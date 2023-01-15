Doğu Akdeniz'e 'kuvvetli yağış' uyarısı
Doğu Akdeniz'de yarın akşama kadar kuvvetli yağışın etkili olması bekleniyor. Sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Ocak 2023 17:53, Son Güncelleme : 15 Ocak 2023 17:54
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Mersin'in batısı, Adana, Hatay ve Osmaniye çevreleri, Kahramanmaraş'ın güneyi ile Gaziantep'in ve Kilis'in batı kesimlerinde beklenen sağanak yağışların; bu akşam saatlerinden itibaren kuvvetli (21-50 kg/m2), Adana'nın güneyi ile Hatay çevrelerinde yer yer çok kuvvetli (40-60 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.
Kuvvetli yağışların yarın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız