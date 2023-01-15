Cumhurbaşkanı Erdoğan Muğla'da gençlerle buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Biz gençlerimize güveniyoruz, kendinize inanın kendinize güvenin çünkü bu yüzyıl 'Türkiye'nin Yüzyılı' olacak.

Küresel siyasette Türkiye'nin konumu farklı. Rusya-Ukrayna olayında Türkiye'nin konumunu gördünüz. Türkiye, tahıl koridorunda sorunu çözen ülke oldu.

Karadeniz tahılı yüzde 44 Avrupa'ya gitmiş, Afrika'ya yüzde 14 gönderilmiş. Şimdi dengeleyip Afrika'ya göndererek beklentilerine cevap vermiş olacağız.

Türkiye'de de yatırımlarımızı devam ettiriyoruz. Durmak yok yola devam. Dün tarihi bir açılış yaptık. Rami Kışlası'nı İstanbul'umuzun bir numaralı kütüphanesi yaptık. Böyle bir kütüphaneye kavuşmuş olmak bizim için bir iftihar meselesi. Dünyanın değişik yerlerinden bu kütüphanemize yayınlar alacağız. Uluslararası yayınları da kütüphaneye kazandıracağız.

Gençlerimizin hayallerini gerçeğe dönüştürüyoruz. Eserlerimiz, 100. yılımızı kutlamanın birer adıdır, markasıdır.

Terör örgütleri ayağımıza bağ oluyordu, başlarını ezdik.

Ülkemizi küresel ligin en üstüne çıkarmanın gayretindeyiz. Bunun için önümüzdeki en önemli sınav 2023 seçimleridir. Sizler bu seçimlerin en önemli aktörlerisiniz. Bu seçimlerde sadece adaylar arasında tercihte bulunmayacağız. Vereceğimiz oyla eski Türkiye ile yeni Türkiye arasında çok önemli bir tercih yapacağız.

6'lı masada 'Bakanlık' paylaşımı

Hepsi Başbakan Yardımcısı olacakmış birer tane de bakanlık alacaklarmış böyle memleket mi idare edilir ya bu cehalet. Bu ülke nasıl yönetilir haberleri yok.

Onca toplantı yaptılar. Ortaya vizyon ve proje namına bir şey koyamadılar. Ajans mahsulü üçüncü sınıf sokak tiyatrosu dışında adım atamadılar.

Cumhurbaşkanı adayı olarak iradesi olmayan kendi başına karar alamayan talimatla hareket edecek güdümlü bir figür tarifi yapıyorlar. Kendilerinin bile güvenmediği birine milletimizin güvenmesini istiyorlar.

2023 seçimleri, 'Türkiye Yüzyılı'nın güneş gibi doğduğu bir milat olacak.

"Haliç yine kokmaya başladı"

Haliç'ten çıkan çamuru pompaj sistemiyle 9 kilometre mesafedeki taş ocağına naklettik. 650 dönüm, millet bahçesi gibi bir yer kazandık. Şu anda orada Vialand var, onu yaptık. Haliç'i temizledik, Haliç'te şimdi balık tutuyorlar. Fakat Haliç yine zaman zaman kokmaya başladı. Çünkü dedim ya çöp, çukur, çamur, bunlarda bu var. Haliç daim temiz olsun diye İstanbul Boğazı'ndan Haliç'e tüneller açtık ki oradan gelen suyla Haliç daima temiz bir su imkanına kavuşsun dedik, bunu da başardık ama şimdiki Belediye Başkanı'nın böyle bir derdi yok. Haliç her an tehdit altında. İzmir Körfezi'nde de şu anda sıkıntı söz konusu. Şu anda bütün bu sıkıntılı yerlerle ilgili çalışmalarımızı yapıyoruz, yürütüyoruz ve aynı şekilde bunları yapmaya yine devam edeceğiz. Çünkü benim milletim 'Ah' diyorum, 'Şu CHP'yi bir anlasa da buna 2023'te öyle bir ders versin ki bu gençlik, bir daha bunlar belini doğrultamasın.

Başörtüsüne anayasal güvence

Maaleser bunlar akşam başka sabah başka. Bu teklifi yaptığında başörtülü vali var mı var, subay var mı var. Bunun adı siyasi istismar, ülkede böyle bir sorun yok.

Dürüstsen, samimiysen Anayasa değişikliği yapalım ki ikide bir önümüze bunu çıkarma. Randevu bile vermediler.

Biz şimdi bu haliyle meclise bu işi götüreceğiz. Mecliste de komisyonlarda çalışmalarımızı yapacağız. Hiç olmazsa alınacak neticeyi kim görsün, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir, millet görsün.

Erdoğan'dan muhalefete tepki

[Orman yangınları] Bizim bütün derdimiz buralarda köy evleri, konutlar, bir taraftan da ağaçlandırmaları yapmak. 450 kadar köy evini bitirdik ve sahiplerine teslim ettik. Adeta villa gibi köy konutları yaptık ve bir vatandaşımızın evinde konakladık.

Türkiye'de maalesef muhalefetin siyasetle hiçbir zaman dürüst ilişkisi olmamıştır. Bizi dünyaya şikayet edecek kadar kalibreleri kayıptır.

6'lı masada yetki karmaşası

Bir defa, böyle bir şeyin kararı meclisten çıkması lazım değil mi? Mecliste bu çoğunluğa sahip olduğunu neye göre konuşuyor. Maalesef bunlar, sevgili kardeşim, siyaseti bilmiyorlar. Ama öğrenecekler. Ne zaman? Şu seçimde.

Bunlar bu kadar yanımızda kaldı ama hiçbir şey öğrenememişler. Üst üste bunca seçimler kazanmış bir AK Parti, bunlar da güya işte bu yolda yürüdüler ama bir şey öğrenememişler.

HDP'nin adaylık açıklaması

Kim ne aday çıkarmış biz hiç kafamıza takmıyoruz, biz kendi işimize bakıyoruz.

"İsveç yargısı FETÖ mensubu Keneş'in iadesi reddetti"

Bu ziyarette de biz İsveç Başbakanı'na dedik ki basın toplantısı yaparken, sizde dedik Bülent Keneş diye birisi var FETÖ'cü bu Bülent Keneş'i bize verin. Ve ilginçtir onların yargısı Bülent Keneş'in bize iade edilmesini reddetti.

İsveç bu duruma karşı eğer el koymazsa İsveçle münasebetlerimiz çok daha gerebilir.

Tabi bu sadece İsveç'te değil sadece Finlandiya'da değil. Sanki Almanya'da yok mu? Fransa'da yok mu? İngiltere'de yok mu? Hepsinde maalesef bu terör örgütleri boy göstermeye devam ediyor. Biz de tabii Türkiye olarak bunlara karşı tavrımızı buna göre belirleyeceğiz.

Türkiye'de bunlar istediklerini gerçekleştiremedikleri için güya dışarıdan bizi kuşatacaklar böyle bir şey yapamazsınız. Bunlar terörle mücadelede Türkiye'yi dışarıdan kuşatamazlar çünkü Türkiye kendi içinde çok kavi, çok sağlam.

Ayrıntılar geliyor...