde başkan adaylığını açıklayan Cebrail Yakışır, Büyükşehirlerde görev yapan ve lojman sıkıntısı çeken din görevlileri için kira desteği ödeneğinin verilmesi hususunda gerekli adımların atılmasını istedi. Kira fiyatlarının son günlerde epey arttığını ifade eden Yakışır sözlerini şöyle sürdürdü: Büyükşehirlerde hayat pahalılığı gün geçtikçe artıyor, bu pahalılıktan en fazla nasibini alan sektör ise kira oluyor, biz din görevlisi kardeşlerimizin sorun yaşamaması için onlara lojman yapılması veya lojmanların yetersiz kaldığı durumlarda ise kira desteği verilmesini talep ediyoruz. Diyanet-Sen olarak bu durumun çözüme kavuşturulması için gerekli adımların en hızlı şekilde atılması için gayret göstereceğiz.

'Camii ve Kur'an kurslarının fatura giderleri genel bütçeden karşılansın'

Diyanetin mevcut bütçesinin yüzde 96' sının personel maaşlarına gittiğini hatırlatan Dr. Yakışır, 'Sokak lambalarının giderleri genel bütçeden karşılanıyor. Camilerde ise sadece destek aydınlatma desteği olarak veriliyor, bu durumun çözüme kavuşturulması için Mecliste gereken adımlar atılmalı, Camii ve Kur'an kurslarının aydınlatma, ısıtma ve soğutma giderleri genel bütçeden karşılanmalıdır. Camilere gelen elektrik faturası epey yüksek bunun nedeni camilerin faturası ticarethane usülüne göre faturalandırılıyor, camilerin faturası mesken statüsüne alınmalıdır, bu durumunda bir an evvel çözüme kavuşturulması için gerekli adımları atacağız. Şeklinde konuştu.

'Başkanlığa seçildiğim zaman ilk randevu talebim Sayın Cumhurbaşkanımıza olacak'

Diyanet-Sen'in sadece Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde bulunan personelin sorunları dışında, Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan personelinde özlük haklarını iyileştirmeye yönelik adımları attıklarını belirten Dr.Yakışır, Başkanlık yarışına 'Çözümün adresi biziz' sloganıyla start verdiklerinin altını çizdi.

'3600 Ek gösterge düzenlemesindeki mağduriyetler giderilmelidir'

Dr. Yakışır Başkan olması durumunda hayata geçireceği projeleri şöyle sıraladı: ' 90 bin üye sayımızı en kısa süre içinde 120 bin üye hedefine ulaşacağız, sadece Diyanet personeli için değil, Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan personelinde özlük haklarını geliştiren reformlar yapacağız, personelin ne sorunu olursa olsun çözüme kavuşturmak için var gücümüzle çalışacağız, başkanlığa seçildikten sonra yapacağımız ilk iş, Sayın Cumhurbaşkanından randevu talep edip, personelin yaşadığı sorunları Sayın Cumhurbaşkanımızla da paylaşacağız, Mürakıplarımızın ve vaizlerimizin özlük hakları konusunda ciddi eksiklikler var bu durumları en hızlı şekilde çözüme kavuşturacağız, vaizlere verilen ek ödeme oranını yüzde 177'ye yükseltmeyi hedefliyoruz, yine din hizmetleri tazminat oranını yüzde 170'e yükseltmeyi hedefliyoruz. Vekil imamların kadroya geçirilmesini ve Fahri Kur'an kursu öğreticilerinin özlük haklarını iyileştirecek adımların atılması yönünde taleplerimiz olacak, 3600 ek gösterge hususunda mağduriyetlerin giderilmesi için çalışacağız, şeklinde adaylık vaatlerini sıraladı.

18 Ocak Çarşamba günü gerçekleştirilecek 7.Olağan Genel Kurul seçimlerinde başkan adayı olan Yakışır: 'Sonuç ne olursa olsun kazanan Diyanet-Sen olacaktır' cümleleriyle röportajı noktaladı.

Fatih Arslan /Memurlar.net

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