Beşiktaş, Francisco Montero'nun ayrılığını duyurdu
Beşiktaş, Francisco Montero'nun 2.5 milyon euro satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar Alman ekibi Hamburg'a kiralandığını duyurdu.
Haber Giriş : 15 Ocak 2023 18:22, Son Güncelleme : 15 Ocak 2023 18:23
Beşiktaş, Francisco Montero'nun 2.5 milyon euro satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar Alman ekibi Hamburg'a kiralandığını duyurdu.
Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle:
"Profesyonel futbolcumuz Francisco Javier Montero Rubio'nun HSV Fussball AG Kulübü'ne 2022-2023 futbol sezonu sonuna kadar, 2.500.000 Avro bedelinde satın alma opsiyonlu olarak geçici transferi konusunda Oyuncu ve Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır."Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız