Cumhurbaşkanı Erdoğan Muğla'da gençlerle buluştu

TBMM Komisyonu'ndan sigorta önerisi: Yaşlı bakımını üstlenen kişi güvence altına alınmalı
TBMM Komisyonu'ndan sigorta önerisi: Yaşlı bakımını üstlenen kişi güvence altına alınmalı
2023 Yılı Yatırım Programı Resmi Gazete'de yayımlandı
2023 Yılı Yatırım Programı Resmi Gazete'de yayımlandı
42 madenci ölmüştü, istenen cezalar belli oldu
42 madenci ölmüştü, istenen cezalar belli oldu
MEB öğretmenler için rehber kitap yayımladı
MEB öğretmenler için rehber kitap yayımladı
Orta gelirliye konut projesine başvurular yarın başlıyor
Orta gelirliye konut projesine başvurular yarın başlıyor
TBMM sözleşmelilere kadro mesaisi yapacak
TBMM sözleşmelilere kadro mesaisi yapacak
700 bin kamu işçisinin sözleşme süreci başlıyor
700 bin kamu işçisinin sözleşme süreci başlıyor
Fiyat sabitleme ve indirim çağrısı raf fiyatlarına yansıdı
Fiyat sabitleme ve indirim çağrısı raf fiyatlarına yansıdı
YÖK'ten Akademik Hareketlilik Projesi'ni teşvik eden düzenleme
YÖK'ten Akademik Hareketlilik Projesi'ni teşvik eden düzenleme
Sınıf öğretmeni Süper Lig yardımcı hakemliğine yükseldi
Sınıf öğretmeni Süper Lig yardımcı hakemliğine yükseldi
MB'den zorunlu karşılık kararı: Oran sıfırlandı
MB'den zorunlu karşılık kararı: Oran sıfırlandı
Takvim netleşti: EYT için bakanlıktan metin bekleniyor
Takvim netleşti: EYT için bakanlıktan metin bekleniyor
Yasa teklifi Meclis'e sunuldu: Bozulan gıdaya geri ödeme
Yasa teklifi Meclis'e sunuldu: Bozulan gıdaya geri ödeme
Dolar konuşuldu, altın kazandırdı
Dolar konuşuldu, altın kazandırdı
Kadın mahkuma elektrik ücretsiz: Çocuk mamaları devletten
Kadın mahkuma elektrik ücretsiz: Çocuk mamaları devletten
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Bu ödemeler artık e-Devlet üzerinden yapılabilecek
Bu ödemeler artık e-Devlet üzerinden yapılabilecek
Otobüs ehliyetinde yaş sınırı düştü
Otobüs ehliyetinde yaş sınırı düştü
'Ordumuzun komutanları ile yaşadığımız sevince tahammül edemediler'
'Ordumuzun komutanları ile yaşadığımız sevince tahammül edemediler'
'Bakanlığımız bünyesinde 17 bin 438 sözleşmeli kadroya geçecek'
'Bakanlığımız bünyesinde 17 bin 438 sözleşmeli kadroya geçecek'
Benzine bir zam daha geliyor
Benzine bir zam daha geliyor
Borsayı öngörmüştü, altın hakkında söyledikleri vatandaşı harekete geçirdi
Borsayı öngörmüştü, altın hakkında söyledikleri vatandaşı harekete geçirdi
Milletvekili ve emekli milletvekili maaşına gelen zam
Milletvekili ve emekli milletvekili maaşına gelen zam
EYT'de ilk emekli maaşları için tarih belli oldu!
EYT'de ilk emekli maaşları için tarih belli oldu!
6'lı Masa karmakarışık
6'lı Masa karmakarışık
Bakan Özer: İhtiyaç olan alanlara atama yapacağız
Bakan Özer: İhtiyaç olan alanlara atama yapacağız
2023 Ocak maaş bordroları e-devlet üzerinden yayınlandı
2023 Ocak maaş bordroları e-devlet üzerinden yayınlandı
MSB acı haberi duyurdu:1 askerimiz şehit oldu
MSB acı haberi duyurdu:1 askerimiz şehit oldu
İlk Evim İlk İş Yerim projesinde yeni kura tarihleri belli oldu
İlk Evim İlk İş Yerim projesinde yeni kura tarihleri belli oldu
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi nisan ayında bitirilecek
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi nisan ayında bitirilecek
Ana sayfaHaberler Siyasi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Muğla'da gençlerle buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muğla'da düzenlenen Gençlik Buluşması programında gençlerin sorularını yanıtladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Ocak 2023 20:41, Son Güncelleme : 15 Ocak 2023 21:45
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Biz gençlerimize güveniyoruz, kendinize inanın kendinize güvenin çünkü bu yüzyıl 'Türkiye'nin Yüzyılı' olacak.

Küresel siyasette Türkiye'nin konumu farklı. Rusya-Ukrayna olayında Türkiye'nin konumunu gördünüz. Türkiye, tahıl koridorunda sorunu çözen ülke oldu.

Karadeniz tahılı yüzde 44 Avrupa'ya gitmiş, Afrika'ya yüzde 14 gönderilmiş. Şimdi dengeleyip Afrika'ya göndererek beklentilerine cevap vermiş olacağız.

Türkiye'de de yatırımlarımızı devam ettiriyoruz. Durmak yok yola devam. Dün tarihi bir açılış yaptık. Rami Kışlası'nı İstanbul'umuzun bir numaralı kütüphanesi yaptık. Böyle bir kütüphaneye kavuşmuş olmak bizim için bir iftihar meselesi. Dünyanın değişik yerlerinden bu kütüphanemize yayınlar alacağız. Uluslararası yayınları da kütüphaneye kazandıracağız.

Gençlerimizin hayallerini gerçeğe dönüştürüyoruz. Eserlerimiz, 100. yılımızı kutlamanın birer adıdır, markasıdır.

Terör örgütleri ayağımıza bağ oluyordu, başlarını ezdik.

Ülkemizi küresel ligin en üstüne çıkarmanın gayretindeyiz. Bunun için önümüzdeki en önemli sınav 2023 seçimleridir. Sizler bu seçimlerin en önemli aktörlerisiniz. Bu seçimlerde sadece adaylar arasında tercihte bulunmayacağız. Vereceğimiz oyla eski Türkiye ile yeni Türkiye arasında çok önemli bir tercih yapacağız.

6'lı masada 'Bakanlık' paylaşımı

Hepsi Başbakan Yardımcısı olacakmış birer tane de bakanlık alacaklarmış böyle memleket mi idare edilir ya bu cehalet. Bu ülke nasıl yönetilir haberleri yok.

Onca toplantı yaptılar. Ortaya vizyon ve proje namına bir şey koyamadılar. Ajans mahsulü üçüncü sınıf sokak tiyatrosu dışında adım atamadılar.

Cumhurbaşkanı adayı olarak iradesi olmayan kendi başına karar alamayan talimatla hareket edecek güdümlü bir figür tarifi yapıyorlar. Kendilerinin bile güvenmediği birine milletimizin güvenmesini istiyorlar.

2023 seçimleri, 'Türkiye Yüzyılı'nın güneş gibi doğduğu bir milat olacak.

"Haliç yine kokmaya başladı"

Haliç'ten çıkan çamuru pompaj sistemiyle 9 kilometre mesafedeki taş ocağına naklettik. 650 dönüm, millet bahçesi gibi bir yer kazandık. Şu anda orada Vialand var, onu yaptık. Haliç'i temizledik, Haliç'te şimdi balık tutuyorlar. Fakat Haliç yine zaman zaman kokmaya başladı. Çünkü dedim ya çöp, çukur, çamur, bunlarda bu var. Haliç daim temiz olsun diye İstanbul Boğazı'ndan Haliç'e tüneller açtık ki oradan gelen suyla Haliç daima temiz bir su imkanına kavuşsun dedik, bunu da başardık ama şimdiki Belediye Başkanı'nın böyle bir derdi yok. Haliç her an tehdit altında. İzmir Körfezi'nde de şu anda sıkıntı söz konusu. Şu anda bütün bu sıkıntılı yerlerle ilgili çalışmalarımızı yapıyoruz, yürütüyoruz ve aynı şekilde bunları yapmaya yine devam edeceğiz. Çünkü benim milletim 'Ah' diyorum, 'Şu CHP'yi bir anlasa da buna 2023'te öyle bir ders versin ki bu gençlik, bir daha bunlar belini doğrultamasın.

Başörtüsüne anayasal güvence

Maaleser bunlar akşam başka sabah başka. Bu teklifi yaptığında başörtülü vali var mı var, subay var mı var. Bunun adı siyasi istismar, ülkede böyle bir sorun yok.

Dürüstsen, samimiysen Anayasa değişikliği yapalım ki ikide bir önümüze bunu çıkarma. Randevu bile vermediler.

Biz şimdi bu haliyle meclise bu işi götüreceğiz. Mecliste de komisyonlarda çalışmalarımızı yapacağız. Hiç olmazsa alınacak neticeyi kim görsün, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir, millet görsün.

Erdoğan'dan muhalefete tepki

[Orman yangınları] Bizim bütün derdimiz buralarda köy evleri, konutlar, bir taraftan da ağaçlandırmaları yapmak. 450 kadar köy evini bitirdik ve sahiplerine teslim ettik. Adeta villa gibi köy konutları yaptık ve bir vatandaşımızın evinde konakladık.

Türkiye'de maalesef muhalefetin siyasetle hiçbir zaman dürüst ilişkisi olmamıştır. Bizi dünyaya şikayet edecek kadar kalibreleri kayıptır.

6'lı masada yetki karmaşası

Bir defa, böyle bir şeyin kararı meclisten çıkması lazım değil mi? Mecliste bu çoğunluğa sahip olduğunu neye göre konuşuyor. Maalesef bunlar, sevgili kardeşim, siyaseti bilmiyorlar. Ama öğrenecekler. Ne zaman? Şu seçimde.

Bunlar bu kadar yanımızda kaldı ama hiçbir şey öğrenememişler. Üst üste bunca seçimler kazanmış bir AK Parti, bunlar da güya işte bu yolda yürüdüler ama bir şey öğrenememişler.

HDP'nin adaylık açıklaması

Kim ne aday çıkarmış biz hiç kafamıza takmıyoruz, biz kendi işimize bakıyoruz.

"İsveç yargısı FETÖ mensubu Keneş'in iadesi reddetti"

Bu ziyarette de biz İsveç Başbakanı'na dedik ki basın toplantısı yaparken, sizde dedik Bülent Keneş diye birisi var FETÖ'cü bu Bülent Keneş'i bize verin. Ve ilginçtir onların yargısı Bülent Keneş'in bize iade edilmesini reddetti.

İsveç bu duruma karşı eğer el koymazsa İsveçle münasebetlerimiz çok daha gerebilir.

Tabi bu sadece İsveç'te değil sadece Finlandiya'da değil. Sanki Almanya'da yok mu? Fransa'da yok mu? İngiltere'de yok mu? Hepsinde maalesef bu terör örgütleri boy göstermeye devam ediyor. Biz de tabii Türkiye olarak bunlara karşı tavrımızı buna göre belirleyeceğiz.

Türkiye'de bunlar istediklerini gerçekleştiremedikleri için güya dışarıdan bizi kuşatacaklar böyle bir şey yapamazsınız. Bunlar terörle mücadelede Türkiye'yi dışarıdan kuşatamazlar çünkü Türkiye kendi içinde çok kavi, çok sağlam.

Ayrıntılar geliyor...

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
ORC araştırdı: İstanbul ve Kırıkkale'de partilerin oy oranları
ORC araştırdı: İstanbul ve Kırıkkale'de partilerin oy oranları
Kılıçdaroğlu'ndan Davutoğlu'nun açıklamalarına yanıt
Kılıçdaroğlu'ndan Davutoğlu'nun açıklamalarına yanıt
Adalet Bakanı Bozdağ'dan Bayraktar İHA'lara yönelik iddialara tepki
Adalet Bakanı Bozdağ'dan Bayraktar İHA'lara yönelik iddialara tepki
İçişleri Bakanı Soylu'dan Bayraktar İHA'lara yönelik iddialara tepki
İçişleri Bakanı Soylu'dan Bayraktar İHA'lara yönelik iddialara tepki
Bahçeli'den altılı masaya çağrı: Erdoğan'ın yanında el ele verelim
Bahçeli'den altılı masaya çağrı: Erdoğan'ın yanında el ele verelim
Adalet Bakanı Bozdağ'dan altılı masa açıklaması
Adalet Bakanı Bozdağ'dan altılı masa açıklaması

Bu Habere Tepkiniz

Öğretim Elemanlarının Görevlendirme Haklarında Önemli Düzenleme

Öğretim Elemanlarının Görevlendirme Haklarında Önemli Düzenleme

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, akademisyenlerin uzun süreli görevlendirme işlemlerinde yaşanan sorunları bütünüyle çözecek yeni düzenlemeleri hayata geçirdi.
Doktora Mezunlarının Lisansüstü Düzeyde Ders Vermelerinin Önü Açıldı!

Doktora Mezunlarının Lisansüstü Düzeyde Ders Vermelerinin Önü Açıldı!

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılan düzenlemeyle doktora mezunu öğretim elemanları ile doktora sonrası sözleşmeli araştırmacı olarak çalıştırılacak kişilerin lisansüstü düzeyde ders verebilmesine imkan sağlandı!
Her ayın 15'de memurlara özel 50 TL indirim

Her ayın 15'de memurlara özel 50 TL indirim

https://www.kitapsec.com/Konu/Memurlara-Ozel-15-indirim.html
GİH'e atanan memurun daha önce avukat olarak geçen süreleri dikkate alınır mı?

GİH'e atanan memurun daha önce avukat olarak geçen süreleri dikkate alınır mı?

Danıştay 12. Dairesi, Bankası A.Ş. Mensupları Emekli ve Yardım Sandığı Vakfında 02/11/2007 - 07/01/2013 tarihleri arasında 4857 sayılı İş Kanunu'na tabi avukat olarak geçen 5 yıl, 2 ay, 6 günlük hizmetlerinin birleştirilerek kazanılmış hak aylığında dikkate alınması talebiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemi hukuka aykırı bulan ilk derece mahkemesi kararını onadı.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
14 Ocak 2023 tarihli atama kararı yayımlandı

14 Ocak 2023 tarihli atama kararı yayımlandı

14 Ocak 2023 tarihli atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
İDDK: Uyuşturucu satıcılarıyla 'Konsey' kuran hakimin meslekten atılması hukuka uygundur

İDDK: Uyuşturucu satıcılarıyla 'Konsey' kuran hakimin meslekten atılması hukuka uygundur

Danıştay İDDK, Ağır Ceza Mahkemesi üyesi olarak görev yapmakta iken 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 69. maddesinin son fıkrası uyarınca davacının meslekten çıkarma cezası ile cezalandırılmasına ilişkin Hakimler ve Savcılar Kurulu işlemini hukuka uygun buldu.
İşte sözleşmeli personele kadro teklifinin tam metni

İşte sözleşmeli personele kadro teklifinin tam metni

AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, kamuda çalışan sözleşmelilere kadro verilmesine ilişkin kanun teklifinin, Meclis Başkanlığına sunulduğunu bildirdi
AYM, iade edilen akademisyenlere yönelik engelleyici düzenlemeyi iptal etti!

AYM, iade edilen akademisyenlere yönelik engelleyici düzenlemeyi iptal etti!

Anayasa Mahkemesi, olağanüstü hal döneminde ihraç edilen akademisyenlerin eski üniversitelerine dönmelerini engelleyen düzenlemeyi iptal etti!
Ek zam ile beraber yeni katsayı Genelgesi yayımlandı

Ek zam ile beraber yeni katsayı Genelgesi yayımlandı

Maliye Bakanlığı 2023 Yılı Ocak Ayına Ait Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Genelge yayımladı.
9 başlıkta memur zammının etki edeceği ödeme kalemleri

9 başlıkta memur zammının etki edeceği ödeme kalemleri

7431 sayılı Kanunla memur aylık katsayıları zamlanmış olup, aylık katsayı artışından etkilenen ödeme kalemlerine yer vereceğiz
BOTAŞ 261 işçi alacak

BOTAŞ 261 işçi alacak

BOTAŞ 261 işçi alacak. Son başvuru tarihi 20 Ocak 2023.
Sosyal medyayı sallayan görüntü!

Sosyal medyayı sallayan görüntü!

Özel bir şirkette kurye olarak çalışan gencin sipariş götürdüğü yerde piyano çalma anları sosyal medyada gündeme oturdu. Özel bir şirkette kurye olarak çalışan gencin sipariş teslim ettikten sonra mağazada gördüğü piyanoyu çalmak istemesi üzerine sosyal medyada gündem olan o video kaydedildi. Gencin kurye olarak çalıştığı şirketin sahibi Nazım Salur ise sosyal medyada büyük yankı uyandıran paylaşıma ilişkin açıklama yaptı. Salur paylaşımında, "Bravo. Arkadaşımızla konuştum. Hiç ders almadan kendisi öğrenmiş. Böyle bir yeteneğe mutlaka destek olacağız. Yarın şirkete davet ettik" dedi.
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1273 sözleşmeli personel alacak- Güncellendi

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1273 sözleşmeli personel alacak- Güncellendi

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1273 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 23 ocak 2023
Cüneyt Arkın'ın vasiyetnamesine itiraz!

Cüneyt Arkın'ın vasiyetnamesine itiraz!

Türk sinemasının usta isimlerinden Cüneyt Arkın'ın vefatının ardından 2009 yılında kendi el yazısıyla hazırladığı vasiyetnamesi açıklandı.