Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu'nun 11. haftasındaki derbide Galatasaray Petrol Ofisi, Fenerbahçe Petrol Ofisi'ni 2-0 yendi.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan maçın ilk yarısını sarı-kırmızılı ekip Yağmur Uraz'ın 45+3. dakikada kaydettiği golle 1-0 önde tamamladı. Müsabakanın 62. dakikasında Ebru Topçu ile bir gol daha bulan Galatasaray, sahadan 2-0 galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla Galatasaray ligdeki 10. galibiyetini aldı ve puanını 30'a çıkararak zirve takibini sürdürdü. Fenerbahçe ise bu sezon 3. kez mağlup olarak 22 puanda kaldı.

Ligin ilk yarısında sarı-lacivertlilerin ev sahipliğindeki derbiyi de 3-2 kazanan Galatasaray, ikili averajda üstünlük kurdu.

Mücadeleyi Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ailesiyle birlikte izledi. Fenerbahçe Kulübünden ise Mustafa Kemal Danabaş tribünde maçı takip etti.



Galibiyet sonrasında sarı-kırmızılı futbolcular, tribünlerdeki yaklaşık bin kişilik taraftarla galibiyeti kutladı.

Galatasaray'dan 1 haftada 3 derbi zaferi

Sarı-kırmızılı futbol takımları, 1 haftada Fenerbahçe ile yaptıkları 3 derbiden de galibiyetle ayrıldı.

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında 8 Ocak'ta konuk olduğu Fenerbahçe'yi 3-0 yenen sarı-kırmızılılar, dün de 19 Yaş Altı Elit A Ligi'nde ağırladığı rakibini 4-0'la geçti.

Kadın futbolunda da 2-0'lık galibiyetle ayrılan Galatasaray, tarihi rekabette önemli bir haftayı geride bıraktı.